ПРАВИЛО 17 МИНУТ

С самого детства по жизни нас сопровождает масса различных правил, большинство из которых мы осознанно или неосознанно отвергаем. Человек может и не выражать открыто и прилюдно отторжение какого-либо правила, но все процессы, происходящие внутри, откладывают свой отпечаток в виде зажимов, недомоганий, недовольств.

Каждый человек может сам для своей жизни создавать правила, которые будут не пазрушать его, а созидать его личность, обволакивать, заживлять трещинки, сглаживать внутренние противоречия, Давать ему силы. Словом, помогать.

Правило, которое поможет прийти в себя

В один из дней, когда некоторое событие из череды ежедневных приятных и не очень, вывело меня из состояния равновесия, - а вернее не само событие, а моё отношение к этому событию, я, как девушка впечатлительная и сверхчувствительная, расстроилась. Чёрные тучи поползли над головой. И тут мне Пришла Мысль – «а позволю я себе порасстраиваться, ну, скажем, минут 17, и достаточно. Сейчас, начиная с этой минуты, последующие 17 минут я буду предаваться своему «горю», а на 18 минуте перестану делать это». Можно даже завести будильник.

Пока я пребывала с этой мыслью, меня это даже рассмешило чуть-чуть. А почему бы и нет, - решила я. Создам такое правило в своей жизни.

И создала. Для себя.

Если мне станет грустно, я могу лечь, могу смотреть в стену или могу даже плакать и жалеть себя, но только 17 минут я позволяю себе делать это.

Почему 17? Не знаю, это первое число, которое пришло в голову. Вы можете выбрать для себя любое число, соответствующее вашему настрою, темпераменту, ритму жизни. Наверное, 10 минут мне было бы мало, а 120 минут – много.

Прислушайтесь к себе, и ваш организм сам подскажет, сколько минут или секунд вам нужно для этого. Главное правило, которого нужно придерживаться, - измерять время в минутах, а не в часах или днях.

На Востоке каждое число что-то означает, и когда мы проговариваем вслух определённые числа, мы не случайно делаем это. Даже моё число «17» можно разложить и найти в нём то, что необходимо было именно мне. Например, единица – это всегда начало, точка отсчёта, это импульс к действию, творческое начало, энергия, воля. Начало новой жизни! Почему бы и нет! С единицей мы способны взять на себя ответственность и дойти до цели.

Семёрке, кроме различных магических объяснений приписывают ещё и путь исследования неизвестного. Нам кажется, что мы знаем себя и свои настроения, а на самом деле, - «о, сколько нам ещё открытий чудных…». Кстати, интересный факт, семёрка делится только на самоё себя или на единицу. Семёрка это созидательная сила.

Вместе же эти два числа дают восемь. Это число достижений. В античности число восемь считалось символом правосудия, так как восемь можно разделить на две абсолютно равные части. Восьмёрка - это Гармония.

Не удивительно ли это? Мой организм сам нашёл то, чего мне необходимо придерживаться и подсказал мне мыслью о числе «17».

Прислушиваясь к себе, вы тоже обязательно услышите то, что вам необходимо. И это понимание придёт именно изнутри вас. Обязательно придёт!

Со временем привычка расстраиваться по поводу и без повода отпадёт, как ненужная болячка. Кожа вашего сознания обновится, клетки регенерируются, и даже мелкие прыщики в вашем настроении будут проходить быстро и легко. Тем более, у вас есть своё собственное правило, например, «17 минут». И я сама

решаю, позволить ли мне расстроиться или нет. Я свободна в своём выборе. И вы тоже свободны в своём выборе!опубликовано econet

Автор Оксана Любицкая

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