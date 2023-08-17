Правило «бесконтактного периода» после разрыва отношений

Правило «бесконтактного периода» – наилучший способ прекращения отношений. Это значит, что надо полностью исключить переписку по электронной почте, смс, телефонные звонки. О личном общении речь даже не ведется. Что нам даст «бесконтактный период» и какие новые возможности он перед нами раскроет?
После разрыва отношений вы должны избегать эмоциональных осложнений. Несмотря на то, что некоторым оно может показаться слишком жестоким и мучительным, правило «бесконтактного периода» – наилучший способ выйти из кризиса.
Ведь цель разрыва отношений – двигаться дальше, начать новую жизнь, не так ли? В то же время многие пары «дергаются» взад-вперед, то расстаются, то вновь воссоединяются, тратя понапрасну время и лишь усугубляя свои эмоциональные страдания. Этого не должно происходить. Хотя не все расставания являются необратимыми, после разрыва человеку необходим период одиночества. У вас должно быть время подумать обо всем, что произошло, чтобы принять взвешенное окончательное решение.
Если вы продолжаете контактировать с бывшим партнером (партнершей) непосредственно после разрыва, решение о расставании может так и не осуществиться. Или, что еще хуже, разрыв может принять уродливый характер. Самое лучшее, что можно сделать после расставания, – избегать друг друга в течение некоторого времени.
Избегать — это значит никаких писем по электронной почте, никаких смс или звонков. Разумеется, о личных контактах не может идти и речи. И еще, не существует определенного универсального срока, точного количества дней или недель, достаточного для «бесконтактного периода». Этот параметр меняется в зависимости от того, есть ли у партнеров общие дети, и приходится ли им встречаться по работе. Эти факторы сильно влияют на ситуацию.
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Впрочем, в любом случае это время поможет вам обрести ясное понимание происходящего, а также выяснить, являются ли ваши отношения токсичными. Есть несколько позитивных перемен, которые с вами обязательно должны произойти, если вы соблюдаете правило «бесконтактного периода». Вот как это работает.
Я хочу, чтобы меня поняли правильно: отношения – это прекрасно, но в одиночестве тоже есть много преимуществ. После разрыва человек хочет вновь обрести то сокровище, которым он обладал прежде, найти источник счастья вне другого человека. Ведь пока вы с кем-то, порой ваше счастье, к сожалению, слишком сильно зависит от того, насколько хорошо вам удается ладить друг с другом.
Полностью прекратив все контакты, вы сможете заново открыть для себя то счастье, которое вы испытывали прежде, живя в одиночестве. Например, вы можете отправиться в путешествие, вспомнить то, чем вы когда-то любили заниматься, восстановить отношения со старыми друзьями, от которых вы отдалились.
Многие люди вступают в отношения по ложным причинам. В основном речь идет о внешности, определенных физических качествах или даже деньгах. Когда вы устанавливаете для себя правило «бесконтактного периода» после расставания, за это время вы можете заново восстановить прежние стандарты, вернуть свои ценности и моральные принципы без какого-либо влияния со стороны других. Вы можете сами решить, чего хотите от жизни и каким вы видите своего будущего партнера/партнершу, если это уместно. Необходимо понимать, что это восстановление – один из самых важных элементов разрыва отношений.
Некоторые люди используют правило «бесконтактного периода» в качестве формы манипуляции, рассчитывая, что смогут вернуть свою вторую половинку, игнорируя ее. Однако это совсем не то, для чего оно предназначено. Отказ от любых контактов с бывшим партнером/партнершей означает укрепление уверенности в себе и осознание главных истин, осознания того, кто вы есть на самом деле.
В этот «бесконтактный период» вы можете узнать многое о собственных слабостях и о том, какие недостатки необходимо исправить. Ни в коем случае не применяйте этот способ в качестве инструмента контроля. Вместо этого используйте период одиночества, чтобы измениться к лучшему.
Даже если вам хочется кричать и требовать у вашего бывшего/бывшей объяснений, почему с вами так поступили, это не очень хорошая идея. Лучше просто уйти, не говоря ни слова. Некоторые люди хотят, чтобы их бывшие партнеры разгневались, потеряли контроль и выставили себя в дурном свете. Не поддавайтесь на эту ловушку.
Правило «бесконтактного периода» избавляет вас от необходимости разговаривать и дает возможность сохранить достоинство. Это молчание заслуживает уважения. В конце концов, может так случиться, что ваш бывший/бывшая начнет поднимать шум и устраивать сцены. Стойте на своем и делайте это с достоинством, молча.
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Пока вы находитесь в отношениях, секс и близкие отношения могут затуманивать истинную личность человека. После прекращения контактов вы сможете ясно увидеть, кто он/она на самом деле, если до сих пор вы этого не знали. Дело в том, что интимная жизнь вызывает увеличенное выделение дофамина и других гормонов, которые искажают наше восприятие реальности.
Чтобы убедиться, что расставание необратимо, вы должны держаться подальше от своего бывшего/бывшей и прежде всего в чисто сексуальном смысле. Люди, которые имеют периодические интимные контакты даже после развода, – не такая уж редкость, и это сильно усложняет ситуацию для обоих. Переверните страницу и обретите свое чувство реальности.
Иногда один из партнеров в интимных отношениях является токсичным, а бывает, что и оба. Если вы, наконец, расстались с токсичным человеком, вы должны восстановить свои силы. Дело в том, что токсичные люди высасывают энергию из других, особенно если их партнеры – чуткие люди с искренними добрыми намерениями. Прекратив контакты с токсичным партнером, вы будете постепенно становиться все сильнее. Кроме того, вы поймете, почему прежде чувствовали себя таким безнадежным неудачником, находясь под контролем другого человека.
Вы сможете убедиться, что правило «бесконтактного периода» – лучшая стратегия прекращения отношений. Однако если вы в конце концов решите, что оно не работает, всегда можно отказаться и двигаться дальше. В том случае, если ваши отношения еще могут быть спасены, время, проведенное в одиночестве, даст каждому из вас возможность разобраться в себе, что совершенно необходимо для дальнейшего выстраивания отношений. Очень трудно понять, что для вас лучше, пока вы постоянно воюете между собой, а не общаетесь. Иногда все, что требуется, – это научиться общаться, проведя некоторое время врозь. Здесь все зависит от ситуации.
Хочется надеяться, что вы поняли правило «бесконтактного периода» и сможете его использовать при необходимости. Самое главное, не забывайте: нужно собраться с силами и стоять на своем. А еще очень важно сохранять достоинство и вести себя корректно.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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