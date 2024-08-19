В последнее время так много пишут о прощении. И почти никто не говорит о том, что у каждого из нас есть также право НЕ ПРОЩАТЬ!

Возможно, я выскажу кощунственную идею, но существуют вещи, которые простить очень сложно. Особенно это касается тех, кто пережил насилие и другие тяжелые травмы. Это касается и тех, у кого было травматичное детство. Это касается всех, у кого искалечена душа одним или несколькими событиями прошлого. Это касается каждого, кто пострадал от какого-то страшного, шокирующего, чудовищного опыта и остался с этим жить. Внутри. С чем мы остаемся после травмирующей ситуации? Как правило, это сплав из сильнейших чувств: гнева, обиды, жалости к себе и т.п. Что же это за задача такая гиперважная – непременно простить! И почему эта задача важнее того, что на самом деле происходит внутри человека, горюющего и болеющего своим травматичным опытом? И это притом, что твоя травма даже с годами может оставаться клокочущим вулканом, пусть и где-то глубоко внутри.

Я понимаю, откуда берется такое назидание. Все это правда, что, не прощая, мы наказываем не тех, кто нас обидел, а самих себя, ведь варимся в клубке из своих же горячих чувств. Это правда. Как говорит один мудрый знакомый: у всего есть своя цена. Хоть это и неприятно признавать. И в данном случае цена за НЕпрощение – сильное удерживаемое напряжение от этих чувств, комок боли внутри нас. Нас непрощающих…

Но если вы не ощущаете в себе готовности, а главное – желания простить, то вот вам подарок: РАЗРЕШАЕТСЯ НЕ ПРОЩАТЬ! Однако и здесь есть своя психогигиена поведения.

Как правильно Не Прощать

Задача 1. Отметить место непрощения в своей психической реальности

Очень важно увидеть это ваше «СЕЙЧАС»; ту точку, где вы не можете или пока не хотите простить кого-то за что-то. Важно позволить себе находиться в этой точке какое-то время: месяц, год, несколько лет – столько, сколько нужно. По большому счету это означает «простить себя за то, что не можешь простить другого».

Упражнение 1

Это упражнение я назвала «Я вас не прощаю!». Техника очень проста.

Вы берете пустой стул, ставите его напротив себя. Если есть возможность, кладете на стул фото человека, обидевшего вас, или просто представляете его сидящим на этом стуле в его характерной позе. И далее, обращаясь к нему со всем чувством, которое будет рождаться внутри вас в эту минуту, говорите: «Я вас/тебя не прощаю!».

Повторяете эту фразу несколько раз, каждый раз наращивая громкость голоса, усиливая звук. Хорошо, если получится даже кричать.

При этом ваша задача слушать свои ощущения, чувства, мысли. Только слушать и отмечать.

В этом упражнении важно вовремя остановиться. Оно не направлено на канализацию эмоций; его задача – помочь вам увидеть и почувствовать то место в своем непрощении, где вы сейчас находитесь; увидеть, услышать, почувствовать свое непрощение, признать эту точку жизни – и только.

Задача 2. Ослабление силы разрушающих эмоций

Вторая не менее ценная задача, которая логично вытекает из последнего упражнения - ослабление силы гнева и боли внутри, чтобы эти интенсивные чувства вас не разрушали. Простить вы, может быть, и не готовы, но это не означает, что вы должны нести этот груз боли в себе.

Упражнение 2

Как ни странно, я предлагаю вам самому/-ой стать конструктором данного упражнения.

Важно остаться одному, без свидетелей в защищенном пространстве, и отметить те чувства, которые поднялись из вашей травмы, в том числе из материала прошлого упражнения.

Теперь постарайтесь дифференцировать их или выделить главное чувство. Что это: боль? Страх? Гнев? Печаль? Обида? Или может быть это только ощущение? – тяжесть в груди, комок в горле, кинжал в спине и т.п.

Как только вы нашли контакт со своими чувствами и ощущениями, найдите и подходящую именно вам форму выражения этого внутреннего материала. Вы можете использовать любое подходящее вам средство для выражения эмоций: гуашь в тандеме с листом и кистью/биту и подушку/музыкальную мелодию и свое тело – все, что посчитаете нужным.

Моя собственная история в этом месте такова, что в необходимый момент я поймала себя на стабильно присутствующей обессиливающей печали и жалости к себе по поводу ситуации семилетней давности. Эта травма сопровождала меня все эти семь лет. Поэтому придя после очередного сеанса психотерапии, я решила окончательно с этим покончить: включила музыкальный трек, ассоциирующийся с моей травмой, и проплакала навзрыд 9 (!) часов подряд. А потом провалилась в исцеляющий сон. И, поверьте, с той минуты семилетний поток печали и других тягостных ощущений по поводу конкретно этой ситуации был практически исчерпан. Остальное доделала терапия.

По-моему, если вам удастся достичь или хотя бы прикоснуться к эмоциональному облегчению, то уже не так важно: простите ли вы когда-нибудь человека, причинившего вам боль. А что действительно важно, так это то, что вам удается эту боль отпускать…

Иногда выход из непрощения – не внезапная человеческая любовь и отпущение обидчику всех грехов, как пишут некоторые книги. Не любовь, но облегчение. И, возможно, когда-нибудь потихоньку, почти шепотом двигаясь к новому, вы перейдете от лютого гнева к уважению человеческого права совершать ошибки.

Также – я верю – каждое событие нас чему-то учит; это становится ценным, незабываемым опытом, и на эту идею тоже можно опираться.

А еще, как сказал один известный психотерапевт, шрам – это то место, которое после заживления становится крепче, чем вся остальная кожа…опубликовано econet

Автор Марина Сильченко

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