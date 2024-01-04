Предательство: простить или отпустить?

Некоторые обманывают себя, некоторые - других, но большинство обманывает и себя и других. Благо, наше сознание и память устроены для этого очень удобно: помним выборочно, смотрим и не видим, слышим, что хотим услышать. Прощение относится именно к таким двойным стандартам. Попросить прощения ощущается не столько унизительно, сколько неприятно из-за признания своей вины.

Предательство - это заряженное обидой и виной слово, которое стало широко использоваться, когда люди услышали, как священники читали им в Библии о передаче Иисуса в руки стражников Иудой. Именно отсюда такой сильный заряд, хотя, по сути все бы сложилось точно так же и без Иуды, который, по некоторым версиям, на самом деле взял на себя самый тяжелый груз супер-греха, будучи пешкой в божественной игре.

Как отпустить предательство - пошаговая инструкция

Опираться на других, ценить верность, быть надежным, держаться принципов - все это большие социальные ценности, которые и являются внешней оболочкой общества. В то время, как его несущая опора - это жадность (выживание), похоть (размножение), страх (иерархия) и деньги (единица внимания).

И поскольку несущая конструкция гораздо важнее, периодически происходят нарушения великих ценностей. Откуда такое противоречие? Отсюда: людей учат считать, что ценности - это опора, а не оболочка, а настоящую опору скрывают и объявляют грехом.

Поэтому все мы в той или иной степени ведем двойную игру. Кто-то просто делает свои реальные дела, пиаря оболочку. Кто-то занимается именно оболочкой в качестве реальных дел, а с опорой борется (безуспешно, естественно).

Некоторые обманывают себя, некоторые - других, но большинство обманывает и себя и других. Благо, наше сознание и память устроены для этого очень удобно: помним выборочно, смотрим и не видим, слышим, что хотим услышать.

Прощение относится именно к таким двойным стандартам. Это считается таким высокоблагородным актом, чуть ли не божественным, и поэтому дается не так уж и легко. Попросить прощения ощущается не столько унизительно, сколько неприятно из-за признания своей вины.

А простить, не дав сдачи и не отомстив, - попросту противоречит нашей телесной природе. Поэтому в большинстве случаев это редко происходит полностью. Виноватый оставляет себе какую-то отбеливающую его честь отмазку, а прощающий нет-нет да и заползет в гордыню.

По сути простить - это не завершить гештальт, а просто положить его в долгий ящик и присыпать конфетти. Совсем другое дело - отпустить. Разжать хватку, освободиться, развязать связь, полностью вычистить событие из себя.

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То есть, вспоминая о нем, ощущать примерно то же, что и при чтении инструкции к эксплуатации стиральной машины - ничего, просто безэмоциональная информация. И сделать это совершенно реально, как только ваш гнев, обида или разочарование немного отступят и вы сможете вспомнить пошаговую инструкцию.

Вот она:

1) Поставьте ладонь перед глазами очень близко, внутренней частью к себе. Смотрите на нее, медленно и глубоко дышите, на каждый выдох произнося слово ПОКОЙ. Хотя бы 10 раз.

2) Посмотрите на ситуацию со стороны, лучше всего сверху. Человек, сделавший такой выбор, точно не ставил целью сделать вам плохо. Это уже последствия. Его цель была другой и относилась к одному из вариантов: деньги, похоть, жадность или страх.

Чаще всего страх. Также следует помнить, что вы оба являетесь участниками этой ситуации, а это означает, что ваши сценарии комплиментарны, они дополняют друг друга. Бывало ли у вас такое раньше? А у ваших родителей? В любой форме, необязательно в этой.

3) Разрешите себе быть предателем. Именно себе. Так и говорите: я разрешаю себе предавать, кидать, обманывать, обещать и не выполнять, изменять и так далее. Добавьте крепких слов и оценочных суждений, типа, разрешаю себе быть сволочью, падлой, гнидой и подонком, блаблабла, что там у вас вертится на языке относительно этого человека.

4) Проведите процедуру перепросмотра. Это древняя техника мексиканских индейцев Яки, описанная Карлосом Кастанедой. Работает, как часы. Прокручивая всю ситуацию в воображении, представляйте себе этого человека, закрыв глаза.

Плавно вдыхайте и двигайте головой справа-налево, проговаривая про себя следующее: я забираю все свое, ухожу. Затем выдох и движение головы слева-направо: я отдаю тебе все твое, отпускаю. Может понадобиться штук 20 таких движений, но не более 10 минут на все про все.

5) Проведите процедуру Хоопонопоно. Это древняя гавайская техника, главным западным адептом которой является Джо Витале. Срабатывает точно, как в аптеке. Закрыв глаза и представляя образ нужного человека, медленно и вдумчиво, стараясь чувствовать все ощущения в своем теле, повторяйте следующее к нему обращение:

“Я люблю тебя, прости меня, мне очень жаль, спасибо!”

Например, люблю как сородича по виду хомо сапиенс, прости за мои собственные ошибки, мне очень жаль, что все так устроено, спасибо за науку. В таком ключе. Это нелогично и странно, как и разрешать себе быть предателем, но наша психика устроена так, что именно это работает. Причем, сразу на обоих, даже если второй не в курсе.

Если все еще само по себе непонятно, почему так и как это работает, поясняю. Вы разрешаете СЕБЕ быть бякой, чтобы вас не цепляла чужая бячность и даже не появлялась рядом. Здесь вы идете еще дальше, практически меняясь местами с проблемным субъектом. Проработка получается еще более сильной.

Настолько сильной, что либо сразу, либо через некоторое время (не больше пары недель) этот человек изменит свое к вам отношение сам. В лучшую сторону, конечно. Это эмпатический эффект ноосферы, никаких чудес, все измерено и научно обоснованно.

6) Переведите и закрепите себя в состоянии здесь-и-сейчас. Для этого:

отметьте 5 предметов, которые вы можете увидеть

4 звука, которые слышите

3 ощущения в теле (одежда, температура, ветер, стул, почесывание…)

2 запаха

1 вкус

ущипните себя за руку

Вы здесь и сейчас.

Эти 6 шагов работают и по отдельности, но лучше сразу палить из всех пушек, потому что главный ресурс - время. Чем быстрее, тем лучше, потому что тем меньше времени вы будете страдать и больше - наслаждаться.

И работают они далеко не только с предательством, а практически с чем угодно, это прекрасное разрешение любого ситуативного сценария. Расставание, потеря, перемены, члены семьи, да хоть предполагаемое повышение на работе - просто сделайте это, сфокусировавшись на интересующем вас вопросе и связанном с ним человеке.опубликовано econet

Автор Андрей Ягодзинский

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