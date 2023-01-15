Препятствия, проблемы во благо или во вред?

Проблемы в жизни неизбежны. Но все относятся к ним по-разному. Кто-то, как страус, прячет голову в песок, уклоняется от испытания, отрицает его. А кто-то встречает невзгоды лицом к лицу. И, преодолевая трудности, становится сильнее и мудрее.

Чем больше у человека проблем, чем активнее он их решает, тем он кажется сильнее, умнее, ценнее. И вроде все логично. Только вот зачем быть сильным? Почему обязательно нужно снова и снова проходить через проблемы? Через препятствия?

Решение проблем - в нас самих

Недавно услышала хорошую фразу: препятствия - это отражение проблем человека. А решение проблем находится в самом человеке.

И ведь все так.

Порой можно услышать от человека: вот если бы все мои проблемы в один миг решились...

Мечтать конечно здорово. Только вот готов ли на самом деле, человек жить без проблем и без преград?

Готов ли он идти в открытую дверь, если можно приложив порой немалые усилия, войти в закрытую?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Так зачастую жили родители и более дальние предки. И на самом деле, жить по-другому человек просто не умеет. И если все проблемы вдруг исчезнут, он не будет знать что ему дальше делать. Ведь пока он мужественно преодолевает их, у него есть иллюзия ценности. Ценности в первую очередь конечно же для мамы с папой. Причем не важно, общается он с ними или нет.

Порой смотришь на человека и недоумеваешь, ведь можно же сделать (что-то) проще, быстрее. Но нет, он делает именно так, как умеет. Он выстраивает сам себе множество преград, а потом мужественно их преодолевает. Далеко не редко еще и вынося при этом многочисленные страдания.

Вместо того чтобы спросить у себя - зачем я снова и снова выстраиваю сам себе преграды? О чем мои проблемы?

Человек ищет виновных в происходящем. Задаваясь вопросами: за что, жизнь (кто-то конкретный) со мной так не справедлива? Что я плохого сделал?

Если кому и сделал, то в первую очередь самому себе.

Каждая приходящая проблема, если ее не просто решать, а с пониманием для чего она пришла, готова стать для человека еще одной ступенью на пути личностного и духовного роста. И от нас самих зависит, будет ли проблема повторяться или уйдет за ненадобностью.

Мы может снова и снова взывать к Богу или к мирозданию, с мольбами об улучшении нашей жизни. Но пока мы не примем как данность, что наши проблемы, это именно то, что нам помогает на этом пути, точнее то, что мы можем из их решения вынести, ничего не изменится.

Если одна и та же проблема повторяется, то явно давно пора, задаться вопросом - для чего? Что мне нужно осознать? Изменить? Что хорошего несет в себе проблема для меня? Зачем я снова и снова приглашаю ее в свою жизнь?

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Мужественное преодоление преград, проблем так же дает большой заряд жизненной энергии. Только вот для ее получения есть и другие способы. Но они становятся доступными тогда, когда привычный способ становится осознанным и ненужным.

Появилась проблема? Скажите ей спасибо, а затем задайте все те вопросы, что я писала ранее. И принимайте ответы. Одно условие - с собой нужно быть честным.опубликовано econet

Автор Денисенко-Бравицкая Елена

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet