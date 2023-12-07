Причины общения с бывшими

Зачем и почему люди тянут свое прошлое в настоящее? Об отношениях после финала в статье расскажет психолог Наталья Острецова.

Частенько бывает, что после того, как пара рассталась, они в том или ином виде поддерживают общение. Отношения после финала — это очень непростые отношения, и они мешают созданию нового союза в жизни одного из партнеров.

Отношения после финала

В большинстве случаев расставание — тяжелый процесс. Партнер, которого бросили, испытывает сильный стресс — это и удар по самолюбию, и перемена образа жизни, и утрата близкого человека. В паре один хочет прекратить отношения, а другому тяжело. Это объясняется тем, что у каждого человека есть свои физиологические и психические процессы. Их скорость индивидуальна у каждого человека. Отношения заканчиваются по обоюдному согласию либо когда изначально между мужчиной и женщиной не было искры, либо когда в прошло было много тяжелых моментов, которые тяготят обоих.

А так, расставание — это боль для одного из пары потому, что даже эндорфины, которые влияют на состояние влюбленности, оседают с разной скоростью. Кто-то уже через 2 недели забыл любовь всей своей жизни, и готов к новым романтическим приключениям, а кому-то и 3 лет мало для того, чтобы прийти в себя. Проблема начитается тогда, когда у одного уже чувства прошли, а другой только вошел во вкус. А если еще и один из партнеров с зависимым поведением, то это только усугубляет ситуацию. Получается, что любви уже давно нет, но он не представляет свою жизнь без другого. Для него одиночество невыносимо. Он начинает цепляться, не потому что любит, а потому, что боится остаться один, и не хочет сам решать свои проблемы.

Часто бывает, что человек уходит в другую семью, у него там уже дети, планы на совместную старость, но все равно он продолжает под тем или иным предлогом заявляться в старую семью не с позиции отца детей, а именно мужчины. Мотив, который побуждает это делать — охрана собственной территории. На самом деле он не хочет, чтобы его место занял кто-то другой. Как собака на сене — сам не гам, и другому не дам. Очень некрасивый способ помешать другому быть счастливым.

Девушки также так поступают. Ей не нравился мужчина — он ее раздражал, она от него устала, рассталась с ним, забыла. Потом, как только у него начинают складываться новые отношения, в которых он может быть счастливым, бывшая тут как тут - вернулась со своими чемоданами. А ведь у нее нет никакой любви к этому мужчине. Просто она поняла, что то, что было ей не нужно, вдруг кому-то пригодилось, а она хочет все свое вернуть себе. Чисто собственническая позиция. Она расстраивает начинающиеся отношения, а потом, когда ей наскучит — исчезнет так же быстро, как и появилась. Так может происходить много раз. Причем партнер, который не отпускает, поступает как садист. Он может даже получать некое удовольствие от того, что второй мучается. Он преследует свои интересы, порой даже не осознавая свои мотивы, а действуя импульсивно.

Чтобы отпустить неподходящего партнера, нужно иметь определенный запас благородства. Некоторые люди искренне недоумевают - зачем рубить концы, если пара прошла определенный путь вместе, если они близкие люди — уже не любовники, но как брат и сестра, или одноклассники. Они уже столько крови выпили друг у друга, что она у них одна на двоих.

Однако возникает вопрос, а как новый партнер будет себя чувствовать в этой непонятной семейно-соседской группе?

Если мужчина говорит «Я не против твоих бывших — общайся на здоровье. Я уважаю твое право на прошлое, и оно может приходить к нам в гости», то он рассчитывает получить такой же карт бланш на своих бывших, и спокойно с ними общаться, не чувствуя угрызений совести, или укоризненного взгляда новой пассии. Психически здоровую девушку такая позиция должна насторожить потому, что:

партнер не готов к ответственности, поэтому на бывших он опирается как на костыли, и в случае чего вернет им партнершу, или сам вернется.

не готов дать женщине то, что ей необходимо.

возможно, в прошлом было что-то более яркое и основательное.

Мужчина, который выбирает строить свою жизнь с женщиной, совсем не хочет вникать в ее прошлое. У него есть тревога относительно ее бывших, и именно поэтому ему абсолютно не хочется, чтобы фигура этого призрака прошлого появилась на горизонте. Это будет приводить к тому, что он будет сравнивать себя и конкурировать. Поэтому грубейшая ошибка в отношениях — рассказывать подробности друг другу о своих бывших.

Понятное дело, что каждый хочет, чтобы сердце его нынешнего партнера на 100% принадлежало ему. Но опыт и переживания всей жизни составляют ткань бытия, и как бы мы не хотели, мы не можем взять и вызревать из нее кусок, чтобы выкинуть. Наше прошлое живет в нас, записывается в теле, влияет на сознание и подсознание, и в последующих отношениях все что скрыто — может проявляеться в виде реакций, которые не соответствуют ситуации. Абсолютно полностью взять и отдать себя одному человеку очень непросто. Это возможно на какое-то время, пока гормоны влюбленности играют.

Но если бы это длилось долго, то люди бы умирали. В этот период они не спять, не едят, чувствуют подъем и эйфорию, но потом проходит время, и они начинают замечать окружающий мир. Хотя, в идеале конечно, прошлое должно быть прошлым, и его надо отпустить.

Не стоит его тащить в настоящее, иначе можно зациклиться. Нет смысла, когда тебе 30 лет, переживать о мужчине, который тебя оставил, и уже завел новую семью и трое детей. Не стоит сидеть, ждать и надеяться на то, что у него не сложится, и он придет. Конечно, мужчин это тоже касается. Понятное дело, нейрофизиология любви устроена так, что мы больше всего любим то, что теряем. Вот вроде бы женщина не нужна была, а потом вдруг появился другой, который ее очаровал. Она повернулась и ушла. Как только он видет ее спину, он сразу же придает ей большее значение.

Здоровый человек понимает, что его интерес вызван не реальной ценностью партнера, а ситуацией, и делает осознанный выбор отпустить партнера. Но если человек продолжает много лет любить и надеется на что-то, то это уже не стандартная реакция на стресс. Это уже психическое убежище, которое он использует для того, чтобы не выстраивать новые отношения потому, что есть сильный страх. Человек выбирает жить в прошлом и надеться, для того, чтобы не жить здесь и сейчас, не пробовать что-то новое. Донжуанство — это тоже последствие травмы. Человек не готов пускать в свою душу никого, уж слишком много боли у него, с которой он не справился.

Как отпустить бывшего партнера?

Если есть любовь, а партнер уходит, то переживания по своей силе очень похожи на переживание утраты (смерти близкого). Отпускание проходит в несколько этапов:

1. Шок. Услышав желание партнера, человек испытывает сильное психическое напряжение, по телу пробегают «молнии», обостряется восприятие, мир начинает двигаться как в замедленной съемки, а в голове роятся тысячи мыслей. Он не способен критически оценивать происходящее.

2. Отрицание. «Я не верю», «Этого не может быть», «Мне это приснилось». Человек находиться в состоянии некого ступора.

3. Злость. Когда человек осознал, что происходящее происходит с ним, единственно нормальная реакция — это злость потому, что нарушается его привычная картина мира. Но злость — это не одобряемая социумом эмоция. Нас воспитывают быть добрыми, понимающими и принимающими. Поэтому бывает очень сложно осознать и признать это чувство. Человек может злиться на партнера, на судьбу, на Бога, который допустил страдания. Эта стадия очень важна, именно благодаря ей возможно психическое разделение, и как следствие, завершение отношений. Если человек не может разозлиться, он залипает в чувстве вины или обиды, и не может отпустить партнера.

4. Торг. Многие женщины любят бегать ко всяким бабкам гадалкам и делать привороты, а мужчины устраивают разборки, пытаются выяснять отношения или любой ценой заслужить расположение. На этой стадии человек может создать себе иллюзию, о том, что это были особенные отношения, и есть шанс вернуть их в будущем.

5. Депрессия. Человек понимает, что он ничего не может изменить, и поэтому уходит в глубокий минус. Он встречается со своей болью. Она большая, острая, внезапная и накрывает с головой. На этой стадии очень важно позволить себе горевать, плакать и проживать утрату. Но правила этикета нашего социума так же не дают достойно прожить это. Не принято показывать посторонним боль и слезы, да и единственная поддержка, которую могут оказать другие — это сказать «Забей!», «Все будет хорошо!». Они это делают потому, что сами растерянны, и не знают как поддержать другого. И эта боль прячется глубоко внутри, вызывая хронические заболевания, такие как сердечные болезни или онкология.

6. Принятие. Прийти к этой стадии не просто. Людей очень пугает мысль, что их боль будет бесконечна, и убегают от нее. Но не стоит этого делать. Эмоциональная рана заживает так же, как и физическая — сначала течет кровь, потом образуется корочка, потом рубец, и со временем она может исчезнуть без следа. Но если человек боится обратиться за помощью к специалисту, то его рана может начать гноиться, это будет доставлять огромный дискомфорт и человеку, и его окружению. Проблема в том, что душевных ран не видно, и их не принято лечить.

Иногда бывает, что человек застревает на какой-то из этих стадий, и тогда он весь свой жизненный ресурс в виде времени, эмоций и денег тратит на прошлое. Если это с вами случилось, то предлагаю вам упражнение «Перенос влюбленности».

Когда безумно хочется кого-то вернуть — это значит, что этот человек стал сверхценностью, идеей фикс. Нужно как на картинке представить этого человека, и потом вместо него поставить себя. Очень важно понять что, то, сколько ты готов подарить другому, нужно отдать себе. И оказывается, что как только человек начинает к себе относиться бережно, с интересом и заботой, у него меняется пластика тела, голос, расплавляются плечи, и сразу же противоположный пол обращает внимание.

Бывает часто так, что не завершив старые отношения, человек начинает новые. "Клин клином вышибает" - это компенсаторный механизм. Человек выбирает отказаться от своей боли, и бросается в новые отношения, чтобы выйти из тупика, в который попал. Тут по-разному бывает. Иногда новые отношения могут обладать целительной силой, когда травмированный понимает, что новое — это настоящее. Но бывает и так, что травмированный (это чаще свойственно мужчинам) использует нового партнера, как психотерапевта, чтобы подтвердить свою ценность, нужность, состоятельность, и получить заботу, внимание и тепло. Он становится вампиром потому, что много берет, но ему нечего дать взамен. В какой-то момент эти отношения прекращаются, так как оздоровившийся партнер решает строить свою жизнь самостоятельно. Спасатель редко прекращает такие отношения. Он лелеет иллюзию, что когда спасенный оклемается, то отблагодарит его. Заслужить любовь таким образом — привычный способ поведения для него.

Далее в своей статье я расскажу несколько историй из жизни моих друзей и клиентов в виде вопросов. Советы, подойдут как женщинам, так и мужчинам, которые оказались в похожих ситуациях.

Как быть если девушка продолжается общаться с бывшими, чтобы обозначить свои границы, и не показать этим свою слабость?

Если девушка продолжает общаться со своими бывшими, а парня это травмирует, он много раз говорит, что ему это не нравиться, а ситуация не меняется, то с уверенностью можно сказать, что женщина устанавливает в этой паре правила. Она определяет стиль отношений, а он идет за ней. Эта позиция очень невыгодна для мужчины. Не стоит уговаривать ее отказаться от отношений потому, что чем больше будет слов в эту сторону, тем больше будет раздуваться ее эго и самолюбие, а он все сильнее будет переживать. Поступая таким образом, она его провоцирует, и как бы говорит - «Если вдруг что, мне есть к кому пойти.» Она манипулирует своей ценностью. В этой ситуации стоит сделать реверс — абсолютно симметричный ход. Тогда, когда она захочет, чтобы он куда-то с ней пошел, нужно сказать, что его знакомые приглашают на встречу, где будет его бывшая, и он не может отказать потому, что это важно для его работы. И прийти так же, как приходит она - с таким же настроением. Если он придет с кислой физиономией, и скажет — «Ну что, добилась? Я теперь тоже по бывшим хожу!» — эффекта не будет. А если он прибежит радостный, скажет — «Ой, моя дорогая, я так рад!» Чмокнет ее в щеку, отвернется, и ляжет спать — это будет очень тревожный сигнал. Почему? Потому, что оказывается у него тоже есть бывшие. И тогда ситуация выровняется. А так получается, что она все время убегает, а он ее догоняет. Нужно самому немножко спину показать.

Что делать, если девушка постоянно ваших вспоминает бывших и копается в прошлом?

Здесь могут быть 2 причины. Либо девушка склонна к гиперконтролю, и хочет подмять все пространство под себя. Либо она чего-то недополучает в этих отношениях, и так себя ведет потому, что сильно переживает. Причина в том, что она не любит себя, у нее занижена самооценка, и ей кажется, что ее любить сложно. Когда речь заходит о бывших, эти призраки прошлого кажутся ей более красивыми, сексуальными и привлекательными.

Тут можно посоветовать несколько вариантов:

1. Давать больше любви девушке — говорить комплименты, чаще обнимать, чтобы восполнить ее голод. Но может оказаться, что это бездонная бочка.

2. Предложить поработать с психологом.

Что делать, если девушка все время рассказывает о своих бывших?

В этой ситуации очень хорошо отзеркаливать — т. е. постоянно спрашивать у нее — «Скажи, а вот как твой бывший повел бы себя в этой ситуации?» «Вот я не знаю как мне поступить, а вот чтобы твои бывшие сделали?» И вообще «затролить» ее таким образом, пока ей это не надоест. Хотя есть риск, что парень устанет от этого гораздо быстрее.

Что делать, если вы узнали, что ваш бывший сейчас достиг большого успеха — у него много денег и возможностей, и вы теперь кусаете локти, так как упустили свой шанс на красивую жизнь?

Здесь не стоит сильно расстраиваться потому, что успех мужчины, и его социальные достижения в жизни во многом зависят от того, какая женщина рядом. Поэтому тут большой вопрос насколько вы ошиблись расставшись с этим мужчиной. Вполне вероятно, что если бы вы продолжили отношения, то парень остался бы на месте. Не потому, что вы плохая, а потому что ваше влияние друг на друга, и ваши тараканы оставили бы вашу жизнь в привычном русле. А так другая женщина либо искусно вдохновляла его на подвиги, либо умело надавливала на его детские травмы, что привело его к социальному успеху.

Как только я написал в фейсбуке, что будет свадьба, все бывшие подружки стали проявлять ко мне интерес, хотя до этого мы не общались. Почему?

Во многом популярность соц. Сетей обусловлена тем, что у каждого есть бывшие потому, что это хороший способ продемонстрировать свои успехи или понаблюдать за другими. Как только появилась новость о свадьбе, всем сразу стало интересно посмотреть на невесту. Если невеста оказалась красивая, то они все очень расстроятся, а кто-то даже может попробовать конкурировать с ней. Если же она придется не по вкусу, то вас обоих обесценят для того, чтобы подтвердить свое решение расстаться, как правильное.

У мужа есть другая женщина, но он к ней не уходит, продолжает жить в семье, и встречаться с ней. Просила его уйти, а он остается. А у той женщины тоже есть своя семья.

Положение этой женщины очень тяжелое. Видеть это все своим глазами очень обидно. Муж не отрицает наличие любовницы. Она понимает, что он ее не любит, и видит напоминание об этом каждый день в своем доме. Здесь решающее значение имеет квартирный вопрос и то, что соперница не собирается уходить от своего нынешнего мужа. А мужчина застрял между двух историй.

Что посоветовать этой женщине? Ее основная задача сейчас — это устроить свою личную жизнь. Вполне вероятно, что если женщина начнет за собой ухаживать, и ходить на свидания, то ее супруг, если у него остались чувства, испугается, что у него не складывается с любовницей, и жену он может потерять. Так можно сыграть на инстинкте собственника, и попытаться спасти брак. Хотя то, что он не скрывает отношения на стороне говорит о том, что у него достаточно сильное желание не жить вместе.

Конечно, эту ситуацию можно было бы разрешить намного быстрее и проще, если внести ясность в то, что происходит. Но практика показывает, что люди боятся определенности, всех устраивает туман, который позволяет ничего не менять, и как-то приспосабливаются к тому, что есть.

Мы развелись, но у нас есть совместный ребенок. Он заново женился, и у него будет второй ребенок, но он приезжает к нашему ребенку на каждые выходные. Носит наше обручальное кольцо.

Вряд ли у нее иллюзии насчет кольца. Женщины очень внимательны к мелочам, и могут отличить свое обручальное кольцо от нового. Скорей всего, бывший одевает это кольцо перед тем, как зайти в дом. Неприятная ситуация, и здесь не стоит сидеть и ждать, что у него там что-то не сложиться, и он вернется. Нужно структурировать свой день интересными делами, не оставляя себе время на пустые мечты и переживания. Не нужно присутствовать при встречах с ребенок, а продумывать свой день так, чтобы вы находились в другом, интересном для вас, месте. Если бы во втором браке не было беременности, то мужчина, как только бы понял, что у первой жены все хорошо, и она счастлива, бегом бы примчался обратно. Статистика неумолима. Из 4 мужчин, которые уходя — двое возвращаются, а третий мечтает вернуться. Контакт с ним нужно минимизировать. Он манипулятор и то, что 2 женщины как бы борются за него, очень тешит его самолюбие. Направьте свое внимание на стабилизацию своей финансовой ситуации и на новые отношения.

Может ли быть такое, что она любит своего бывшего, а мне просто пудрит мозги?

Часто бывает такое, что когда мы имеем, то это не ценим, а когда отношения прекратились, и человек пробует что-то новое, терпит неудачи, он начинает идеализировать прошлого партнера. Но иногда достаточно просто встретиться с этим человеком, или вспомнить причины, по которым пара рассталась, как тут же все становится на места.

Как распознать, есть ли у нее действительно чувства? Тут стоит понаблюдать за ней, когда она о нем говорит. Если у нее оживает лицо, светятся глаза, она улыбается, часто называет имя, стремиться поговорить о нем, если это уместно, то эти признаки говорят о том, что чувства есть.опубликовано econet

Автор Наталья Острецова

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