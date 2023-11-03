Причины, по которым любящий мужчина может уйти

МУЖЧИНА, это тот, кто действует, а ЖЕНЩИНА это та, кто даёт силы или забирает силы, действовать. Женщина это среда, которая или катализирует деятельность, или наоборот сжигает ее.

Женщины верят, что если мужчина любит, то он не уйдет. Это далеко не так. Мужчина может любить женщину, но разорвать с ней отношения и тому есть причины. В моей практике было несколько случаев, когда на фоне, кажущегося благополучия мужчина уходил из семьи без каких-либо объяснений. Мое общение было с женщинами, которые не могли понять, почему муж ушел. Возможно описанные ниже причины, по которым мужчина может уйти даже в том случае, если он любит, помогут ответить на вопрос почему?

Почему он ушел, если любит меня – 10 причин

Вопреки расхожему мнению, что если бы любил, то не оставил, мужчина действительно может уйти любя. Это кажется невероятным, но это так. Женщины, которые оказываются оставленной мужчиной, без видимых для нее причин, всегда хотят знать: «Почему? Что я сделала не так? Как он мог уйти, если говорил, что любит?»

Для любого человека, внезапный разрыв отношений это шок, а для женщины, верящей в то, что она любима, это событие, может стать катастрофой. Итак, в чем же секрет, почему мужчина любит и уходит от любимой женщины?

Основные причины, почему мужчины оставляют женщину, даже если они действительно ее любят.

1. Мужчина может уйти, если отношения становится для него эмоциональным бременем.

Отношения могут разорваться по причине эмоциональной зависимости друг от друга. В таких отношениях каждый партнер хочет получить счастье от другого человека, а не привнести его в их общую жизнь. В этом случае, мужчина чувствует, что он не получает счастье для себя, а только, несет ответственность за счастье другого человека, как будто это его работа, наделять счастьем женщину. Он вроде бы старается, все делает, но не имеет уверенности в том, что его стараний хватает.

От таких отношений, рано или поздно мужчина устает, и отношения разрываются. Это может заставить его уйти, даже если он любит.

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2. Мужчина может уйти, если отношения с женщиной чаще всего имеют отрицательный фон.

Эмпирически доказано, что мужчина будет оставаться в отношениях, если он чувствует себя в них хорошо. Это вовсе не означает, что они не могут терпеть трудности и сложности в отношениях. Мужчина не будет терпеть сложности постоянно. Чем больше он находится в отрицательных для него условиях, тем скорее он придет к мысли: «Зачем мне это нужно?» Ни мужчина, ни женщина не могут находиться в отношениях, наполненных негативом вечно. В конце концов, отношения прекратятся, и чаще всего со стороны мужчины.

Так что, если женщина всегда недовольна, постоянно в депрессии, или же все время борется с ним, то мужчина может уйти, даже если любит.

3. Мужчина может уйти, если у него нет возможности выстроить долгосрочные цели с женщиной.

Это может произойти в таких случаях. Если, например, мужчина хочет иметь детей, а жена не хочет. Если он хочет переехать, построить дом и жить в деревне, или там где он вырос или видит свое будущее в карьере, а она хочет совершенно иное в своей жизни. Несовместимость жизненных целей могут привести к разрыву отношений.

Если оба партнера не найдут компромисс, то мужчина может уйти. Распад отношений, в этом случае может быть единственно верным решением, даже при наличии чувств друг к другу.

4. Мужчина может уйти, если он не может быть самим собой в отношениях.

Если женщина пытается изменить его, подстроить под собственное видение того каким он должен быть по ее мнению. Если она навязывает ему слишком много не свойственного ему, мужчина может уйти. Совместимость важная составляющая в отношениях.

Если мужчина понимает, что он не соответствует вашим ожиданиям и не может стать тем, кем вы его хотите видеть, он уйдет, даже если любит вас. Ни один человек не изменится, если сам того не пожелает, да и не нуждается он в этом.

5. Мужчина уйдет, если его физические (сексуальные) потребности не будут удовлетворены.

Да, это так, потому что часть хороших отношений, это сохранение баланса между потребностями и желаниями близости между партнерами. Конечно, сексуальные потребности претерпевают изменения в жизни пары, важно, чтобы оба партнера чувствовали, что их потребности удовлетворяются. Он обязательно задастся вопросом: «Стоит ли оставаться в отношениях?» Если мужчина понимает, что его потребности не удовлетворяются, и ничего не изменится в этом отношении, он уйдет, даже если любит.

6. Мужчина может уйти, если его все время сравнивают с другими мужчинами.

Основой отношений, является радость от того, что выбрали, именно его из всех остальных в мире людей. Мужчина хочет чувствовать, что он для вас самый важный человек, с которым вы хотите прожить всю жизнь. Он тоже выбрал вас и выбирает каждый прожитый с вами день. Сравнение с другими мужчинами подрывает его уверенность в себе и в вас, это разрушает его радость быть с вами в отношениях. При постоянных сравнениях его с другими он может уйти, продолжая любить вас.

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7. Мужчина может уйти, если вы перестали заботиться о себе.

Женщина, будучи в отношениях, часто расслабляется и перестает заботиться о себе. Мужчина может уйти по причине, что женщина, которую он полюбил больше не существует. Это не возрастные или временные изменения, это нежелание ухаживать за собой полностью. «Зачем? Для кого?», - могут сказать некоторые женщины. Если мужчина чувствует, что той женщины, которую он полюбил, больше нет, что ее заменила какая-то незнакомка. Он не хочет вновь ухаживать и завоевывать ее. Он может уйти.

8. Мужчина может уйти под угрозой, что вы будете успешнее его.

Было проведено исследование, которое показало, что мужчины чувствуют угрозу, когда их женщины имеют успех в карьере, заработке, это заставляет их чувствовать, что он не заслужил эту женщину или она будет так считать. Он может уйти.

9. Мужчина может уйти, если женщина постоянно недовольна им.

Его может заставить уйти ее постоянное ворчание, отношение к нему как к ребенку. Если женщина действует агрессивно, не удивляйтесь, что он может уйти.

10. Мужчина может уйти, если у него нет своего пространства.

Часто на консультациях я спрашиваю о том, есть у мужчины свое пространство в доме? Так же часто приходится видеть удивленные глаза женщин, услышав этот вопрос. Каждый человек должен иметь свое пространство. Мужчина, так же хочет проводить время со своими друзьями, родными, участвовать в спортивных состязаниях, ходить в баню, на тренировки, гулять с любимо собакой не по временному регламенту жены. Если мужчину лишить всех этих мужских радостей, он может уйти. Мужчина не рассматривает семью как тюрьму, он видит свой дом, как место, где он может отогреться, искупаться в любви и заботе, и подарить своим домочадцам то же самое.опубликовано econet

Автор Галина Журавлева

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