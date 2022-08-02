Приходите к любимым людям счастливыми

А вы пробовали приходить к любимым людям счастливыми?... УЖЕ счастливыми, а не за тем, чтобы обменять свои большие и маленькие жертвы на то счастье, которым они, быть может, одарят вас взамен.

Всё чаще мне думается, друзья мои, что крушение несметного количества отношений упирается именно в это..

В массовую уверенность, что другие люди делают нас счастливыми, а мы лишь должны заслужить это.

И приходим к ним несчастными, вечно ждущими, непрошено жертвующими.

А они, или не знают совсем, что с нами, такими, делать...или зеркальны нам в своих несчастьях, жертвах, и ожиданиях.

Что происходит потом?

Ничего.

Ничего, кроме стратегического накопления обид за неполучение ожидаемого..

Ничего, кроме предъявления претензий..

Ничего, кроме обесценивания..

Ничего, кроме пафосных игр в громкие разочарования.. годами глаза мозолят одноклеточные статусы про "уходи от тех, кто тебя разочаровал, и будь с тем, кто молча делает тебя счастливым".

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Будто кто-то контракт подписал на НЕразочарование очарованного, или принял обет молчания во имя неустанного "делания" счастливым ожидателя счастья.

Увы, дорогие мои..

Любовь человеческие полуфабрикаты не принимает.

Это взаимный обмен тем, чем каждый из нас наполнил себя самостоятельно.

И счастливой любовь является для тех, кто именно счастьем и обменивается..

Вернее, зрелой способностью быть сначала у себя, и лишь только потом у другого человека.

Это работает не только в любви, к слову..

Но и в дружбе, в партнёрстве, в родительской истории.

И каждый из нас даже неосознанно тянется к тем, от кого исходит радость, уверенность, спокойное восприятие самых разных обстоятельств, а не вечная беспомощность, активное вызывание к себе жалости, или хроническая обидчивость и капризы.

Приходите счастливыми.. и ваше счастье удвоится.

И не покупайте счастья за свои жертвы. опубликовано econet.ru

©Лиля Град

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