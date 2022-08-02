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Приходите к любимым людям счастливыми

Источник: vk.com 02 августа 2022 6794
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А вы пробовали приходить к любимым людям счастливыми?... УЖЕ счастливыми, а не за тем, чтобы обменять свои большие и маленькие жертвы на то счастье, которым они, быть может, одарят вас взамен.

Приходите к любимым людям счастливыми

Всё чаще мне думается, друзья мои, что крушение несметного количества отношений упирается именно в это..
В массовую уверенность, что другие люди делают нас счастливыми, а мы лишь должны заслужить это.
И приходим к ним несчастными, вечно ждущими, непрошено жертвующими.

А они, или не знают совсем, что с нами, такими, делать...или зеркальны нам в своих несчастьях, жертвах, и ожиданиях.

Что происходит потом?

Ничего.

Ничего, кроме стратегического накопления обид за неполучение ожидаемого..
Ничего, кроме предъявления претензий..
Ничего, кроме обесценивания..
Ничего, кроме пафосных игр в громкие разочарования.. годами глаза мозолят одноклеточные статусы про "уходи от тех, кто тебя разочаровал, и будь с тем, кто молча делает тебя счастливым".

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Будто кто-то контракт подписал на НЕразочарование очарованного, или принял обет молчания во имя неустанного "делания" счастливым ожидателя счастья.

Приходите к любимым людям счастливыми

Увы, дорогие мои..

Любовь человеческие полуфабрикаты не принимает.

Это взаимный обмен тем, чем каждый из нас наполнил себя самостоятельно.

И счастливой любовь является для тех, кто именно счастьем и обменивается..
Вернее, зрелой способностью быть сначала у себя, и лишь только потом у другого человека.

Это работает не только в любви, к слову..
Но и в дружбе, в партнёрстве, в родительской истории.

И каждый из нас даже неосознанно тянется к тем, от кого исходит радость, уверенность, спокойное восприятие самых разных обстоятельств, а не вечная беспомощность, активное вызывание к себе жалости, или хроническая обидчивость и капризы.

Приходите счастливыми.. и ваше счастье удвоится.

И не покупайте счастья за свои жертвы. опубликовано econet.ru

©Лиля Град 

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Источник: https://econet.ua/

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психология отношения

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