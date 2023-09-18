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Прикладная психосоматика: устраняем глубинные причины болезней

Автор: Econet 18 сентября 2023 7434
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Как часто мы слышим о том, что первопричина любой болезни – в голове. Когда люди, долгое время проживающие вместе, перестают сдерживать свои негативные эмоции и выплескивают их на партнера и близких, то это приводит к череде ссор, критики, обид и злобы, что потом выражается в болезнях.

Прикладная психосоматика: устраняем глубинные причины болезней

К сожалению, при тесном общении и жизни вместе, сложно проконтролировать свое поведение, особенно в плохом настроении. Поэтому полезно будет узнать, какие поступки и слова приводят к болезням, и как от этого избавиться, чтобы сохранить мир в семье и свое здоровье.

Что приводит к болезням

Критика

Часто воспаление легких, бронхит, ангина, насморк и простуда возникают из-за критики. Как правило, критики близких нам людей.

Например. Жена просит мужа выбрасывать мусор, когда он идет на работу. И он обычно так и делает. Но в какой-то день забыл, не вынес. Вечером супруги возвращаются, и жена видит оставленный пакет, от которого уже начал исходить неприятный запах. И, несмотря на то, что муж тут же идет и выбрасывает мусор, женщина начинает его критиковать: «Я же просила», «Как всегда». Затем для критики добавляются новые поводы: разбросанные носки, смахнул крошки на пол и любые другие мелочи.

Когда жена осуждает мужа, на него выплескивается определенно заряженная энергия. Если мужчина внутренне при этом останется спокоен и прощает жену, то та не заболеет. А если он обидится на нее или выскажет ей в ответ претензию, то у женщины может развиться бронхит, ангина или другое заболевание. Потому что ответная негативная энергия мужчины будет направлена в первую очередь на горло его жены, откуда исходили упреки.

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Прикладная психосоматика: устраняем глубинные причины болезней

Но у супругов даже в мыслях не будет связать между собой болезнь и ссору. Жена просто сляжет с температурой. А муж пожалеет ее и побежит за таблетками, тем самым оттянув от ее больного горла свою негативную энергию. В конечном итоге лекарства помогут, и жизнь потечет в привычном русле. Также может заболеть любой из нас, когда начнет критиковать родных и близких, ошибочно предполагая, что просто простудился.

Обида

Некоторые семьи живут по итальянскому сценарию: частые громкие скандалы с битьем посуды для них норма. Поэтому в таких семьях никто не болеет, ведь не на что обижаться.

Но неожиданно во время ссоры у мужа прихватывает сердце. А все потому, что скандал развивался нестандартно: мужчина сказал едкий комментарий в адрес жены, который раньше не использовал. И женщину это обидело. То есть два часа криков с обращением “идиотка” она воспринимала нормально, и отвечала ему тем же. Но стоило ему задеть ее внешность, как это ранило жену в самое сердце. За что он и получил предынфарктное состояние.

Или бывает так: девушка получила сыпь на коже, потому что ей не понравилось поведение ее молодого человека в конкретной ситуации. Она ему ничего не сказала, но про себя подумала: “Как не мужик”. Парень заметил выражение ее лица и вывел свою возлюбленную на разговор. В итоге молодые люди пришли к согласию, после чего сыпь стала бледнеть и меньше чесаться, а потом и вовсе пропала.

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Перевернутое недовольство

Возьмем в пример женщину с аритмией. Когда она возвращается домой в хорошем расположении духа, то и муж, и дети получают ласку и любовь, когда женщина приходит недовольная – она срывается на близких, кричит и придирается к мелочам. В такой ситуации чувства ее мужа и детей постоянно раскачивают в разные стороны.

В итоге недовольство детей и супруга соединяется с энергией ее сердца и нарушает его рабочий ритм. Это и есть перевернутое недовольство – человеку возвращается его негативная энергия на физиологическом уровне.

Непреднамеренный обман

Любая опухоль связана с непреднамеренной ложью. У женщин новообразования ниже живота возникают вообще только по одной причине: когда женщина выпускает свою сексуальную энергию в поле мужчины, и он на это отвечает. Если женщина затем соглашается на дальнейшее общение, то ее ничего не ожидает, а если отвечает отказом, то по законам природы и энергии – это ложь, за которой должна последовать расплата.

Прикладная психосоматика: устраняем глубинные причины болезней

Если сексуальную энергию выпускать как средство достижение цели, когда нужно получить подпись начальника на долгожданный отпуск или подарки от поклонника, то мужчины будут обижаться на обман и напрасную надежду. А это гарантия роста опухоли, сначала доброкачественной. Сексуальная энергия по законам природы должна исходить от женщины только как предложение интимной близости.

Тоже самое касается и супругов. Когда жена по каким-то причинам не хочет мужа и вынуждена притворяться в постели и изображать желание, то рано или поздно мужчина почувствует это. И его обида спровоцирует появление новообразований, потому что женщину уличили в нарушении законов природы.

Но сексуальной энергией в своих целях пользуются не только женщины, но и представители сильного пола. За что и получают в итоге опухоль предстательной железы. Мужчина, флиртующий со многими девушками, раздающий комплименты направо и налево, выпускает свою сексуальную энергию в их поле. Но если рядом находится его подруга, то девушки не могут ответить ему взаимно, что обманывает их надежды. В это время такой мужчина питается энергией женщин, не думая о том, что если они обидятся на него, то это может спровоцировать рост опухоли.

Убираем причины болезни

Не нарушать правил общения легко, если ни с кем не разговаривать и жить в одиночестве. Поэтому мы, находясь в социуме, постоянно нарушаем те или иные природные законы. Придется немного переделать себя, но крепкое здоровье и хорошие отношения с близкими того стоят.

Как убрать причину болезни (на примере критики):

1. Когда вам захочется осудить человека, остановитесь. И осознайте ту эмоциональную реакцию, которая порождает стремление к критике.

2. Пофантазируйте о другом развитии ситуации, где вы реагируете на проблему по-другому. Именно наше мировоззрение порождает эмоциональные отклики, значит, его и нужно менять.

Чтобы научиться реагировать по-новому, проиграйте ситуацию с мусором в голове много раз. Но в фантазии ваша реакция должна отличаться от реальной. Например, вы спокойно сообщаете мужу, что он забыл вынести мусор или решаете вдвоем выйти на улицу и заодно прогуляться. Ваша реакция может быть любой, главное – отказ от критики.

3. Представьте своего супруга перед собой. Искренне поблагодарите его за помощь в изучении себя и формировании новых привычек. Мысленно покажите ему, что вы усвоили этот урок (отказ от осуждения).

Извинитесь перед мужем (также мысленно) и скажите, что возвращаете ему его энергию, а себе забираете свою. Это действие поможет выздоровлению, поскольку с горла женщины сразу уйдет негативная энергия ее мужа.

По этой же методике можно снять и другие причины болезней. Самое сложное – это осознать, где и как вы нарушили законы природы.

Такая схема помогает многим людям лечить болезни, устраняя их причины. Главное – всерьез воспринимать природные законы, а не бегать в аптеку каждый раз, когда что-то снова заболит. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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