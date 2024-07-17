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Принять или Выбрать

Источник: facebook.com 17 июля 2024 6662
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Чтобы принять - нужна сила и мудрость. И чтобы выбрать - нужна сила и мудрость. У каждого свой Путь, вот и все. Но что вы чаще всего про себя говорите: "принять" или "выбрать" - вот это и проясняет ваш личный Путь.

Принять или Выбрать

Принять решение - надо одним людям. А другим - надо сделать выбор. Это главное различие.
За одних людей уже все решено. Таковы их судьба и личность. Им нужна поддержка и разъяснение, как лучше принять именно это, единственное решение. Как принять судьбу с наименьшими потерями и наибольшими бонусами. Вот зачем они приходят к специалисту. У них нет выбора, и это не плохо. Просто выбор за них уже сделан. А им надо его принять. Как принимают наследство или подарок. Или трудную неизбежность. 

Чтобы принять или выбрать - нужна сила и мудрость

А другим людям нужно самим сделать выбор из нескольких вариантов. Жизнь предлагает им выбрать самим свой путь, как витязю на распутье. И выбор сделать непросто. Поэтому они приходят к тому, кто поможет сравнить и выбрать. 

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Две категории людей есть. Потому и не утихают споры, кто управляет Судьбой: сам человек или Некто свыше? По-разному бывает. И надо пересмотреть свою жизнь, вспомнить все важные моменты и только тогда можно понять, принимаете ли вы решение или выбираете его.

Принять или Выбрать

Чтобы принять - нужна сила и мудрость. И чтобы выбрать - нужна сила и мудрость. У каждого свой Путь, вот и все. Но что вы чаще всего про себя говорите: "принять" или "выбрать" - вот это и проясняет ваш личный Путь.опубликовано econet.ru.

Анна Кирьянова

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Источник: https://econet.ua/

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