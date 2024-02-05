Прицепы из прошлого, которые вы тяните в будущее

Отпускайте прицепы. И помните, что новые люди в вашей жизни не должны быть в ответе за ошибки бывших

У вас все могло бы сложиться прекрасно, если бы не прицепы из прошлого, которые люди тянут в будущее. Например, мужчинам нужно разрешать себе быть нежным. Не слюнявые сюси-пуси и по-собачьи смотреть в глаза, а просто нежным. Обнимать, прижимать к себе, вдыхать запах женщины. Говорить слова любви. И позволять ей маслом таять на своем теле.

Отношения: отпускайте прицепы

Но, представим, что однажды мужчина обжегся. Женщина его предала или использовала. И он решает, что больше никому не подарит свою нежность. Теперь он считает это проявлением слабости. Так в его жизни появляется «прицеп».

Но разве новая девушка в чем-то виновата? Почему она должна быть в ответе за ошибки бывшей, лишаясь тех радостей, которые та не оценила? Задача мужчины в таком случае — очистить дорогу для новой любви. Не закрываться в себе, а разобраться с чувствами, простить обиды и отвязать от себя чертов прицеп!

А как насчет девушки? Разве ей не нужно работать над собой? Конечно. Особенно, если прошлые отношения закончились тяжело и болезненно.

Ей тоже надо залечить раны, восстановить самооценку и учиться не смотреть на мужчин сквозь призму того разочарования, которое она пережила в прошлом. Ведь, если смотрит так, то считай, что уже тащит свою тележку.

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И потому вступая в новое общение, где все могло бы сложиться лучшим образом, она сама все портит. Усложняет. И тоже начинает затягивать узел на шее нового мужчины, опасаясь, что все повторится. Она хочет, чтобы с ней не поступили так, как бывший. Чтобы новый доказал, что он правильный, хороший и супер-ответственный. Но это путь в никуда.

Ни один мужчина не должен доказывать, что он лучше предыдущего. Он вообще другой человек и видеть в нем нужно его самого. Я повторю — его самого. А не призраки бывшего…

Иначе, мужчина со здоровой самооценкой, решит, что эта женщина классная, но что-то с ней сильно не в порядке и уйдет. И правильно сделает.

Отпускайте прицепы. И помните, что новые люди в вашей жизни не должны быть в ответе за ошибки бывших.опубликовано econet

Автор Андрей Жельветро

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