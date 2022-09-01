Признак человека, который плюет в колодец и снова приходит пить

Когда человеку плохо и тревожно, он жмётся к вам, как испуганное дитя. И вы изо всех сил утешаете, поддерживаете, помогаете. Вам тоже несладко, но переживания другого человека сильнее ваших. Надо его ободрить и помочь ему!

Так одна девушка ездила с подругой по врачам - у той предполагали плохой диагноз. Она и сама плохо себя чувствовала, голова болела, мучила слабость, но разве можно оставить подругу одну? Это, кстати, и не подруга была; приятельница, хорошая знакомая.

Люди, которые прыгают вам на ручки в случае опасности, а потом вас же и задевают

Девушка возила эту знакомую на своей машине. Ждала в очередях. Поддерживала и укрепляла надежду. Выслушивала длинные исповеди и рассказы о всяких симптомах, слушала про анализы. И постоянно была в больницах, где тоже видела болезни и страдающих людей.

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Эта знакомая выздоровела; вернее, диагноз не подтвердился. Все хорошо! А добрая девушка заболела. Посещение больниц и постоянная поддержка знакомой, разговоры о болезнях измотали ее. И произошёл сердечный приступ.

Выздоровевшая знакомая даже не позвонила ей. Не написала. Но это полбеды. Эта приятельница смеялась над девушкой с другими и шутила на ее счёт. А потом при встрече покритиковала "бледный вид" девушки. И сказала, что в гроб краше кладут.

Ну, таких историй немало в жизни. Но потом эта приятельница действительно захворала, все же прошлые симптомы были тревожным знаком. И она тут же начала писать и звонить этой девушке и жаловаться на здоровье. Делиться тревогами и страхами; даже в четыре утра. И просить вместе съездить к врачам…

…Добрая девушка просто не смогла поехать - она плохо себя чувствовала. Но утешала и поддерживала знакомую снова и снова…

Это потому, что девушка была добра. Но вот такие люди, которые прыгают вам на ручки в случае опасности, а потом вас же и задевают - они не меняются. Вы для них мало значите. Им просто тревожно, вот они к вам и потянулись.

- Мужчина в плохом положении такой ранимый и добрый, так нуждается в вашей помощи и поддержке! А потом все налаживается, и он грубо или презрительно отталкивает вас;

- Коллега под угрозой увольнения ищет у вас помощи, а потом вас высмеивает с другими, когда опасность миновала;

- Взрослый сын появляется только тогда, когда ему нужны деньги и помощь. Вот тогда он добрый и открытый, прямо льнет к вам. А потом говорит: "не лезь!" и не звонит. И вы знаете, что это значит. Это значит, у него все отлично! Он побежал играть с друзьями, как в детстве. А вы ему неинтересны.

Такое поведение - признак человека с инфантильной личностью. Он как ребёнок, использует вас вместо укрытия от грозы или вместо зонтика в ливень. А потом вы не нужны - зачем нужен зонтик в солнечную погоду? Или лекарство в здоровом состоянии?

Но эти вещи нужны. Потом будут нужны обязательно.

И человек - не вещь. Хотя эти люди используют других как вещи. И плюют в колодец, из которого им снова придётся пить.

Если вы не связаны близкими узами, подумайте, кем вас считают. И как поступят в следующий раз, когда кончится дождь…опубликовано econet.ru

Автор Анна Кирьянова

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