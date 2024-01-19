Признак выхода из полосы несчастий

А для прекращения чёрной полосы надо остановиться. Или ехать помедленнее: полоса превратится в отдельные деревья. Распадётся на отдельные проблемы и события.

«Полоса несчастий» или «чёрная полоса» - когда неприятности и несчастья следуют одно за другим. Потом они сгущаются и ускоряются, сливаясь в одну чёрную полосу; так сливаются деревья ночью на обочине леса, когда смотришь из окна машины. Отдельные деревья становятся сплошной чёрной полосой… Вот такая она, чёрная полоса.

Как не попасть и как выбраться из полосы несчастий

Сначала небольшие проблемы, потом проблемы посильнее, потом неприятности, а потом беды и несчастья сплошным массивом. Как выбраться?

Сначала расскажу, как постараться не попасть в полосу несчастий.

Как начинается пожар? Чаще всего из искорки. Из крошечного огонька. Как начинается затопление судна? Через пробоину. И утечка ядовитого газа тоже чаще всего происходит через щелочку, маленькое отверстие.

Не всегда так. Но очень-очень часто глобальная чёрная полоса начинается с крошечных нерешенных проблем. Проблемок.

Кран подтекает. Его некогда чинить; когда-нибудь потом! Лампочка перегорела; ну, ничего страшного, другие-то горят! Пришёл небольшой штраф - потом оплатим. Или пломба выпала. Это пустяк, пока нет времени новую ставить.

Вот эти крошечные проблемки - они накапливаются. Когда их масса станет критической, начнётся чёрная полоса.

Человек говорит, что несчастья навалились внезапно. Да. Но обычно, в девяноста процентах случаев, были предвестники в виде кучи маленьких нерешенных задач. Их надо было решать по мере поступления.

А для прекращения чёрной полосы надо остановиться. Или ехать помедленнее: полоса превратится в отдельные деревья. Распадётся на отдельные проблемы и события.

Какие именно события происходят? - спросите себя.

Связаны они с вашими ошибками? Или удары наносятся извне, по воле Рока или злых людей?

На какие события мы можем повлиять? На какие совершенно не можем?

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Принимайте меры для решения тех проблем, на которые вы можете влиять. Это придаст сил, чтобы вынести те события, которые вне нашей власти.

Заручитесь поддержкой и помощью полезных людей. Платите за решение ваших проблем, не надейтесь на волшебство или необычайное милосердие других. Гребите сами, нанимайте гребцов и лоцманов, платите им за работу. Выгребайте изо всех сил.

И помните: жизнь переменчива. Отменить чёрную полосу невозможно. Это как пожар, захвативший дом, как наводнение, как тяжелая болезнь, которые не могут вмиг пройти. Но метаться или сидеть и плакать бесполезно; действуйте планомерно.

Как только произойдут три хороших события кряду, пусть самых небольших, это верный знак - чёрная полоса заканчивается.

Главное, не пропустить эти три хороших небольших события, не утратить внимание. Три хороших события - признак «выздоровления» от чёрной полосы. опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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