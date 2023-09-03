Признаки сильной энергетики человека и причины ее нехватки

Каждый человек от природы наделен определенными способностями и все в этом мире состоит из энергии вибраций. Некоторым удается интуитивно улавливать эти вибрации, другим нет, но все же эти волны существуют и есть люди, обладающие особой чувствительностью к ним. В этой статье мы поговорим о людях, обладающих мощной энергетикой.

Также мы затронем такой важный вопрос как причины отсутствия энергии. Если вы чувствуете, что у вас недостаточно энергии, то после прочтения этой статьи вам удастся многое понять и, возможно, изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Основные признаки сильной энергетики

1. Чувствительность – понимание эмоций и переживаний других людей. Если люди тянутся к вам и им хочется раскрыть перед вами душу, значит, вы обладаете сильной энергетикой.

2. Частая перемена настроения – «переключение» с высоких энергетических потоков на низкие. Такое обычно происходит неосознанно.

3. Преобладание отрицательных эмоций – еще один признак мощной энергетики. Это происходит вследствие частых эмоциональных нагрузок, из-за которых приходится использовать различные расслабляющие средства – сигареты, алкоголь, наркотики, шопинг...

4. Интровертность – повышенная эмоциональность, отстраненность. Из-за выматывающей чувственности сильные духом люди ведут себя в обществе спокойно и предпочитают подальше держаться от большого скопления людей. Для них очень важно находить время для восстановления сил и сделать это им удается только в одиночестве.

5. Способность замечать знаки – одинаковые цифры, повторяющиеся слова и прочие. Такая способность связана с умением сосредотачиваться на высоких энергетических вибрациях.

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Виды мощной энергетики

Сильная энергетика делится на несколько видов, рассмотрим подробно каждый из них:

зеркало – способность направлять энергию и получать аналогичную в ответ. То есть, если вы искренне желаете кому-то добра, то добро вернется к вам втройне и наоборот;

пиявка – вид энергии, обусловленный неспособностью человека самостоятельно восстановить силы, не затрагивая других. Люди с такой энергетикой весьма агрессивные и сами часто создают проблемные ситуации;

энергетическая стена – люди с таким видом энергетики самые сильные, они способны справиться с любыми трудностями, но часто идут не верной дорогой, к примеру, когда задевают ни в чем не повинных окружающих;

прилипала – такие люди похожи на пиявок, они постоянно просят помощи и совета, они любят, когда их жалеют;

поглотители энергии – очень чувственные люди, пытающиеся изменить всех вокруг. Они могут поглощать как положительную, так и отрицательную энергию, но часто выбирают именно последнюю;

самоеды – живут отстраненно, редко говорят о своих чувствах и тонут в собственных переживаниях. Их главная проблема заключается в чрезмерном скоплении негатива;

растения – так называемые доноры, но заслуги которых часто не оценивают должным образом;

фильтры – пропускают через себя как положительную, так и отрицательную энергетику, но на выходе всегда получают позитивный заряд. Такие люди хорошо проявляют себя в сфере психологии и педагогики;

посредники – способны быстро запускать энергообмен, но очень уязвимы к негативной энергии, поэтому часто страдают.

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Почему не хватает энергии

Выделяют 5 основных причин нехватки энергии:

1. Игнорирование интуитивных догадок. Энергия скрывается в самом действии и понять это действительно сложно. Если в вашей комнате беспорядок и вам не хочется ничего делать, то дело не в лени, а в бездействии. Чтобы получить энергию, нужно начать что-то делать, иначе ничего не выйдет.

2. Противоречия. Бездействие и пустая трата времени может быть обусловлена страхом дальше продвигаться по жизни. Человек живет, подчиняясь собственному организму, то есть, удовлетворяя его базовые потребности (еда, сон, тепло и прочие). Душа остается в стороне, а нужно ставить ее потребности на одну линию с потребностями организма. Тогда удастся нормализовать баланс энергий. Постоянные противоречия мешают человеку жить той жизнью, о которой он мечтает. И все эти противоречия созданы внешним миром.

3. Энергетические вампиры. Если окружить себя такими людьми и позволить им питаться вашей энергетикой, то у вас реально ни на что не останется сил. Такие люди просто так не отстанут, не стоит на них злиться, но дать жесткий отпор с целью собственного освобождения придется.

4. Прошлое. Если постоянно думать о прошлом, которое невозможно вернуть, то энергия будет тратиться напрасно. Попробуйте представить, что прошлого и будущего не существует, есть только настоящее и нужно им наслаждаться, пока предоставляется такая возможность. Постоянное беспокойство о чем-либо только мешает двигаться дальше, поэтому от сожалений о прошлом нужно избавляться незамедлительно.

5. Недооценка возможностей. Этот пункт является продолжением предыдущего. Как только вы осознаете, что прошлого не существует, то придет понимание, что только в ваших силах изменить собственную жизнь – постепенно или мгновенно.

Можно сделать вывод, что в большинстве случаев люди с сильной энергетикой отлично справляются с трудностями, но при этом у них возникает немало проблем. Так что мощная энергия – это, по сути, сказка о двух концах. Какую дорогу выбрать – решать только вам.опубликовано econet

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