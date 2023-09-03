Признаки сильной энергетики человека и причины ее нехватки

Каждый человек от природы наделен определенными способностями и все в этом мире состоит из энергии вибраций. Некоторым удается интуитивно улавливать эти вибрации, другим нет, но все же эти волны существуют и есть люди, обладающие особой чувствительностью к ним. В этой статье мы поговорим о людях, обладающих мощной энергетикой.
Также мы затронем такой важный вопрос как причины отсутствия энергии. Если вы чувствуете, что у вас недостаточно энергии, то после прочтения этой статьи вам удастся многое понять и, возможно, изменить свою жизнь в лучшую сторону.
1. Чувствительность – понимание эмоций и переживаний других людей. Если люди тянутся к вам и им хочется раскрыть перед вами душу, значит, вы обладаете сильной энергетикой.
2. Частая перемена настроения – «переключение» с высоких энергетических потоков на низкие. Такое обычно происходит неосознанно.
3. Преобладание отрицательных эмоций – еще один признак мощной энергетики. Это происходит вследствие частых эмоциональных нагрузок, из-за которых приходится использовать различные расслабляющие средства – сигареты, алкоголь, наркотики, шопинг...
4. Интровертность – повышенная эмоциональность, отстраненность. Из-за выматывающей чувственности сильные духом люди ведут себя в обществе спокойно и предпочитают подальше держаться от большого скопления людей. Для них очень важно находить время для восстановления сил и сделать это им удается только в одиночестве.
5. Способность замечать знаки – одинаковые цифры, повторяющиеся слова и прочие. Такая способность связана с умением сосредотачиваться на высоких энергетических вибрациях.
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Сильная энергетика делится на несколько видов, рассмотрим подробно каждый из них:
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Выделяют 5 основных причин нехватки энергии:
1. Игнорирование интуитивных догадок. Энергия скрывается в самом действии и понять это действительно сложно. Если в вашей комнате беспорядок и вам не хочется ничего делать, то дело не в лени, а в бездействии. Чтобы получить энергию, нужно начать что-то делать, иначе ничего не выйдет.
2. Противоречия. Бездействие и пустая трата времени может быть обусловлена страхом дальше продвигаться по жизни. Человек живет, подчиняясь собственному организму, то есть, удовлетворяя его базовые потребности (еда, сон, тепло и прочие). Душа остается в стороне, а нужно ставить ее потребности на одну линию с потребностями организма. Тогда удастся нормализовать баланс энергий. Постоянные противоречия мешают человеку жить той жизнью, о которой он мечтает. И все эти противоречия созданы внешним миром.
3. Энергетические вампиры. Если окружить себя такими людьми и позволить им питаться вашей энергетикой, то у вас реально ни на что не останется сил. Такие люди просто так не отстанут, не стоит на них злиться, но дать жесткий отпор с целью собственного освобождения придется.
4. Прошлое. Если постоянно думать о прошлом, которое невозможно вернуть, то энергия будет тратиться напрасно. Попробуйте представить, что прошлого и будущего не существует, есть только настоящее и нужно им наслаждаться, пока предоставляется такая возможность. Постоянное беспокойство о чем-либо только мешает двигаться дальше, поэтому от сожалений о прошлом нужно избавляться незамедлительно.
5. Недооценка возможностей. Этот пункт является продолжением предыдущего. Как только вы осознаете, что прошлого не существует, то придет понимание, что только в ваших силах изменить собственную жизнь – постепенно или мгновенно.
Можно сделать вывод, что в большинстве случаев люди с сильной энергетикой отлично справляются с трудностями, но при этом у них возникает немало проблем. Так что мощная энергия – это, по сути, сказка о двух концах. Какую дорогу выбрать – решать только вам.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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