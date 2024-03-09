Признаки того, что настало время решительных перемен

Страх перемен практически неуловим. Он действует вне поля видимости, убеждая, что действует ради Вашей безопасности и спокойствия. В действительности, боязнь ПЕРЕМЕН — одна из самых распространенных причин сопротивления изменениям, поскольку это не дает Вам предпринимать никаких шагов. ✅В этой статье Анна Кирьянова рассказывает об основных признаках, которые указывают, что время перемен пришло!

В жизни наступает время, когда надо совершить решительные шаги. Выйти не из «зоны комфорта», - никакого комфорта давно нет! - а просто все поменять. Переехать в другой город или в другую страну, сменить профессию, расстаться с прошлым окружением или с человеком, который делает вашу жизнь невыносимой… Но вы долго не можете решиться на этот шаг. На крутой поворот, который изменит вашу судьбу и жизнь. Но оставаться смысла нет. Поле истощилось и больше нет урожая. Река обмелела, русло высохло. А пробоина в борту корабля велика; корабль тонет и надо спасаться вплавь. Но так непросто решиться! И человек уговаривает себя подождать и потерпеть, может, все наладится?

Настало время перемен – главные признаки

Есть признаки, на которые надо обратить внимание. Они указывают, что пришло время уходить. Уходить за лучшей участью, решаться на перемены.

- вы движетесь по замкнутому кругу. Происходят одни и те же события, как правило, негативные. Вы продолжаете терять деньги, ваш социальный статус понижается, вы не видите новые возможности - их нет. Угроза бедности и разорения с каждым днём увеличивается. Ваши усилия подобны латанию «тришкина кафтана»: бедный Тришка отрезал кусочки кафтана, чтобы наложить заплатки на другие дырки и прорехи…

- вам постоянно попадается информация о вашей мечте или о намерении, которое ещё не созрело. Например, фотография города, в котором вы хотели бы жить. Или при вас рассказывают об этом месте люди, которые там бывали. Или в фильме сюжет именно об этом городе… Так же с работой - вы ещё ничего не решили, только робко подумали. Но именно об этой должности или об этом бизнесе начинает поступать информация. Вы ещё боитесь расстаться с тираном, даже не думали всерьёз об этом. Но получаете информацию о схожих ситуациях и о том, как другие нашли выход, решились на перемены.

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- у вас есть сильное ощущение «скоро все изменится». Вы даже можете вслух, ни с того, ни с сего это сказать. Близким или самому себе. Это ощущение бывает, когда билеты куплены и мы ждём путешествия, когда чемодан уже собран… Но для такого чувства вроде бы оснований нет! А чувство - есть!

- вы истратили все силы и ресурсы в борьбе и приложили все усилия, которые от вас зависели. Но ситуация не сдвигается с места долгое время. Борьба приносит только утрату сил. Но появляется неожиданная мысль: бросить завязшую безнадёжно машину и пойти пешком. Потому что другого пути нет, а спасать вас некому.

- при мысли о других возможностях, пусть вы пока и не рассматриваете их всерьёз, появляется чувство надежды и душевного подъема. Мечты придают сил, смутные намерения воодушевляют, вы ощущаете прилив энергии. Словно кто-то шепчет: «да! Это и есть путь спасения! Решайся, и все будет хорошо!». При возвращении в унылую реальность вам становится физически плохо: уходят силы, что-то болит и беспокоит…

Если пока не решились, если ещё размышляете - прислушайтесь к этим сигналам. Это ваше подсознание указывает путь. Перемены не просто возможны, они необходимы. Может быть, они произойдут без вашего участия, так тоже бывает. Но вы будете готовы к ним, если прислушаетесь и присмотритесь к этим важным сигналам…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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