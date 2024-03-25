Признаки того, что у отношений нет будущего

Какие у личных отношений могут быть перспективы? Станут ли они долговечными или союз обречен на крах? Есть яркие признаки, которые покажут, что пару ожидает расставание. И имеет смысл обратить на них внимание, чтобы партнеры могли сделать верный прогноз.
Как правило, перспективу отношений можно отследить по самым простым и банальным признакам. И они могут многое рассказать! Безусловно, вступая в отношения, мы уверены в том, что они продлятся, как минимум, долгие годы. Однако реальность такова, что даже самые прочные союзы распадаются. Но это можно было предугадать. Как? По нижеперечисленным признакам!
Может показаться, что это, напротив, гарантирует крепкий союз пары. Однако в большинстве случаев сильные чувства на начальном этапе отношений приводят к довольно стремительному разрыву связи. Люди попросту истрачивают на этот союз слишком много энергии и внутренних ресурсов, что впоследствии чувствуют себя опустошенными.
И снова парадокс: бесконфликтные пары чаще остальных расходятся. «Но почему, ведь отсутствие конфликтов говорит о том, что люди прекрасно ладят друг с другом?» - подумаете вы. Нет, отсутствие конфликтов говорит о том, что люди не сближаются. В таких парах не стремятся посвятить близкого человека в собственные мысли и чувства. И особо не вникают в мысли и чувства партнера.
Интимная жизнь, безусловно, является важной составляющей отношений. Однако она - не единственное, что влияет на них. Как правило, те, кто определяет качество своего союза по сексуальной совместимости, очень быстро разочаровываются. Ведь совсем скоро на первый план выходит обычная рутинная жизнь, секс в которой оказывается не главным. И если в других планах людям сложно взаимодействовать друг с другом, их отношения, рано или поздно, дают трещину.
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Быт никто не отменял. Он есть в отношениях каждой пары, каждого человека. Порой домашние обязанности нас тяготят. Кому захочется мыть посуду после бурной вечеринки?! Тем не менее, взрослый человек понимает, какие последствия повлечет игнорирование хаоса в доме. Убирать все равно придется, только утром. Тут уж каждый выбирает для себя более приемлемый вариант.
Но если партнеры ссорятся на почве «Кто выносит мусор» и «Кто готовит ужин», их отношения сложно назвать гармоничными. Я часто встречала семейные пары, которые на протяжении нескольких лет вели «войны» на почве домашних дел. Как правило, перспективы у таких пар не самые радужные.
Автор Бычкова Ольга
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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