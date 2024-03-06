Ни один союз не обходится без конфликтов, споров, обид. Ваш возлюбленный счастлив в отношениях? В том, что между вами всё замечательно, велика ваша заслуга. Вот каких правил вы придерживаетесь, общаясь со своим партнером.

Как вы оцениваете себя в отношениях? Как считаете, вашему партнеру комфортно находиться рядом с вами? Я расскажу об основных признаках, которые говорят о том, что вашему любимому человеку по-настоящему повезло быть в отношениях с вами!

Вашему любимому повезло быть в отношениях с вами, и вот почему

Все мы время от времени можем быть разбитыми, уставшими, истощенными и нервными. Все мы можем необдуманно сорваться на любимом человеке. Куда важнее то, как вы выходите из этого состояния, объясняете ли близкому, что с вами происходило, извиняетесь ли за мимолетно сказанные обидные фразы…

Вместе с тем есть вещи, которые при всей вспыльчивости делают вас хорошим партнером!

Признаки того что вашему партнеру повезло с вами

Соблюдение личных границ

Это, пожалуй, самый главный принцип комфортного нахождения в любовных отношениях (на самом деле в любых отношениях). Речь идет о том, что вы умете уважать границы близкого человека и прекрасно ощущаете свои собственные. Это является своего рода регулятором, который показывает, что в отношениях нарушен баланс. И если вы способны быстро среагировать и уменьшить давление на партнера или попросить его о том же – ваши отношения в надежных руках.

Открытое выражение потребностей

Сколько конфликтов случается в парах просто из-за того, что люди не умеют напрямую говорить о том, чего они хотят и в чем нуждаются. Если вы способны на это, можете быть уверены: вы сможете сделать ваши отношения с партнером по-настоящему крепкими и долговечными.

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Эмоциональная зрелость

Это очень важный момент, от которого зависит многое в отношениях. Когда люди эмоционально зрелы, они не станут применять манипуляцию в отношении другого человека. Они напрямую скажут о том, что им необходимо. Как следствие, между партнерами формируется доверительная связь, они легко находят компромисс даже в непростой ситуации.

Четкое представление о том, что такое здоровые отношения

Когда у человека есть это самое представление, он способен на него ориентироваться. Особенно полезно это в ситуациях, когда эмоциональное напряжение – ваше и вашего партнера – достигает пиковой точки.

«Я точно знаю, что наши с мужем отношения – здоровые и осознанные. У нас случаются конфликты и споры, но из них мы берем самое полезное и вырастаем ментально. Рада, что мы оба – зрелые личности, которые не собираются высасывать энергию друг из друга», - делится Илона

Зрелость – важный момент в межличностных отношениях. А какие еще принципы, имеющие большое значение для пары, вы можете назвать?опубликовано econet

Автор Ахмедов Илья

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