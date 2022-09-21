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Признаки того, что вашей добротой злоупотребляют

Автор: Econet 21 сентября 2022 6552
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Под словом «насилие» люди обычно подразумевают физическую агрессию. Но есть формы насилия, которые не так просто распознать, но оно куда более опасно и коварно, чем физическая сила. Оно исходит от партнера или близкого вам человека и заключается в попытках напугать, держать под полным контролем или полностью изолировать.

Признаки того, что вашей добротой злоупотребляют

Кто бы это ни был – вы не заслужили такого оскорбительного поведения, вашей вины в этом нет. Если вы заметили, что некоторые признаки относятся к вам, то вы являетесь жертвой психологического насилия и спускать этого нельзя ни в коем случае. Давление может проявляться в словесной форме, действиях и настойчивости обидчика.

Признаки эмоционального насилия

1. Тактика унижения, отрицания или критики

Поведение насильника подрывает вашу самооценку:

  • ярлыки – постоянно подчеркивают вашу глупость, бездарность, называют неумехой;
  • неприятные клички – человек знает, что вам неприятно подобное обращение, но продолжает так называть («свинка», «курочка»);
  • «всегда плохой» - вы «всегда» чавкаете, ошибаетесь, говорите глупости;
  • повышают голос – на вас кричат и отчитывают, иногда машут руками или бросают вещи;
  • покровительствуют – подразумевая, что вы недостаточно умны;
  • публично высмеивают – рассказывают о секретах или недостатках;
  • пренебрегают – словесно или поведением;
  • «шутят» - в шутках вы всегда выглядите неприглядно;
  • сарказм – говорят заведомые гадости, а потом упрекают в том, что вы обиделись;
  • оскорбляют – делают неприятные замечания о внешности или одежде перед выходом;
  • уменьшают достижения – говорят, что они не имеют значения или вы кому-то ими обязаны;
  • откладывают ваши интересы – смеются над вашим хобби, на самом деле, желая, чтобы вы посвятили все свое время только этому человеку;
  • «наступают на мозоль» - человек в доверительной беседе узнает ваши «слабые места», то, что задевает или раздражает и при удобном случае напоминает их.

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Признаки того, что вашей добротой злоупотребляют

2. Тактика контроля и стыда

Вас заставляют стыдиться себя и контролируют

  • угрожающее поведение – прямые угрозы и завуалированные;
  • игра в наставника – постоянно говорят о ваших промахах;
  • контроль – вы обязаны дать отчет о том, где и с кем находитесь, и это будет проверяться всеми способами;
  • принятие решений – не ставят в известность о важных для вас вещах, ваше мнение не имеет значения;
  • финансы – вас заставят просить деньги на расходы и требуют отчета о тратах;
  • приказы – вам диктуют, что надо или не надо делать, говорить, носить;
  • постоянно заставляют чувствовать себя неуверенно.

3. Тактика обвинения, осуждения и отказа

  • ревность без поводов;
  • отрицают происходящее – заставляют верить, что с вами что-то не в порядке и «все было не так», «сама виновата, довела»;
  • навязывают чувство вины и обвиняют за отрицательную реакцию;
  • выдают себя за вашу жертву;
  • обвиняют в своих проблемах;
  • уничтожают и отрицают – портят или «теряют» значимую для вас вещь, затем отрицают.

4. Тактика пренебрежения и изоляции

  • игнорирование – молчат, отключают связь, делают вид, что вас не существует, заставляют извиняться и унижаться;
  • прерывают общение с людьми – уговаривают не ходить на встречи, лгут о родных и друзьях, заставляют порвать все отношения;
  • используют секс для наказания;
  • не выполняют просьбы – пренебрегают, когда нуждаетесь в помощи, перебивают общение, относятся равнодушно, оспаривают ваши чувства.

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Созависимые отношения

Иногда токсичные отношения длятся  так долго, что люди забывают, что возможно жить по-другому. Вы находитесь в созависимых отношениях, если:

  • Недовольны, но вам страшно что-то менять.
  • Игнорируете свои потребности в попытках помочь партнеру.
  • Ищите только его одобрения.
  • Верите ему больше, чем себе и окружающим.
  • Вам проще жить с ним, чем быть в одиночестве.
  • Идете на все, чтобы сохранить мир.
  • Оправдываете его неприглядные поступки в глазах окружающих.
  • «Спасаете» от самого себя.
  • Ощущаете вину, если возражаете или высказываете обиду.
  • Верите, что заслужили плохое отношение.
  • Уверены, что больше вас не будут любить.
  • Если обидчик просит прощения или говорит о своей любви, то возвращаетесь.

Как поступать?

Если вы чувствуете, что к вам применяют психологическое насилие, то не следует уверять себя, что на самом деле вам это кажется. Доверяйте инстинкту самосохранения и обратитесь за профессиональной помощью. Не пытайтесь самостоятельно переубедить обидчика, для этого потребуются профессионалы. Постарайтесь установить границы, не поддавайтесь на провокации и попытки вывести из себя. Если человек не захочет менять свое поведение или обращаться за помощью, то лучше прекратить все контакты с ним.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология эмоциональное насилие контроль отношения жизнь чувства

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