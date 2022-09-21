Признаки того, что вашей добротой злоупотребляют

Под словом «насилие» люди обычно подразумевают физическую агрессию. Но есть формы насилия, которые не так просто распознать, но оно куда более опасно и коварно, чем физическая сила. Оно исходит от партнера или близкого вам человека и заключается в попытках напугать, держать под полным контролем или полностью изолировать.
Кто бы это ни был – вы не заслужили такого оскорбительного поведения, вашей вины в этом нет. Если вы заметили, что некоторые признаки относятся к вам, то вы являетесь жертвой психологического насилия и спускать этого нельзя ни в коем случае. Давление может проявляться в словесной форме, действиях и настойчивости обидчика.
Признаки эмоционального насилия
1. Тактика унижения, отрицания или критики
Поведение насильника подрывает вашу самооценку:
ярлыки – постоянно подчеркивают вашу глупость, бездарность, называют неумехой;
неприятные клички – человек знает, что вам неприятно подобное обращение, но продолжает так называть («свинка», «курочка»);
«всегда плохой» - вы «всегда» чавкаете, ошибаетесь, говорите глупости;
повышают голос – на вас кричат и отчитывают, иногда машут руками или бросают вещи;
покровительствуют – подразумевая, что вы недостаточно умны;
публично высмеивают – рассказывают о секретах или недостатках;
пренебрегают – словесно или поведением;
«шутят» - в шутках вы всегда выглядите неприглядно;
сарказм – говорят заведомые гадости, а потом упрекают в том, что вы обиделись;
оскорбляют – делают неприятные замечания о внешности или одежде перед выходом;
уменьшают достижения – говорят, что они не имеют значения или вы кому-то ими обязаны;
откладывают ваши интересы – смеются над вашим хобби, на самом деле, желая, чтобы вы посвятили все свое время только этому человеку;
«наступают на мозоль» - человек в доверительной беседе узнает ваши «слабые места», то, что задевает или раздражает и при удобном случае напоминает их.
Иногда токсичные отношения длятся так долго, что люди забывают, что возможно жить по-другому. Вы находитесь в созависимых отношениях, если:
Недовольны, но вам страшно что-то менять.
Игнорируете свои потребности в попытках помочь партнеру.
Ищите только его одобрения.
Верите ему больше, чем себе и окружающим.
Вам проще жить с ним, чем быть в одиночестве.
Идете на все, чтобы сохранить мир.
Оправдываете его неприглядные поступки в глазах окружающих.
«Спасаете» от самого себя.
Ощущаете вину, если возражаете или высказываете обиду.
Верите, что заслужили плохое отношение.
Уверены, что больше вас не будут любить.
Если обидчик просит прощения или говорит о своей любви, то возвращаетесь.
Как поступать?
Если вы чувствуете, что к вам применяют психологическое насилие, то не следует уверять себя, что на самом деле вам это кажется. Доверяйте инстинкту самосохранения и обратитесь за профессиональной помощью. Не пытайтесь самостоятельно переубедить обидчика, для этого потребуются профессионалы. Постарайтесь установить границы, не поддавайтесь на провокации и попытки вывести из себя. Если человек не захочет менять свое поведение или обращаться за помощью, то лучше прекратить все контакты с ним.опубликовано econet.ru
Осознание и знание того, что на Земле еще есть человек, с которым у тебя есть взаимопонимание, даже несмотря на разную форму обрамления мыслей, способно превратить жизнь на Земле в Рай. Иоганн Вольфганг Гете
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