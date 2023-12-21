Про чудеса

О том почему так важно замечать себя и свои желания. И какие последствия могут быть, если этого не делать.

Бывают чудеса обратные. Ага. Это, например, когда ты о чем-то мечтаешь, но денег у тебя на это нет. Пока нет. Но ты мечтаешь. И все думаешь, что вот, если бы деньги появились – ты бы точно вот это вот купила\сделала\поехала. Осуществила мечту, короче.

О важности исполнения своих желаний

Ты вот так мирно живешь с этой мыслью, иногда ее думаешь, вселенную не особо теребишь, так как желание твое умеренной интенсивности. Так как-то правильно изначально выходит.

А Они же летают.

И тем временем появляются как-то у тебя деньги. Да. Причем выразительная деталь тут нам в помощь: денег почти всегда ровно столько, сколько нужно на твою мечту.

Вот не больше, и не меньше.

И ты это понимаешь, что вот она, мечта, у тебя в кармане, практически.

Но тут подключается интеллект и говорит тебе тихонько: «Какая такая поездка\пальтишко\сапоги ? Нееет, дорогуша, не до этого нам сейчас. Квартира не оплачена, должна ты Кате еще пятьсот, и у свекрови же скоро юбилей. Нет, и все тут».

Интеллект – он же прав всегда – это ясно, что тут спорить? Со всех сторон – прав.

Ну ты такая поразмыслила о грустном – да и все. Ладно. Бог с ней, с мечтой. Проживешь же ты без мечты? А как же! Сколько до этого жила – и сейчас сможешь.

Проходит времени немного. Это тоже маркер. Про то, что неспроста все это.

Проходит пару дней – и тут бац – сломался зуб неожиданно и на ровном месте. Или машинку повредила чуть-чуть, или стиралка забарахлила.

Одним словом – расходы. И такие расходы, которыми пренебречь никак не получится.

Неприятно, конечно. А что делать? Нужно исправлять ситуацию.

И ты исправляешь, конечно. Только на это уходят все твои мечтательные денежки.

Это тебе такая наука от Вселенной, чтобы ты понимала: станешь себя не замечать – получишь по мягкому месту.

Причем, я заметила, чем сильнее ты себя не замечаешь – тем эти непредвиденные расходы больше.

Чем не чудеса?

Наука от Вселенной, машут Они тебе.опубликовано econet

Автор Лариса Мошенская

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