Про критику и унижение

Если кто-то хочет унизить вас, но внутри вы не чувствуете унижения, не будет никакого унижения. Потому что его нет внутри вас.

Случается так, что человек оказывается буквально раздавлен вашими словами. Или унижен вашим поведением. Он воспринимает безобидное "мне сложно рядом с тобой" или "когда я вижу тебя, я тревожусь", как жесточайшую критику или мощный "наезд". А потом вы сидите и недоумеваете, что же вы такого сказали. И переживаете за то, что вы неожиданно стали для другого ужасным монстром и никакие оправдания не помогают.

Критика и унижение, которую вы получаете от других, – всего лишь проекция внутренних фигур во внешний мир

Или бывает, что человек сообщает вам, что вы его унизили в то время, как у вас даже и в мыслях такого не было. И вы снова недоумеваете. Как это могло произойти?

На самом деле внешние слова могут сильно ранить человека, только если они совпадают с тем, что ему говорит "внутренний критик".

И человек оказывается придавлен не чьими-то словами, а своей внутренней силой, направленной против себя.

Иных людей хотелось бы оскорбить. Или просто достучаться до них, но это не получается. У них не отзывается то, что мы говорим. Ведь есть история о том, как незнакомец плюнул в Будду, а тот спросил: "Что-нибудь ещё?". Этот плевок не попал в Будду психологически, потому что Будда не был настолько жесток к себе изнутри.

Если кто-то хочет унизить вас, но внутри вы не чувствуете унижения, не будет никакого унижения. Потому что его нет внутри вас.

Поэтому критика и унижение, которую вы получаете от других, – всего лишь проекция внутренних фигур во внешний мир. С ними и стоит работать. Вы критикуете себя. Вы унижаетесь. И если понять, как и для чего вы делаете это с собой, многое внешнее будет видеться в другом свете.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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