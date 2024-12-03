Про обесценивание прошлого

Обесценивая свое прошлое, человек тем самым обесценивает свой опыт и себя самого. Негативное отношение к тому, что было, не позволит впустить в свою жизнь благоприятные перемены. Поэтому не стоит тратить энергию на претензии, обиды и обесценивание прошлого.

Обесценивание прошлого очень мешает в настоящем строить что-то действительно стоящее. Наблюдаю, как некоторые специалисты в психологии, эзотерике, духовных практиках, когда меняют метод, либо школу, переходят из одного направления в другое, начинают критиковать тот подход, ту систему, в которой они раньше состояли, получали образование. Как правило, и в новом месте они особо не достигают успеха и не становятся по-настоящему хорошими и востребованными специалистами.

Хочешь перейти в новое – искренне поблагодари старое

Или, к примеру, эмигранты. Те, которые гордо и пафосно заявляют, что «наконец-то» уехали из родной разваливающейся страны в страну процветающую, и надменно обращаются к своим бывшим землякам «там, у вас», как правило, ничего не добиваются и заграницей. Сидят на пособии или зарабатывают копейки.

Или женщина, которая на весь интернет хает своего бывшего мужа, расписывая, какой он недоумок, и как хорошо, что она с ним развелась, еще не скоро заведет серьезные гармоничные отношения и выйдет замуж.

Дети, которые давным-давно выросли и до сих пор громко обвиняют своих родителей, неизвестно когда почувствуют себя счастливыми.

Таких примеров масса. Хочешь перейти в новое – искренне поблагодари старое. Благодарность прошлому опыту, земле, отношениям, корням даёт энергетическую почву внутри человека для дальнейшего роста. По-другому это не работает. Можно, конечно, оторваться из старой системы на энергии ненависти, злости, обесценивания, презрения. Но запаса этой энергии надолго не хватит. Как правило, через небольшой промежуток времени человек ощущает упадок сил, отсутствие запала двигаться дальше.

Почему происходит так, а не как-то иначе? В этом нет никакой мистики или эзотерики. Если человек долго принадлежал какой-то системе, стране, роду, отношениям, то, хотел он этого или нет, они стали частью его опыта. Обесценивая опыт, обесценивается и та часть себя, которая его проживала. И в этом месте растет недоверие к себе, неуверенность, без которой что-то новое и хорошее не построить.

Кроме того, незаметно происходит одна довольно-таки опасная вещь – возлагаются надежды на что-то другое, что должно быть якобы лучше, чем было. Т.е. человек не на себя берет ответственность за свою жизнь, а перекладывает ее на новое место, либо партнера, верование и т.д. И возлагает пустые, пока еще ничем не подкрепленные надежды, что где-то там будет намного лучше.

Личность, когда привыкла опираться на себя, не будет ждать, что кто-то даст ей счастье и организует хорошую жизнь. Ты сам по максимуму будешь стараться сделать себе хорошо там, где уже находишься, без претензий к окружению. А для этого нужно видеть возможности и ресурсы того пространства, которое уже есть.

И это применимо к любой сфере – отношениям, сфере деятельности, месту жительства и д.р. Да, ты можешь видеть ограничения, и захочется двигаться дальше – это естественный закон развития. И именно опора на себя позволяет развиваться шаг за шагом, переступая с одной ступеньки на другую, аккуратно прощупывая новую почву.

Если нет развития, уверенности в себе и своих действиях (а этого всего быть и не может, если нет опоры на себя) то часто хочется убедить себя и окружающих, что ты не так уж и плох. И тогда проще обвинять, обесценивать, хаять то, что осталось позади. В этом случае проще не сталкиваться со своей тревогой по поводу настоящего и будущего.

Изменения начинаются с благодарности. Пока есть претензии, обиды, осуждение, обесценивание прошлого – энергия туда и утекает, вместо того, чтобы направляться в строительство настоящего и будущего. Если вам не удается продвинуться в какой-то сфере, посмотрите, где еще у вас живет энергия осуждения.опубликовано econet

Автор Грицышина Алевтина

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