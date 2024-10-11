Про потерявшихся мужчин и сложные отношения

Бывают такие мужчины, с которыми честные отношения построить невозможно. Они мутные, загадочные, таинственные. С ними не бывает «просто», тут хроническое «всё сложно», какого бы формата отношения вы ни пытаетесь построить с таким человеком.

В здоровых отношениях всё просто. Тебе понятно, чего хочет человек, куда он движется, чего он от тебя ждёт, куда эти отношения ведут. Если чего-то не знаешь и не понимаешь, то можно просто спросить, и тебе просто ответят. Может, надо подумать над формулировкой вопроса, может, надо задать его в подходящее время. Но у тебя нет священного трепета, страха, пугающей мысли «Как же я могу у него ТАКОЕ спрашивать?». Когда оба друг в друге в равной степени заинтересованы, то всё прозрачно.

Мужчины, с которыми невозможно построить отношения

И не важно, об отношениях какого формата идёт речь. Может, вы встречаетесь, любите друг друга, хотите быть вместе и создать семью. Может, вы оба пока не готовы к чему-то «серьёзному» и просто проводите время вместе, даря друг другу радость. Может, вы оказались рядом в непростой жизненный период и поддерживаете друг друга. А бывает и так, что в таких простых отношениях состоят муж и любовница. В любом формате общения абсолютно реальны чистые и честные отношения, в которых есть уважение и близость, но нет игр. Никто никого не обманывает, не путает, не обещает того, чего не сможет выполнить. Все обо всём договорились.

Но бывают такие мужчины, с которыми честные отношения построить невозможно. Они мутные, загадочные, таинственные. С ними не бывает «просто», тут хроническое «всё сложно», какого бы формата отношения вы ни пытаетесь построить с таким человеком. Вы всё время будете задаваться вопросами:

как он относится ко мне на самом деле?

почему он не перезвонил?

куда он пропал?

когда же он уйдёт ко мне от своей женщины?

что с ним происходит, как ему помочь?

когда же он определится?

почему нельзя просто взять и сделать?

Отношения с такими людьми всегда сопровождаются путаницей, оправданиями (либо он сам себя оправдывает, либо вы его), мутным чувством вины не пойми за что, ощущением нестабильности и ненадёжности, ожиданием подвоха. Это какие-то вечные загадки и постоянно возникающие «обстоятельства непреодолимой силы».

И у таких мужчин есть характерные особенности:

1. Они усложняют всё, что можно усложнить.

Элементарные вещи становятся невозможно трудными. Казалось бы: ну вот говорит он вам, что хочет встретиться — что же тут сложного? Договорились о дате-времени и вперёд. Нееет, с этими людьми не выйдет. Они или в последний момент отменят встречу, или опоздают, или просто не придут. Причем сами могут просить о встрече или о звонке, а потом играют в динамо.

Если у вас с ним общие дела — готовьте корвалол и тонну терпения. И не надейтесь, что он вовремя сделает то, что вы от него ждёте: скорее всего вы познакомитесь с затягиванием и откладыванием. Он или сделает это в последний момент, или неожиданно возникнут препятствия, или он сделает, но так, что лучше бы не делал.

2. «Хочу то, не знаю что»

От таких людей невозможно добиться конкретики. Они объясняются расплывчато, не могут чётко сказать, чего от вас хотят. После перерыва в общении они могут ни с того ни с сего написать загадочные «я соскучился», «как дела?», «я тут подумал и пришёл к определённым выводам».

Знаете, шутка такая была про бизнес по-питерски и бизнес по-московски. Бизнес по-питерски: встретились, обсудили погоду, политику, личную жизнь, выпили пару литров кофе. Идею проекта обговорить не успели, поэтому встретились ещё несколько раз с тем же примерно результатом. Бизнес по-московски: встретились и через 10 минут реализовали проект.

Так вот герои этой статьи — уж точно не решают вопросы по-московски (да они вообще проблемы не решают, а создают). Их реплики не несут конкретных предложений, а только вызывают ещё больше вопросов. На что и расчёт. Это у них такой способ вас «заинтриговать», зацепить, чтобы вы потом расспрашивали и мучились догадками. Так они чувствуют власть и кайфуют от этого. Правда, в итоге за такие игры приходит расплата: очень уж надоедает такая расплывчатость, и в итоге подобные сообщения вызывают не интерес, а раздражение и желание послать куда подальше.

3. Непонятый гений

Такие люди страшно мучаются ощущением «непонятого гения», и оно вынуждает действовать одним из этих способов: провалиться в беспомощность, всех обвинять или бороться, пробуя новое.

В первом случае наши потерявшиеся герои плывут по течению, не пытаются что-то изменить, но страшно огорчаются от того, что оно не меняется само.

Если он выбрал второй способ, то его жизнь не сложилась, потому что все обижают и подставляют. Злобная жена отняла лучшие годы жизни, а если б не она, то всё бы у него было. Начальник — та ещё сволочь, не даёт развиваться молодому (или не очень) таланту. Ну, вы поняли.

При третьем раскладе он то и дело начинает новые проекты: открывает своё дело, меняет работу. Он начинает, но не заканчивает; быстро загорается и быстро теряет интерес. Потому что...

4. Всё «не то»

Ему ничего не подходит, всё не устраивает. Он ищет то, от чего у него будут «гореть глаза» (то есть то, что за него будет решать его внутренние проблемы. И то, в чём вообще не будет недостатков). Ищет ту женщину, которая его «зацепит», «вдохновит» и... ой, погодите. То есть ту, которая волшебным образом решит все те задачи, с которыми ему самому не справиться. И с которой не будет проблем, разумеется.

Но вот беда: и к работе, и к дамам он быстро остывает. Не дают они ему того, что нужно (то есть волшебной таблетки)! Женщины недостаточно «понимающие», плохо вдохновляют, не находят к нему правильного подхода, не те слова подбирают и вообще не разгоняют облака на небе. Обратите внимание: не ОН не может объяснить, что ему надо, а ОНА не даёт ему нужного; не ОН не в состоянии удержаться на работе, а РАБОТЫ все не те.

5. «Давай сюда своё доверие!»

О, словом «доверие» такие люди манипулируют сплошь и рядом! Наши потерявшиеся красавцы не понимают, что доверие нужно заслужить. Что психически здоровый человек не сможет и не захочет доверять тому, кто регулярно демонстрирует свою ненадёжность. Они прямо-таки обвиняют в «недоверии», как будто это нечто такое, что им должно полагаться просто так.

Удивительно, но такие люди напрочь не видят своего участия в том, как им перестают доверять. Если они обманули или показали ненадёжность, то могут даже извиниться, но... поведение своё не изменят. А потом искренне негодуют: почему ему не доверяют?! 100% это вина окружающих.

6. «Нас невозможно сбить с пути, потому что мы не знаем, куда идём»

Такие мужчины не понимают, кто они, куда идут, чем хотят заниматься, какую жизнь прожить. Они какие-то... не определившиеся. Может, у них и есть фантазии о будущем, но это именно фантазии. Это не тот случай, где есть план, и человек целенаправленно по нему движется. Это знаменитое «я ищу себя».

«Почему он такой?»

В 90% случаев этот вопрос задают женщины, которые не видят, что мужчине на неё просто наплевать. Это банально и очень неприятно, но чаще всего «загадочное» поведение говорит именно об этом.

Я, конечно, напишу чуть ниже о том, что может творится у них в головах. Но это не главное. Главное, что если он так себя с вами ведёт - значит, здоровых отношений у вас с ним не выйдет. Но если хочется «понять», то есть четыре возможных причины:

1) Мужчина в кризисе

Разумеется, в кризисном периоде любой человек теряется и не знает, что делать дальше. Только представьте, какое страшное это чувство: вот понимал ты куда жить, перед глазами стояла ясная картина, а тут вдруг всё исчезло. Перестало радовать то, что раньше приносило счастье, от любимой работы внезапно начало тошнить, дома стало плохо, во всём разочаровался. Ужасные чувства. И может быть так, что на время кризиса мужчина проваливается в такую позицию. Но потом, как правило, вылезает.

Для меня всегда удивительным казалось, что мужчины в кризисе часто поступают так, чтобы этот самый кризис только усилить. И почему-то путают свои личные проблемы с отношениями. Например, случились у него трудности на работе, ну или в 40 лет понял, что жизнь не удалась, и что он делает? Любовницу заводит. В итоге изначальная проблема не решается, зато добавляется бед ещё и в семейной жизни: потом же разбираться надо с этими дамами! А всё почему? Потому что перепутал. Что-то у него не то в других сферах жизни происходит, а при помощи острых ощущений от новых отношений он пытался отвлечься от этих самых проблем. Как правило, только хуже становится.

2) Особенности возраста

Абсолютно нормально, что в молодом возрасте люди только ищут себя. Они не могут сказать ничего конкретного, потому что ещё не сформировались. Так что до 28 лет описанное выше поведение можно частично считать нормальным и естественным. Почему «частично»? Да потому, что есть такое слово: порядочность. И даже если мужчина в силу возраста не знает, что он может обещать, а чего нет, то он всегда имеет возможность предупредить, если что-то поменялось. Он может заранее предупредить об опоздании, вовремя сообщать о смене планов. И научится потихоньку и думать о том, как его действия отражаются на отношениях с дамой, и реально оценивать свои возможности.

3) Пассивно-агрессивный тип личности

Если предыдущие причины можно считать временными, то тут всё куда серьёзнее. Может быть так, что ни время, ни обстоятельства радикально на него не повлияют. Ведь это определённый склад личности, который очень медленно и с большим трудом поддаётся коррекции.

4) Антисоциальный тип личности

Эти люди могут выглядеть «потерявшимися», хотя на деле они просто используют других в своих интересах. Это люди-хамелеоны, которые притворятся такими, какими нужно, чтобы получить то, чего они хотят. О них можно почитать тут https://vk.com/@ameyalli-antisocialnye-lichnosti

Хочется иногда наругаться на потерявшихся мужчин. Но важно помнить, что они не злобные манипуляторы, которые только и делают, что дам обижают и затягивают в сложные отношения. Они просто запутались. Им и самим от этого плохо. Они мучаются сами и мучают других, но ничего не могут с этим поделать.

Зато кое-что сделать может женщина, чтобы помочь себе. А именно — понять, что если рядом с ней не определившийся мужчина, то это говорит о следующем:

вы тоже в чём-то потерялись

часть вашей души хочет отношений, но другая часть сопротивляется, боится. Поэтому и привлекает партнёров, с которыми «всё сложно»

у вас есть пассивно-агрессивные черты, с которыми было бы неплохо разобраться

вам трудно требовать к себе уважения и отстаивать свои психологические границы

возможно, вы находитесь в эмоциональной зависимости от партнёра.

Встреча с потерявшимся мужчиной может принести разные плоды. Вы можете (годами? Десятилетиями?) страдать, мучиться догадками, пытаться что-то важное про него понять и искать то, что «поможет». А когда вам это осточертеет, вы перестанете ходить по кругу и выйдете из этих отношений. Можете работать над собой, и тогда партнёр или будет потихоньку меняться (5% случаев), или отвалится, и на его место придёт новый (95% случаев). Как бы то ни было, такая встреча может быть очень полезной, если разбираться в себе, а не в загадочном партнёре.опубликовано econet

Автор Екатерина Оксанен (Амеялли)

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