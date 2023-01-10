Про собственную ЦЕННОСТЬ. Для женщин

Женщина напуганная, в собственных комплексах, сомневающаяся в себе – это женщина удобная и контролируемая. Поэтому так старательно и повсеместно поддерживается миф о том, что быть такой, какая ты есть – не супер. Это прекрасная почва для манипуляций как со стороны супруга, семьи, так и общества в целом.

В своей психотерапевтической практике, да и просто в повседневной жизни я крайне редко встречала по-настоящему уверенных в себе женщин. Не самоуверенных, с раздутым «эго», всем своим видом показывающих «Эй! Обратите на меня внимание! Все люди как люди, а я – богиня!». Этот вариант как раз про низкую самооценку.

Ценность женщины

А женщин, действительно ценящих себя, следующих своей природе, слушающих свое сердце и интуицию, уважающих свое тело. Возможно, вы встречали или имели счастье общаться с подобной дамой.

Такая не будет стремиться привлечь внимание всех вокруг и влюблять в себя каждого. Она не станет включаться в бессмысленную конкуренцию с другими женщинами и тем более мужчинами. Между следованием советам из журналов или своему внутреннему голосу она выберет второе. Казаться идеальной, стараться соответствовать, стремиться нравиться большинству, пытаться удержать мужчину – это не для нее. Рядом с ней вы почувствуете глубокое уважение как и ее личности, так и своей собственной.

Знаете, мы живем в таком мире, где женская природа изнасилована.

Я не хочу подробно вдаваться в причины этого явления, но факт остается фактом – большинство женщин чувствуют себя неуютно в собственном теле, не считают себя такой уж большой ценностью, находят в себе недостатки как во внешности, так и во всем остальном.

Как много существует концепций и версий, какой должна быть идеальная женщина, мать, жена, подруга. Что ни статья, то рекомендации о том, как бы себя подправить, в каком месте ужаться, что запретить себе делать и чувствовать, чтобы другие (да и ты сама) могли оценить степень твоей женственности.

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И вот у каждой из нас есть своеобразная линейка, которую мы прикладываем ко всем сферам жизни, измеряя свои и чужие пропорции, степень соответствия нормам, сравнивая себя с другими людьми и своими собственными представлениями о том, какая я должна быть.

Мы, женщины, сами забываем про свою природу.

Самое страшное то, что вместо сотрудничества, взаимного уважения к разности каждой из нас мы ввязываемся в бесконечную конкуренцию друг с другом, поддерживаем общие страхи.

Как следствие этого, в моде – не быть собой, а быть похожей на кого-то.

Мы сами внушаем себе неживые стереотипы.

Например, что стареть – это страшно.

Быть не замужем после 30 – фу, позор!

Занимать руководящую должность – ты мужик в юбке.

Весить больше 50 – 60 – 70 кг – какой ужас!

Иметь много сексуальных партнеров – бл..ь, не спать ни с кем – что-то с тобой не так.

Список можно продолжать бесконечно. Женщина напуганная, в собственных комплексах, сомневающаяся в себе – это женщина удобная и контролируемая. Поэтому так старательно и повсеместно поддерживается миф о том, что быть такой, какая ты есть – не супер. Это прекрасная почва для манипуляций как со стороны супруга, семьи, так и общества в целом. Ведь всегда можно напоминать о твоем несовершенстве, давя на чувство вины и стыда.

Обратите внимание на то, как большинство дам старается «заслужить» любовь. И не только партнера, но и окружения. Многие живут с ощущением «что-то со мной не так». Поверить в то, что я уже хороша и достойна любви и уважения такая, какая есть на сегодняшний день – часто бывает сложной задачей. В голове, конечно же, у каждой из нас есть мысль, что себя надо любить, тогда полюбят и другие. Самое интересное, что стимулом себя любить является не желание быть собой во что бы то ни стало, а именно привлечение любви другого объекта. Акцент с себя снова уходит куда-то вовне.

Однако рано или поздно наступает момент, когда ты понимаешь, что больше не можешь терпеть насилия над собой. Не можешь бесконечно себя совершенствовать и втискивать в стандарты и чужие представления об идеале пусть даже значимых для тебя людей. Ты убеждаешься искренне и бесповоротно, что это все не работает и не делает тебя более счастливой.

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Ты начинаешь ощущать дикий голод по себе самой. Чего бы тебе этого ни стоило, ты намереваешься вернуть потерянную связь со своей внутренней сутью, интуицией, телом.

Ты понимаешь, что собственное счастье - только в твоих руках, и самый близкий и важный человек для тебя в этом мире – ты сама. И судья, и палач, и заботливая мать в одном лице.

Ты принимаешь простое решение – перестать вечно искать в себе недостатки, критиковать себя, сравнивать с другими и терпеть то, что причиняет тебе страдания и заставляет сомневаться в твоей ценности. Ты становишься неудобной для других, неидеальной.

Но если действуешь из своей сути, своего центра – у тебя нет даже сомнений, что поступаешь как-то не так. И тогда окружение твое меняется. Тебя либо принимают такой, какая ты есть, либо люди, не готовые видеть твою настоящую природу, уходят из твоей жизни.

В этом много свободы и правды. Освобождается пространство не для всех, а для тех, кто близок с тобой по духу, взглядам, ценностям. В таком окружении тебе не нужно натягивать на себя чужое платье, чтобы нравиться. Оставаясь собой, ты чувствуешь соединенность с миром через принятие тебя другими людьми.

И в отношении других людей происходят удивительные метаморфозы. Позволяя быть несовершенной себе, ты позволяешь то же самое тому, кто рядом. Не требуя, не осуждая, не ожидая.

У каждой из нас к самой себе свой путь. Кто-то идет долго и витиевато, кто-то прямо и стремительно.

Всякая дорога хороша, ведь мы сами ее себе выбираем. Но почувствовав лишь один раз в жизни вкус себя самой, собственной ценности, не привязанной к достижениям, глубокого уважения к своей женской сути, ты уже не сможешь забыть этого состояния. Выходя из него, ты будешь тосковать по себе и хотеть вернуться снова. И тогда удивительным образом разворачивается вся твоя жизнь и пространство вокруг.опубликовано econet

Автор Алевтина Грицышина

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