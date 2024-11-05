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Про зацикленность

Источник: facebook.com 05 ноября 2024 6238
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Когда наш психика устала, возникает такое явление как фиксированность или зацикленность. Это может касаться чего угодно. Любой, даже незначительный вопрос превращается в проблему, и такое состояние опасно для здоровья и общего благополучия человека.

Про зацикленность

Зацикленность. Мне надо это сделать: продать, купить, узнать, написать текст... Мои мысли вращаются вокруг одного человека: почему он так поступил, подробный анализ его характера или прокручивание обид, злости. Любая мысль, событие или концепция, которая похищает вас от себя и мешает заниматься другими делами может стать фиксированной. 

Фиксированность - это когда вы очень устали

«Я ничтожество, ничего не стою», «Все пропало, это меня прибьёт», «Я тяжело болен, что со мной, как быстрее вылечиться, сканирование состояния здоровья в течение всего дня». 

Даже, когда у вас в голове застряла музыка или текст стихотворения, от которых вы не можете избавиться - это тоже фиксированность, а значит, психика истощена, вы устали (в смысле, экстремально устали). 

Истощенная психика перестаёт быть гибкой. 

Начинает действовать эмоциональная доминанта, которая, как чёрная дыра засасывает, забирает всю оставшуюся энергию и нет хорошего исхода внутри неё. 

Практически все люди на чем-то зациклены - на политике, на литературе, на религии, на психологии тоже можно быть зацикленным, причинять вред себе и мучать окружающих. 

Но сейчас речь не об этом, а о тяжелых состояниях сознания, когда сверх сосредоточенность, концентрация внимания, сил идёт в ущерб не только жизни, но и в ущерб здоровью физическому или психическому. 

Про зацикленность

В такие моменты трудно поправиться, излечиться от болезни, привести в порядок дела или отношения, которые разладились. Напротив, все только ухудшается. 

Человеку кажется, будто он решает проблему и он не придаёт значения, что проблемой стало его состояние и уже пора обратить внимание на эту болезненную фиксированность. 

И чем раньше, тем лучше. 

Довольно часто такую зацикленность невозможно убрать волевым решением и тогда необходимо обратиться к специалисту  психологу или врачу. Но чтобы к кому-то обратиться или, если не поздно, попробовать самому освободиться от плена, для этого необходимо осознать, заметить, и чем быстрее, тем лучше, что я уже не решаю проблему, а произошла болезненна фиксация и я истощён, и мой мозг вошёл в режим эмоциональной доминанты и заберёт все, даже оставшиеся силы в чёрную дыру.опубликовано econet

Автор Ольга Долгополова 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология Долгополова Ольга зацикленность фиксированность энергия

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