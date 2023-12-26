Проблемное поведение ребенка: что должно вас насторожить

Родители, которые не заостряют внимание на некоторых шалостях детей, поступают разумно. Такой подход учит ребенка тому, что подобными выходками невозможно добиться желаемого. Но, по мнению ведущих семейных психотерапевтов, на некоторые поступки закрывать глаза нельзя.

О каких поступках идет речь? Ответ на этот вопрос вы найдете в данной статье. Существует ряд поведенческих проблем у детей, на которые родители обязаны обратить внимание.

6 тревожных признаков

1. Ребенок постоянно перебивает

Если вы разговариваете с кем-то по телефону или просто на улице, а ребенок, не задумываясь, вмешивается в разговор, и вы переключаете внимание на него, то тем самым даете понять, что такое поведение позволительно. В этом случае ребенок не научится думать о других людях. Поговорите с ним и объясните, почему не стоит вас отвлекать, когда вы заняты разговором. Предложите ему немного подождать и занять себя самостоятельно.

2. Он постоянно преувеличивает

Важные вещи начинаются с мелочей. Если вы заметили, что ребенок говорит вам, что все съел на обед, а на самом деле половина тарелки осталась нетронутой, это уже обман, пусть и незначительный. Казалось бы такая ситуация не приносит особого вреда, но со временем все может усугубиться и слова ребенка не будут соответствовать действительности. Но в данном случае нужно обращать внимание на возраст, если подобное поведение прослеживается у детей 3-4 лет, то они еще не понимают различия между правдой и ложью. Учите ребенка с малых лет быть честным и в дальнейшем вы избежите многих неприятностей.

3. Поведение ребенка во время игры с друзьями, братьями или сестрами слишком грубое

Закрывать глаза на явное проявление агрессии со стороны ребенка нельзя. Такое поведение нужно пресекать с малого возраста, иначе потом будет сложнее. Объясните ребенку, что причинять боль другим людям нельзя. В крайнем случае, можете запретить ему играть до тех пор, пока он не научится себя правильно вести.

4. Он претворяется, что слушает вас

Если вам приходится по несколько раз повторять ребенку одно и то же, например, просить перестать бегать или убрать игрушки в комнате, то это должно вас насторожить. Если ребенок игнорирует ваши просьбы, значит, борется за власть и в дальнейшем ситуация может усугубиться. Установите свои правила, расскажите их ребенку и объясните, что важно их соблюдать. Если вы хотите о чем-то попросить ребенка, смотрите ему в глаза, говорите спокойно и дождитесь его ответа. Если ребенок все равно не слушает вас, допускается наказать его путем лишения развлечений, к примеру, забрать телефон или запретить идти играть в футбол.

5. Ребенок берет сладости, не спрашивая разрешения

Разумеется, когда дочь или сын самостоятельно берет себе что-то перекусить, не тревожа вас, это неплохо. И когда двухлетний малыш ест печенье из вазочки, стоящей на столе, это выглядит очень мило. Другое дело, если ребенок ведет себя так, к примеру, в гостях. Установите правило, что нельзя брать сладости без спроса, особенно, когда вы находитесь в доме родственников или друзей.

6. Он постоянно грубит

Дети дошкольного возраста часто грубят родителям, обычно они копируют их же поведение. Некоторые родители не обращают внимания на грубость со стороны ребенка. Но если вовремя не объяснить, что к старшим нужно относиться с уважением, то со временем ситуацию будет сложно контролировать. При проявлении грубости дайте ребенку понять, что вам обидно и больно, чтобы ему стало стыдно за свое поведение. При этом объясните ему, что готовы будете поговорить, когда он успокоится.опубликовано econet

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