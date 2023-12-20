Проблемы в отношениях: 3 способа решения

В этой статье вы узнаете, какие шаги можете предпринять самостоятельно для решения проблем, неизбежно возникающих в отношениях.

Мы не можем без отношений. Вид Homo Sapiens не смог бы выжить, без способности объединяться в пары и группы. Только за счёт крепких социальных связей мы смогли пережить природные катаклизмы, победить могучих хищников и создать для себя комфортную среду обитания.

Что делать, если в отношениях проблемы?

Отношения не бывают без проблем. Они возникают из-за того, что каждый человек уникален. Невозможно найти идеального партнёра, подходящего, как ключ к замку, к особенностям нашей психики и физики.

Три способа взаимодействия с проблемой

Итак, проблем в отношениях избежать невозможно. Есть три способа взаимодействия с этими проблемами: избегание, терпение, решение.

Избегать проблему можно двумя способами: уход во вне, или уход в себя. Один из партнёров может, либо замкнуться в себе, частично “отключив” чувствительность к проявлениям другого партнёра, либо - уйти из отношений. При этом, возникшая проблема остаётся нерешённой. Есть вероятность, что она может снова проявиться в дальнейшем.

Терпение отличается от ухода в себя тем, что партнёры чувствуют всю боль, которую осознанно или нет, причиняют друг другу. Такие отношения могут продолжаться довольно долго, если в них, кроме боли присутствует что-то более ценное для одного или обоих партнёров. Однако, рано или поздно, люди устают терпеть и встают перед выбором: либо убегать от проблемы, либо - искать решение.

Третий способ взаимодействия с проблемой - решение. Решить проблему - это найти что-то, что стоит за ней, некий ресурс, который необходим паре для того, чтобы счастливо жить вместе. Я придерживаюсь той точки зрения, что наше бессознательное говорит с нами на языке проблем. Таким образом, оно привлекает наше внимание к неисследованным областям психики, где скрываются непроявленные качества нашей личности, которые необходимы для жизни. Проще всего решать проблему с помощью психолога, но некоторые шаги можно и нужно предпринять самостоятельно.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Четыре шага к решению

1. Увидеть всю проблему

Допустим, вы осознали, что столкнулись с проблемой. Вы не хотите бежать от неё и не готовы терпеть. Что стоит сделать в первую очередь? Остановиться и взять паузу. Не стоит предпринимать моментальных действий. Сначала, необходимо сделать эту проблему более видимой. Для этого, можно воспользоваться следующим приёмом. Представьте, что вы - видеорегистратор. Вы можете только фиксировать то, что происходит. Опишите на бумаге, или нарисуйте в виде комикса взаимодействия, которые происходят между вами и вашим партнёром. Пишите и рисуйте только то, что можно снять на видео. Пишите о своей паре, как о посторонних людях. Например: “Они ни разу за неделю не обнялись. При разговоре они не смотрят друг другу в глаза.” И т.д. Фразы: “Он не любит её… она издевается над ним… ” и тому подобные стоит исключить из описания. Видеорегистратор не разбирается в чувствах, он лишь фиксирует видимое поведение.

Пишите подробно. Так, чтобы при прочтении формировалась картинка. Так у вас появится отстранённый взгляд на то, что происходит между вами.

2. Отделить повод от причины

Теперь исследуем это описание. Какие реакции обоих партнёров говорят о наличии между ними проблемы? Что является поводом для проявления этих реакций? Люди часто путают повод и причину. Например, мужчина разбрасывает свои вещи по квартире, не убирает их в шкаф, а женщина за это на него ругается. Разбросанные вещи - не причина, а повод для скандала. Причина стоит за этим поведением обоих партнёров.

В результате изучения описания вашего взаимодействия вы получите список поводов для возникновения противоречий.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

3. Забрать свой вклад, если возможно

Теперь, вы можете найти свой вклад, в тот дискомфорт, который возникает между вами и вашим партнёром. Для этого выберите те свои действия, которые являются поводом для неприятной реакции вашего партнёра. Некоторые из этих действий достаточно легко изменить. Например, мужчина не предупреждает женщину о том, что задерживается на работе, или женщина не даёт мужчине прийти в себя после рабочего дня, а сразу заваливает его вопросами и просьбами. Такие поводы можно устранить, изменив волевым решением свои шаблоны поведения. Мужчина приучает себя сообщать об изменении своих планов, а женщина - учится держать паузу, после прихода мужчины домой.

4. Обратиться к психологу

Далеко не все поводы для ссор и конфликтов можно устранить волевым решением. Вы можете ощутить внутренний протест, у вас могут возникнуть мысли: “А почему это я должен что-то делать? Почему не мой партнёр?” - или страхи, - “Ага, сейчас я “прогнусь” а потом он мне на шею сядет и ноги свесит!”. Это значит, что за вашим поведением, которое приводит к ссоре, стоит какая-то ваша нереализованная потребность. Вот, чтобы найти её, а также найти способ её экологичной реализации, стоит обратиться к психологу.опубликовано econet

Автор Алексей Куренчанин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet