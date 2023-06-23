Проработка обид: как избавиться от внутреннего негатива

Обиды негативно влияют не только на наше эмоциональное состояние, но и наше тело. Они способны запустить по-настоящему разрушающие процессы в организме, которые могут спровоцировать развитие неизлечимых заболеваний. Чтобы не допустить такого серьезного исхода, советуем регулярно заниматься проработкой обид.

Существует несколько к эффективных практик, которые помогают очиститься от внутреннего негатива. Важно периодически заниматься «чисткой» своего эмоционального состояния, в противном случае можно вовсе утратить способность радоваться жизни.

Эффективные способы проработки обид

Психологи рекомендуют воспользоваться следующими методиками:

1. Поплакать. Это особенно помогает, когда обида свежа. Никогда не стоит сдерживать слез и копить негативные эмоции. Помните, что здоровье важнее гордости, а последняя может привести даже к инсульту.

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2. Сделать «подушку для битья». Для этого достаточно взять обычную подушку и не позволять никому другому пользоваться ей. Эту подушку нужно бить в состоянии обиды, причем изо всех сил, как будто перед вами сам обидчик и вы на него выплескиваете всю негативную энергию. С такой подушкой можно не только драться, но им разговаривать. Делайте все, что посчитаете нужным, главное – не держите обиду в себе.

3. Покричать. Хорошо, если вы найдете место, где вас никто не будет отвлекать, а главное слышать. В таком месте можно кричать во все горло, абсолютно не сдерживая себя. Этот способ помогает быстро избавиться от внутреннего негатива. Чтобы покричать, можно просто уединиться дома. И не стоит беспокоиться о том, что о вас подумают соседи, ведь ваше здоровье дороже чьих-то домыслов, не так ли?

4. Поговорить с водой. Еще один действенный метод – уединиться возле любого водоема и рассказать текущей воде обо всем, что вас беспокоит. Река – это проверенное многими средство избавления от обид. Но даже если поблизости нет никакого водоема, можно просто открыть кран и высказать все утекающей воде.

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5. Выписать всю обиду на бумажный лист. Возьмите чистый лист бумаги, карандаш или ручку и напишите обо всем, что вас тревожит. Если на листке не останется свободного места, берите другой и продолжайте. Обязательно укажите дату и время, а спустя несколько часов перечитайте все что написали. Уверены, внутри вас не будут уже настолько сильно кипеть эмоции. После этого лист можно сжечь и понаблюдать, как вместе с ним сгорают все ваши обиды.

Все перечисленные способы действительно работают, но самый эффективный – работа с сознанием. Если вы сильно обижены и чувствуете, как страдает даже ваше тело, попробуйте закрыть глаза, расслабиться и визуализировать свои обиды в определенные образы, а затем «вывести» их из тела.

Уверяем, результат такой практики вас приятно удивит. Всего за несколько минут вы сможете избавиться от того, что подолгу вас тревожило. Прорабатывайте обиды, прощайте близких и не теряйте способность радоваться жизни!опубликовано econet

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