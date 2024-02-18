Простая система, по которой вес уходит сам

Проблему лишнего веса можно по праву назвать настоящей проблемой третьего тысячелетия. Сегодня Интернет пестрит всевозможными курсами диетологии, советами как похудеть, как заняться правильным питанием. Это целая отрасль, на которой кто-то зарабатывает миллионы, а кто-то – тратит их. Но, чтобы успешно худеть, важно знать ответ на вопрос «Какова же психосоматика лишнего веса?».

Жировая клетка на 98% состоит из воды. Зачем нужна вода? Она является природным накопителем информации. Это вся вода на планете: и океаны, и реки, и озера. Вода умеет запоминать информацию.

Ключевая причина лишнего веса и как его сбросить

Все полные люди на что-то обижены. Вы скажете: «В принципе, как и прочие». Но у полных происходит процесс длительного накопления обиды. Она заходит в наше тело, но не выходит из него. Мы никак не реагируем на эту обиду. Мы не говорим кому-то: «Ты прости, пожалуйста, но мне очень обидно, что близкий человек говорит мне такие слова». Мы никак не избавляемся от накопленной обиды. И наша жировая клетка начинает увеличиваться в размерах. Она не делится, а просто начинает растягиваться, вмещая в себя больше воды. Почему? Потому что на воде записывается энергетическая информация об обиде.

Если вы страдаете таким недугом как полнота, обратите внимание, с какого именно возраста начал набираться ваш вес. Заметьте, что именно с этого возраста в вашей жизни появились некие люди/обстоятельства с людьми (работа, учеба, супружество, рождение ребенка), после которых вы начали внутри потихоньку затаивать свою обиду. И вот как только процесс обиды был запущен, ваши объемы начали увеличиваться.

Почему? Потому что, если бы обида «хранилась» в голове, это значительно сократило бы нам продолжительность жизни. С этим невозможно бы было существовать. Поэтому тело, как буфер, берет на себя нагрузку, и оно начинает увеличиваться в объемах.

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Итак, внутри обида. А оболочка ее называется страх. Это страх выразить свои чувства по отношению к обидчику. И вместо этого мы начинаем играть в своеобразную игру: «а мне не обидно», «это не со мной», «это не я». Мы начинаем играть некого псевдо сильного человека и боимся выразить свою обиду в лицо тому, кто нас обидел.

Поэтому человек, который принял решение избавиться от лишнего веса, не меняя своего режима питания, не изнуряя себя в спортивных залах, должен придерживаться единственного условия. Вот оно: вытащить из себя обиду к тем людям, благодаря которым вы начали ее накапливать. Для этого требуется смелость. Возможно, вам придется выйти из какого-то своего привычного расписания, изменить свои привычки.

Мы говорим себе: «Да мне совсем не обидно!». А жировая клетка в это время неуклонно растет.

Посмотрите на «худышек». Они в себе точно ничего не держат. Их эмоции выплескиваются мгновенно. Обратите внимание, сколько они едят. Много едят. Поэтому еда никак не влияет на вес. Она влияет на наши мысли.

Но можно поглощать любые объемы пищи.

Главное условие – найти того обидчика (это может быть мать, подруга, коллега по работе и проч.) и попросить у него прощения за свою неискренность перед этим человеком. Ведь когда вас было обидно, вы улыбались. Таким образом 4-6 килограммов вашего веса будут уходить ежемесячно через туалет. И вы станете сдуваться как шарик, худеть без труда и усилий. опубликовано econet

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