Простая восточная методика, которая поможет быстро успокоить нервы

Когда человек длительное время испытывает стресс, он исчерпывает не только реальные, но и резервные возможности своего организма. Тогда вместе с ощущением беспокойства, он начинает чувствовать постоянную слабость и упадок сил. Помочь избавиться от напряжения поможет точка лао-гун, которая находится в центре ладони.

Как вернуть душевное равновесие

Согните пальцы, и кончик среднего пальца коснется нужной точки. Расслабьте кисть, удобно положите руку и подушечкой большого пальца другой руки, нажмите на точку, делая вращательные движения. Через некоторое время вы почувствуете, как исчезает напряжение, и ощутите прилив новых сил.

Работа с этим энергетическим центром поможет одновременно, и расслабиться, и подзарядиться свежей энергией. Особенно это важно для тех, кто страдает самой загадочной болезнью нашего века – синдромом хронической усталости, когда все анализы показывают норму и все внутренние органы в порядке, а человек абсолютно истощен энергетически. Поможет ежедневный массаж центра лао-гун.

Пальцевые упражнения

Эти упражнения помогут тем, кто испытывает сильное волнение, которое мешает сосредоточиться, страх перед аудиторией, сдачей экзамена и так далее. Их можно делать в любых условиях.

1.Прижмите точку лао-гун большим пальцем противоположной руки. Нажмите на нее 5 раз. Нажимая, выполняйте выдох, расслабляя палец – вдох. Делайте это упражнение спокойно, не торопитесь, а потом поменяйте руки.

2. Закройте глаза, согните большой палец и сожмите ладонь в кулак, чтобы палец находился внутри кулака. Сжимая, делайте выдох, расслабляя кулак – вдох. Повторите 5 раз.

Это упражнение вы можете делать перед любым ответственным мероприятием или перед тем, как запоминать большое количество информации.

3. Нажатие на эти энергетические центры вы можете совершать с помощью восточных шариков здоровья или грецких орехов. Двумя шариками или грецкими орехами выполняйте круговые движения по всей ладони. Этим самым вы сможете активизировать множество энергетических центров, которые на них расположены и непосредственно связаны с внутренними органами и системами всего организма.опубликовано econet.ru

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