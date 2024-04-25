ПРОСТИТЬ – это дать УМЕРЕТЬ своим ожиданиям в отношении другого человека

Что значит ✅ПРОСТИТЬ другого человека и как найти в себе силы, чтобы сделать это - простить ему его решения, боль, которую он причинил, его промахи, упущения и ошибки.

Простить – значит принять тот факт, что то, что случилось - развод - уже случилось, и Вы бессильны это изменить. Простить - это признать свое бессилие контролировать действия Другого в отношении Вас. Это понимание, что разрушенное уже никогда не восстановится в первозданном виде, и что еще предстоит жить какое-то время на руинах, и поднять свою жизнь из руин Вы должны будете сами.

Суметь простить...

И первое, с чего Вы начнете, это свернетесь калачиком, затихните либо поорете, либо поревете, либо помечетесь по комнате, не находя себе места без надежды уснуть.. и дальше Вы смиренно начнете ждать, когда время залечит Ваши раны...

Простить - это взять на себя личную ответственность и за разрушение, и за восстановление. Это решение научиться жить без Другого, решение вернуть себе покой, собраться с силами и начать строить свою жизнь заново. Будет много бытовых и финансовых вопросов, будет много дел... точь в точь как это бывает на похоронах. Более вероятно, Вы разведете лихорадочную активность и будете все время заняты.

Простить - это дать "умереть" своим ожиданиям в отношении Другого, своим иллюзиям и фантазиям, которые не сбылись, и это сделало Вам больно. Это дать умереть своему идеализированному пониманию любви и дружбы, неоправданным надеждам, идеализированным ожиданиям осознанности от Другого...

..Если бы Вам хватило честности видеть отношения с бывшим(шей) без прикрас, возможно, Вы значительно раньше вышли бы из отношений, и тогда, не пришлось бы делать над собой усилий, чтобы простить. Ценность расставания была бы давно очевидна, ведь есть два греха в отношениях: рвать живые отношения и удерживать мёртвые…"

Что делать, чтобы простить

Поэтапно прожить все эмоции - обиду, боль, злость, страх. Т.е. позволить своим естественным эмоциональным реакциям заполнить себя, отдаться им, отрегировать, прожить их и.. отпустить. Если вы не можете простить прямо сейчас, не подгоняйте себя, Вы не сможете сделать это раньше, чем внутренне будете готовы.

Принять случившееся. Т.е. сказать себе: "Да, это случилось (Вас не хотели, Вы не любимы и оставлены), ситуацию не отменить. Буду учиться жить в новых условиях".

Проанализировать, что произошло и как это случилось. Сделайте самоисследование, верно ли вы оценили происходящее, не искажали ли реальность, с которой не хотелось встречаться? Не врали ли сами себе?

Сосредоточиться на том, что приобрели в этих отношениях, а не том, что потеряли. Чему научились, какой бесценный опыт получили? Возможно, на руках у Вас теперь одни только "козыри», и Вы смело можете с ними жить дальше. Проанализируйте, что дала Вам ситуация? Могли ли Вы предвидеть, избежать? Простите себя за ошибки, если избежать не могли, ведь на тот момент Вы еще не выросли и много чего могли не видеть. Теперь Вы взрослая(ый). Возьмите ответственность за ошибки поведения и ошибки выбора, чтобы не повторить их вновь. Вероятнее всего, на тот момент жизни этот человек был лучший для Вас выбор.

Начните простраивать себя как личность. Если мы кого-то любили и были глубоко привязаны, мы могли невольно впитать в себя этого человека, его ценности, его взгляды, он мог стать частью нашей идентичности. Отлепитесь! Вспомните, где Вы, а где не Вы, что есть Вы, а что не есть Вы. Найдите границы его и Вашей личности! Дифференцируйтесь, если не сделали это раньше, когда Вы еще были в отношениях!

Простить - это понять, что идеальных людей не бывает. Каждый может поступить так, как лучше для Него. Каждый может не досмотреть, не доучесть, вольно или невольно ранить, сильно травмировать..

..И вот однажды, когда чувства улеглись, и в голове снова ясность и покой, Вы сможете переключиться на других людей. И у Вас получится простить Другому его решения, боль, которую он причинил, его промахи, упущения и ошибки ...Вы сможете простить потому, что когда-то и Вы могли совершить или даже наверняка совершали уже такие же...

* * * * *

Евгений Баратынский

Притворной нежности не требуй от меня:

Я сердца моего не скрою хлад печальный.

Ты права, в нем уж нет прекрасного огня

Моей любви первоначальной.

Напрасно я себе на память приводил

И милый образ твой и прежние мечтанья:

Безжизненны мои воспоминанья,

Я клятвы дал, но дал их выше сил.

Я не пленен красавицей другою,

Мечты ревнивые от сердца удали;

Но годы долгие в разлуке протекли,

Но в бурях жизненных развлекся я душою.

Уж ты жила неверной тенью в ней;

Уже к тебе взывал я редко, принужденно,

И пламень мой, слабея постепенно,

Собою сам погас в душе моей.

Верь, жалок я один.

Душа любви желает,

Но я любить не буду вновь;

Вновь не забудусь я: вполне упоевает

Нас только первая любовь.

Грущу я; но и грусть минует, знаменуя

Судьбины полную победу надо мной;

Кто знает? мнением сольюся я с толпой;

Подругу, без любви - кто знает? - изберу я.

На брак обдуманный я руку ей подам

И в храме стану рядом с нею,

Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,

И назову ее моею;

И весть к тебе придет, но не завидуй нам:

Обмена тайных дум не будет между нами,

Душевным прихотям мы воли не дадим:

Мы не сердца под брачными венцами,

Мы жребии свои соединим.

Прощай! Мы долго шли дорогою одною;

Путь новый я избрал, путь новый избери;

Печаль бесплодную рассудком усмири

И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.

Не властны мы в самих себе

И, в молодые наши леты,

Даем поспешные обеты,

Смешные, может быть, всевидящей судьбе.опубликовано econet

Автор Ольга Дулепина

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