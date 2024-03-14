Просто ВАЖНО это помнить

Счастье - это ПУТЬ, а не пункт назначения. Нет другого времени для того чтобы быть счастливым кроме… СЕЙЧАС! Живи, и наслаждайся данным моментом.

Мы убеждаем себя что жизнь станет лучше когда мы поженимся/выйдем замуж, заведем ребенка, потом другого. Затем мы расстраиваемся что наши дети еще маленькие, и ждем что все станет лучше когда они повзрослеют.

Потом мы переживаем что они стали подростками, и нам надо как-то справляться с ними. Несомненно, мы станем счастливее когда они вырастут из своих «…надцати» лет. Мы говорим себе что наша жизнь станет лучше когда супруг/а сведет свои дела, когда будет более красивая машина, когда возьмем отпуск, когда окончательно выйдем на пенсию.

Нет более лучшего времени для того чтобы быть счастливым, чем сейчас

Если не сейчас, то когда? Твоя жизнь всегда будет полна вызовов. Лучше принять все как есть и решить быть счастливым не смотря ни на что. Очень долгое время, казалось что жизнь вот-вот начнется. Настоящая жизнь. Но всегда возникало какое-то препятствие на пути, суровое испытание, которое нужно пройти; работа, которую нужно доделать; время которое нужно посвятить; счет, который нужно оплатить. А вот потом заживем.

Наконец я пришел к пониманию, что эти препятствия и были самой жизнью. Это понимание помогло мне увидеть, что нет никакого пути к счастью.

Счастье – ЭТО и есть путь.

Поэтому, наслаждайся каждым моментом. Хватит ждать окончания школы, начала учебы, ждать когда потеряешь 10 долларов, заработаешь 10 долларов, когда будет работа, до женитьбы/замужества, до вечера пятницы, до воскресного утра, ждать новой машины, до полной выплаты по закладным, до весны, до лета, до осени, до зимы, до первого или пятнадцатого числа, когда твою песню прокрутят по радио, когда умрешь, когда родишься вновь… прежде чем решишь быть счастливым/ой.

Счастье - это ПУТЬ, а не пункт назначения. Нет другого времени для того чтобы быть счастливым кроме… СЕЙЧАС! Живи, и наслаждайся данным моментом.

Теперь, подумай и ответь на эти вопросы:

1 – Назови 5 богатейших людей на планете.

2 – Назови 5 последних победительниц «Мисс мира».

3 – Назови 5 последних лауреатов Нобелевской премии.

4 – Назови 5 последних лауреатов кино-премии «Оскар» за лучшую роль.

Не совсем получилось? Трудновато, не так ли? Не беспокойся, никто этого не помнит. Аплодисменты стихают. Призы покрываются пылью. Победителей вскоре забывают.

А теперь ответь на эти вопросы:

1 – Назови 3 учителей, которые внесли вклад в твое образование.

2 – Назови 3 друзей, которые помогли тебе в трудный час.

3 – Вспомни несколько человек, которые вызвали у тебя особые чувства.

4 – Назови 5 человек, с которыми тебе нравиться проводить время.

Осуществимо? Это легче, не так ли? Люди, которые что-то значат в твоей жизни, не в рейтинге «лучших», не имеют больше всех денег, не выигрывали величайших призов…Это те, кто заботятся о тебе, дорожат тобой, те кто, ни смотря ни на что, остаются рядом.

Задумайся об этом на мгновение. Жизнь очень коротка!

А ты, в каком ты списке? Не знаешь? Позволь пожать твою руку. Ты не среди самых «знаменитых», но среди тех, кого я вспомнил…

Некоторое время назад, на олимпиаде в Сиэтле, девять атлетов стояли на старте 100-метровой беговой дорожки. Они все были физическими или ментальными инвалидами. Прозвучал выстрел, и начался забег. Не все бежали, но все хотели принять участие и победить. Они пробежали треть дистанции, когда мальчик споткнулся, сделал несколько кувырков и упал. Он начал плакать. Остальные восемь участников услышали его плачь. Они замедлили бег и оглянулись. Они остановились и вернулись обратно… Все…

Девочка с синдромом Дауна присела рядом с ним, обняла и спросила: «Теперь тебе лучше?» Потом, все вдевятером пошли плечом к плечу к финишной линии. Вся толпа встала с мест и зааплодировала. Аплодисменты длились очень долго…

Те кто это видел, до сих пор об этом говорят.

Почему? Потому что глубоко внутри себя, мы все знаем что самая важная вещь в жизни – значит намного больше чем побеждать для себя. Самая важная вещь в этой жизни – это помогать другим побеждать. Даже если это означает что нужно замедлить или изменить собственную гонку.

Возможно мы сумеем изменить наши сердца, возможно и сердца кого-то еще…

«Свеча ничего не теряет, если от ее пламени зажглась другая свеча»...опубликовано econet

Кирилл Серебренников

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