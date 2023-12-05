Простой путь к счастливым отношениям

Иногда всё бывает очень просто! Благодарность обладает замечательной способностью довольно быстро перевести человека из негативного состояния души в позитивное.Простой акт признательности другому человеку приведет любого, кто практикует его, к благодатному и благодушному состояние благодарности.

Сама по себе благодарность, конечно, является мощной панацеей от негатива, но возможно ли ее использовать, чтобы, например, спасти угасающие отношения? Мой ответ - да, вполне! И Вот почему: Ни для кого не секрет, что отношения - это труд, и если поддерживать их длительное время, то это потребует усилий обеих сторон. В отношениях, как правило, не все и не всегда происходит гладко и складно, особенно, когда заканчиваются конфетно-букетный период и медовый месяц.

Как благодарность может спасти отношения

Если вы сейчас или когда-либо были в долгосрочных отношениях, то точно знаете, что иногда можно считать действия своего партнера само собой разумеющимися, или же с точностью до наоборот - абсолютно неприемлемыми.

Со временем вы можете не прилагать столько же усилий в контакте с партнёром сколько в начале, когда любовь была долгожданной и свежей. Свидания уходят в прошлое, и вы перестаете делать приятные вещи друг другу - романтические ужины или цветы становятся редкостью.

Такая модель часто приводит к отсутствию признательности.

И тогда вы, ваш партнер или же вы оба одновременно в конечном итоге начинаете воспринимать друг друга как нечто должное и постоянное, полагая, что только потому, что вы любите друг друга, вы всегда будете вместе.

Извините, что ломаю этот стереотип, но, к сожалению, так любовь не работает!

Любовь подобна огню и если ее оставить без присмотра, пламя погаснет, и в конце концов один из вас или вы оба почувствуете себя подавленным, обиженным и забытым. Благодарность же может быть решением этой проблемы!

Хорошая новость и заключается в том, что существует очень простой, но блестящий способ вдохнуть новые искры в периодически угасающий огонь любви.

Начав благодарить партнера за казалось бы само собой разумеющиеся вещи, вы сможете дать своему партнеру чувствовать себя ценным и любимым.

Это называется БЛАГОДАРНОСТЬ!

И для этого нужно просто привнести чувство благодарности в отношения.

Вы когда-нибудь слышали высказывание «Главное в отношениях между людьми - это благодарность»?

Благодарность действительно является отношением к ..., и если человек принимает такое отношение как часть своего повседневного поведения, тогда начинают происходить реальные изменения в отношениях с другими людьми.

В чувстве благодарности вы начинаете ценить своего партнера просто за то, что он является личностью - то есть за само его существование.

Вы перестаете измерять благодарность масштабом и ценностью того, что сделал для вас партнер, а просто цените его личность просто зато, что он сделал когда-то выбор делать что-то для вас и рядом с вами.

Благодарность также означает сознательное размышление обо всех хороших качествах и характеристиках, которыми обладает партнер. И благодарность за то, что он находится в любовных отношениях с вами.- За то, что день за днем выбирает именно вас.

Как именно отношение благодарности может улучшить ваши отношения? -

Исследования показали, что пары, которые проявляют благодарность друг к другу, испытывают более глубокий уровень удовлетворения в отношениях и намного ближе друг к другу, чем те, кто не проявляет благодарности.

Благодарность создает атмосферу щедрости и признательности в отношениях. Все начинается с того, что вы благодарите своего партнера за что-либо и это приводит к тому, что он принимает ваши слова и ощущает ценность своих поступков.

В чувстве благодарности вы осознаете ценность партнера человека и делитесь с ним этим своим ощущением.

А люди, как правило, являются лучшими версиями себя, когда их ценят.

Благодарность - лучшее отношение!

Принятие чувства благодарности может быть полезным не только для романтических отношений, но и для всех отношений. Как только мы вырабатываем благодарность внутри себя, она проникает в отношения и людей вокруг нас, создавая счастливые, приятные - благодарные отношения.

В следующий раз, если вы вдруг почувствуете себя недооцененным и недовольным в отношениях, сделайте передышку и подумайте обо всех вещах и людях, которые делают вас благодарным, и понаблюдайте за тем, как ваше настроение мгновенно меняется к лучшему.

Заботьтесь о себе и о других – быть ли счастливыми зависит только от нас самих! опубликовано econet.ru

Автор: Ирина Главацкая

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