Простой секрет счастливых пар

Психолог Анжела Стрижакова расскажет с помощью какого тайного оружия можно избежать сложных конфликтов в отношениях и сохранить любовь и уважение в паре.

Как-то я работала с парой, в которой партнеры искали выход из затянувшегося конфликта. Оба партнера переживали боль. Я спросила мужчину, на сколько баллов внутри есть готовность признать свою неправоту и попросить прощение у жены. На что мужчина вскочил с кресла, склонил колено перед своей любимой и начал на ушко ей что-то говорить.

Секрет счастливых отношений

Он просил прощение и обещал, что будет стараться быть мягче в своих выражениях. Я спросила у женщины, принимает ли она его раскаяние и обещание. Женщина ответила: “Я подумаю”. Мужчина слегка растерялся, но достойно сел в кресло.

Я прекрасно понимаю, что переживала женщина, ведь ее реальность - не моя (стороннего наблюдателя). Возможно, она сочла движение своего мужа эмоциональным порывом, за которым по ее мнению, кроме слов не было ничего. Возможно, накопившейся боли настолько много, что утопая в ней, сложно смотреть вперед. Любая сложность в семье - и муж снова причинит ей боль - думала она.

А давайте на несколько минут развернем мысль и движение супругов в другом сценарии. Например, мужчина совершает вышеописанное действие, и реакция женщины такова: “О, дорогой, это так забавно в кабинете у психолога! Но мне приятно, что внутри тебя есть намерение и попытка к сближению и изменению. Я принимаю твой “ШАГ НАВСТРЕЧУ”.

Это и есть - тайное оружие счастливых пар - способность разглядеть и принять “ШАГ НАВСТРЕЧУ”.

Если бы во время ссор партнеры могли использовать этот навык? Тогда им не пришлось бы утопать в раненых чувствах и гордом желании мстить за пережитую боль. А сколько разрушительных слов было бы не сказано, действий не совершено! Конфликты разрешались бы конструктивней, тяжелых реакций можно было бы избежать.

“ШАГ НА ВСТРЕЧУ” - это не всегда коренное решение проблемы и выполнение требований партнера.

“ШАГ НА ВСТРЕЧУ” - это попытка снять напряжение в обвиняющей атмосфере, это способ уйти в конструктивный диалог, взять паузу и выдохнуть, чтобы не терять здравого рассудка в конфликте.

“ШАГ НА ВСТРЕЧУ” - это включить доброе мягкое сердце и здоровый разум.

Используйте это оружие сами. Будьте способны разглядеть и принять, когда “ШАГ НА ВСТРЕЧУ” делает ваш партнер.

Желаю счастья и гармонии в ваших отношениях.опубликовано econet

Автоор Анжела Стрижакова

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