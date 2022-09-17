Простой способ избавиться от плохого в жизни

Этот простой способ отлично работает. Он наивный, но самое простое и наивное, детское - оно самое результативное и искреннее. Ничего усложнять не надо.

Мама одного маленького мальчика заметила: трехлетний Гриша густо зачеркивал Деда Мороза всюду, где тот был нарисован. Особенно - бородатое красноносое лицо. А потом старался вырвать картинку и выбросить за дверь. Сначала мама мягко пожурила сына, а потом только поняла: год назад приходил артист, переодетый Дедом Морозом. И страшно Гришенька напугался. Убежал из комнаты, где елочка стояла, спрятался на кухне. Вот почему он зачеркивает лицо Деда Мороза на картинках!

Ненужное зачеркнуть!

Дети инстинктивно умеют избавляться от страха. То, что внушает им тревогу, что распознается как "опасный объект", - они зачеркивают. Раньше говорили: "вымарывают". И стараются избавиться. Свой страх, свою тревогу, свое отвращение можно зачеркнуть и выкинуть. А в годы репрессий школьников заставляли зачеркивать густо на фотографиях в учебнике лица "врагов народа". Тех, кто раньше стоял у руля власти, а потом был "разоблачен". Зачеркнуть или вырезать изображение, - такой способ применялся в советских школах. То ли магия, то ли психотехника, которую, впрочем, тоже признали потом лже-наукой, а ее основателей репрессировали...

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Чтобы вычеркнуть плохое из жизни, надо это просто вычеркнуть. Это очень просто. Сначала надо написать на бумажке или в компьютере, что именно вас мучает, что терзает в прошлом или пугает в будущем. Максимально честно и подробно написать по пунктам. А потом взять и зачеркнуть написанное. Тщательно зачеркнуть. Или ручкой заштриховать, сначала перечеркнув "крест-накрест", или заштриховать на компьютере, тоже предварительно перечеркнув. Да так зачеркнуть-заштриховать, чтобы ни одной буквы было не видно.

А теперь бумажку надо смять и выкинуть, вынести из дома, и в помойку ее! А на компьютере все стереть. Удалить. Нажать на кнопочку и отправить в небытие. Может быть там будет и имя какого-то человека, которого вы тоже хотите убрать из своей жизни. Не самого человека убрать из жизни, конечно, а именно - освободиться от его негативного влияния. Это и есть ваш личный неприятный "Дед Мороз".

Этот простой способ отлично работает. Он наивный, но самое простое и наивное, детское, - оно самое результативное и искреннее. Ничего усложнять не надо. Просто зачеркнуть плохое, и все. Мальчик Гриша, кстати, перестал бояться Деда Мороза. И отлично рассказал ему стишок на новом празднике.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

Иллюстрации ©Alexandra Dillon

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet