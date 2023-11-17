Простые истины в воспитании детей, о которых мы забываем

У всех родителей имеются собственные взгляды на воспитание детей. Однако, каких бы индивидуальных правил в этом важном вопросе вы не придерживались, существуют непреложные истины и законы, применяемые в воспитании. Вот, пожалуй, главные из них.
С того времени как человек овладел речью, она стала важнейшим компонентом жизни, общения, передачи информации и трансляции чувств. Каждое наше слово в общении с ребенком падает в благодатную почву и прорастает побегами его будущей жизни. Потребность в родительской ласке, поощрении, одобрении реализуется через ваше общение. Что вы говорите своему ребенку? Каким образом выражаете свое одобрение или недовольство? Как поощряете и вдохновляете на меленькие успехи? Как хвалите и учите общаться? Все это происходит через слово.
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Ошибкой было бы думать, что процесс воспитания ребенка запускается только тогда, когда с ним говорите, поучаете, читаете нотации. Воспитание происходит в каждый момент жизни, без пауз.
Каким образом родители одеваются, как разговаривают с окружающими, как радуется и грустят, как взаимодействуют с друзьями или недругами, как веселятся, трудятся - все имеет для ребенка огромное (хотя и невидимое) значение. Малейшие перемены интонации ребенок тонко (и, может, болезненно) ощущает. Он ловит ваше отношение чутко, как камертон.
Если в стенах дома отец груб, хвастлив, злоупотребляет спиртными напитками, оскорбляет и обижает мать, он, даже не задумываясь о воспитании, уже воспитывает своих детей. И какие бы красивые речи он не произносил в «минуты просветления», механизм этот работает без остановок.
В указанных 3-х качествах состоит простая правда жизни. И серьезность не означает, что ласке и нежности нет места. Постарайтесь быть искренними, ведь дети тонко чувствуют любую фальшь.
Необходимо отдавать себе отчет насчет собственных родительских стремлений. Ошибки на этом пути неизбежны. Главное – понимать их, анализировать и избегать в будущем.
Безусловно, ребенку полезно ощущать необходимую ему свободу, чтобы он знакомился с разносторонними влияниями жизни. Родители должны помогать ребенку разбираться с чуждыми и негативными персонами и обстоятельствами, противостоять им.
Помощь родителей не должна быть назойливой, настойчивой. В ряде ситуаций важно предоставить ребенку самому выбраться из затруднительного положения, чтоб он учился бороться с проблемами и разрешать трудные жизненные вопросы.
Поощрения/наказания в сфере труда – не совсем верная стратегия. Трудовые функции (и их результат) должны приносить ребенку радость. Признание его трудов как успешной и полезной работы должно быть высшей наградой для ребенка. Наградой также станет для него родительское одобрение его изобретательности, креативности. Не нужно наказывать ребенка за некачественную или несделанную работу.
В любых отношениях (и любви тоже) необходимо иметь чувство собственного достоинства. Только тогда можно построить полноценные и гармоничные взаимоотношения.
В счастливых отношениях не должно быть никаких жертв. Демонстрируя то, как вы всю свою жизнь кладете к ногам ребенка, - это либо воспитывать в нем непомерный эгоизм, либо прививать неверную модель отношений, которую он станет использовать во взрослой жизни.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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