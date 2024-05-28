Психологическая техника для выхода из негатива и ступора

Тяжелые времена бывают у всех. Что делать, если вас накрыло волной проблем? Воспользуйтесь простой техникой, которая поможет переключаться, не зацикливаться на негативе и увидеть плюсы в любой ситуации.

Когда в жизни все идет не так, все валится из рук попробуйте простую психологическую технику под названием «ЗАТО».

Техника "ЗАТО"

Подумайте о любой негативной ситуации или состоянии (депрессии, отчаянии, страхе, обиде, злобе и т.д.).

Назовите ее (ситуацию) или его (состояние) и найдите в них ТРИ "ЗАТО" - три плюса. Причем, плюсы могут быть малюсенькими, в них, возможно, ваше сознание не захочет верить (все зависит от степени травматизма ситуации). Но вы цепляйтесь за них.

Например:

"Я проспал/а свидание/работу/встречу, ЗАТО эта ситуация меня научила более ответственно относиться к режиму дня (будильник, готовность №1 и пр.), ЗАТО я успел/а сделать важные дела вчера вечером, ЗАТО я выспался/лась"

"Меня предал друг, ЗАТО я вовремя узнал/а, что на этого человека нельзя полагаться; ЗАТО я сохранил/а деньги; ЗАТО я не потеряю время на человека, способного на предательство"

"Меня бросил муж, ЗАТО это произошло сейчас, а не в 60-70 лет; ЗАТО у меня есть время встретить человека, который будет меня любить и уважать так, как это надо мне; ЗАТО меня многому научила эта ситуация (например, ценить отношения, не давать унижать себя, больше времени проводить с мужем и пр.)

и т.д.

Конечно, с бросившим/изменившим мужем или ушедшей женой, конечно, не так все просто, однако если вы собираетесь стать счастливым или переживать подобные травмирующие события самостоятельно, вам предстоит научиться вытаскивать себя из болота депрессии и отчаяния буквально за волосы.

Попробуйте начать с трех «ЗАТО», а когда вы доведете эту технику до автоматизма, сможете находить больше плюсов от сложившейся ситуации - тогда переходите на 5 и более "ЗАТО".

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Иногда технику "ЗАТО" рекомендуют применять в качестве метода выхода из ступора, в который вас ввели непредвиденные обстоятельства или неожиданные негативные высказывания в ваш адрес (возможно и что-то другое).

В этом случае, в возникшей ситуации, на брошенное в ваш адрес обидное высказывание или задевающее вас действие, попробуйте ответить волшебное "ЗАТО" серьёзно или в шутливом тоне. Главное - особенно не задумывайтесь и, после произнесенного на автомате "ЗАТО", произнесите первое, что приходит в голову, пусть даже самое нелепое, глупое или грубое (по желанию).

Важно "ЗАТО" довести до автоматизма.

Например, вам сказали, что вы не стильно одеты, на это можно ответить:

ЗАТО я умный/умная

ЗАТО я красивый/красивая

ЗАТО я счастливый/удачливый

ЗАТО я еду в отпуск

ЗАТО у меня больше денег/глаза красивее/фигура лучше

ЗАТО ты глупый (агрессивно, однако действенно - использовать такой оборот или нет - вам решать)

... и т.д. - любое "зато", которое придет вам в голову.

В результате вы:

снимаете накал;

смещаете внимание с себя на человека, обвиняющего/обижающего/задевающего вас ;

переключаете внимание на любую другую тему;

переводите разговор в позитивное направление;

высказываетесь, канализируете свои негативные чувства, освобождаясь от них (хорошая профилактика психосоматических заболеваний);

что позволяет вам не обижаться, не затаивать обиду, а переключаться на позитив.

Т.о. вы научитесь переключаться, не зацикливаться на негативе, видеть плюсы в любой ситуации, что позволит вам позитивно мыслить, создавая вокруг себя новую реальность. Поверьте, гораздо более свободную и счастливую, чем прежде.опубликовано econet

Автор Ольга Литвякова

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