Психологические садисты

Конечно, гораздо легче сказать гадость, обозвав человека, чем конструктивно излагать свои претензии. Но не стоит тогда потом удивляться, что многие избегают общения с вами.

Сделал гадость – получил радость.

Это был прекрасный августовский день, молодая невеста в красивом модном свадебном платье улыбалась, но было видно невооруженным взглядом, что девушка слегка волнуется. Я стояла недалеко от группы подружек невесты и потому услышала, как одна из них сказала довольно громко (чтобы услышала невеста): "Ох, и наплачется она еще от своего Артурчика, я бы за такого замуж не пошла. У него свадьба, а он меня за попу лапает. Сразу видно, гулящий будет." Зачем она это сказала? Она хотела помочь подруге или сделать больно?

Психологический садизм

Психологический садизм – это склонность доставлять страдания другому человеку без применения физической силы и от этого получать удовольствие.

Психологический садист находит слабое или уязвимое место человека и «тычет» туда острым словом или своим поведением. Это выражения из области «ой, как ты поправилась», «ты так постарела, болеешь?» - в общем, что-то, что обязательно оставит горький осадок у человека либо просто испортит ему праздник, как в примере про свадьбу.

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Понять, что вы пообщались с психологическим садистом, можно по тому, что вы начинаете отмечать у себя негативные чувства: досаду, раздражение, недовольство, сомнение, фрустрацию – собственно, к чему садист и стремится, а потому на лице его будет заметно удовлетворение. Хотя если садист еще и хороший артист, то может сыграть, что сочувствует вам.

Благодаря Интернету мы можем видеть, что таких психологических садистов довольно много, они пишут различные гадости, и если их «агрессивный плевок» достигает цели, то они получают удовольствие.

Когда человека оскорбляют, у него активируются те же участки головного мозга, что и при физической боли. Выделяются те же самые гормоны, что и при физическом избиении.

Основная линия защиты пси-садистов - это то, что они за правду. Ведь как вы узнаете, что вы старый, толстый, лысый дядька, если он вам об этом не скажет?

Ко мне обратилась девушка в состоянии серьезного нервного истощения. За полгода работы под руководством начальницы пси-садистки она чуть было не заработала серьезное психическое расстройство. Благо у нее хватило силы воли и ума уволиться.

Маленький толстенький злобный тролль с неустроенной личной жизнью полгода измывалась над молодой девушкой, не только говоря ей гадости, но и позволяя себе кинуть ей в лицо бумаги под видом неправильно составленного текста или лишить денежного вознаграждения, положенного всем сотрудникам, под видом штрафных санкций.

В семейной жизни психологический садизм чаще всего подается под видом воспитания. Это вечно критикующий супруг, это очень строгий отец, это всем недовольная теща или свекровь.

Психотерапевт А.А. Щеголев считает:

…(Садизм) проявляется в причинении страданий душевных, моральных, в упоительном глумлении над человеческим достоинством. Сладострастие жестокости полностью заполоняет собою психику возбуждённого садиста, в моменты своего торжества он полностью забывает о всём своём душевном уродстве, предаваясь головокружительному ощущению всевластного повелителя, который может безнаказанно вытворять над своей жертвой всё, что пожелает.

Что можно отнести к пси-садизму?

регулярные оскорбления и упреки,

угрозы физической расправы (наказания),

отвержение или принуждение,

шантаж,

обесценивание самого человека или его вклада.

По каким признакам вы можете понять, что общаетесь с пси-садистом?

В отношениях вам часто страшно, вы боитесь самостоятельно принять какое-то решение, боясь вызвать гнев партнера.

Вы непонятно почему тревожитесь перед встречей с партнером.

Вы часто плачете.

Вы находитесь в подавленном состоянии или ощущаете себя униженными после общения.

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В чем отличие пси-садизма от обычных сор?

В том, что пси-садизм - это регулярно повторяющееся поведение, это некий нездоровый климат отношений. Если партнер в гневе наговорил вам кучу гадостей – это еще не является проявлением пси-садизма, это может быть психологической защитой человека. Основной признак пси-садизма - удовольствие от того, что другому больно.

А теперь задумайтесь, как часто вы сами выступаете в роли пси-садиста?

Вы это зачем делаете? Что вы получаете в результате?

Конструктивно ли вы выражаете критику?

Понятно, что мы все бываем недовольны. Но как мы это выражаем? По поводу непорядка в доме можно сказать: «Вечно у тебя бардак дома! Зас**ка» или «Ты не успеваешь по дому, да?».

Если у вас есть недовольство человеком, то это еще не повод для того, чтобы ранить его. Найдите приемлемую форму изложения претензии, чтобы у близкого вам человека не включились участки головного мозга, отвечающие за боль. В этом вам помогут такие принципы:

Высказывать претензию нужно с глазу на глаз, конфиденциально.

Критикуйте не человека, а поступок.

Критика должна быть конкретной: «В этом месяце ты опоздал второй раз». А не «Ты вечно опаздываешь!».

Критика должна быть своевременной, а не спустя пять лет «А помнишь…?».

Критика должна содержать конструктив, то есть нужно показать, какое поведение вы хотите видеть.

Приведем такой пример, работник опаздывает не первый раз. Правильно будет вызвать сотрудника к себе в кабинет и, желательно, начать с позитива.

«Вы хороший специалист, и мне нравится с вами работать. Но у меня есть к вам замечание. В этом месяце вы два раза опоздали на работу без уважительной на то причины. Первый раз на 10 минут, второй раз на 25 минут. За это время мы пропустили несколько звонков. Хотелось бы, чтобы вы приходили за 10 минут до начала рабочего дня, если только не случатся какие-то форс мажорные обстоятельства. Хорошо?»

Конечно, гораздо легче сказать гадость, обозвав человека, чем конструктивно излагать свои претензии. Но не стоит тогда потом удивляться, что многие избегают общения с вами.

В общем, выбирать вам.опубликовано econet

Автор Наталья Обердерфер

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