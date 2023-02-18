Психологические яды: Нелюбовь к себе

Любить, принимать себя можно научиться в любом возрасте, раз уж родители не привили навык позитивного к себе отношения в детстве. Придется стать самому для себя и заботливым, любящим родителем, и в то же время ребенком, который будет учиться эту любовь принимать.

В этот раз хочется поднять тему тех душевных явлений, которые «отравляют» нашу жизнь, одни – в большей, другие - в меньшей степени. Назовем их «психологическими ядами». И начну с главного, основополагающего «яда», на котором, пожалуй, замешаны многие из тех, которые еще будут перечислены, это Нелюбовь к себе. Как происходит интоксикация: в детском возрасте через родителей и других значимых лиц детства путем передачи ребенку установок и программ, имеющих в своей основе идею собственной малоценности, ненужности, ничтожности.

Нелюбовь к себе

Варианты:

Родители не умеют (не хотят) открыто проявлять, выражать свою любовь друг к другу и к ребенку.

Мама и (или) папа открыто демонстрируют свою неприязнь (ненависть) к супругу.

Нет эмоциональной включенности в жизнь, в потребности ребенка. До ребенка никому нет дела или общение сводится к ругани, критике, упрекам, замечаниям, чтению моралей, наказаниям, тычкам и подзатыльникам.

Родители в разводе и настраивают ребенка друг против друга.

В семье есть ребенок, которого больше любят, балуют.

Возможные высказывания родителей:

«В кого ты такой уродился?»

«У всех дети, как дети, а этот…»

«Уйди, чтобы я тебя не видел(а)!»

«Ты будешь такой же, как твой …»

«В нашем роду таких не было…»

«Вот я в твои годы…»

«Как ты мне надоел!»

«Яйцо курицу не учит»

«Если бы не ты, я бы…»

«Кому ты такой будешь нужен»

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Установки ребенка:

«Меня нельзя любить»,

«Я никому не нужен»,

«Я не имею права…»,

«Я мешаю»,

«Я приношу вред, несчастье, неприятности и т.д.»

Последствия: низкая самооценка, неуверенность в себе, склонность к зависимостям и зависимым отношениям, неумение проявлять и принимать любовь, одиночество, чувство оторванности от людей, ощущение «чужой жизни», «не своего места», депрессии, суицидальные мысли.

Противоядие:

Если это ребенок, то все зависит от родителей, если, конечно, они осознают, какой вред наносят своим поведением своему собственному ребенку.

В том случае, если человек взрослый, и личность уже сформировалась, то его «лечение» – это его личная задача. Задача не на один день, и даже не на один год, но она выполнима.

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Любить, принимать себя можно научиться в любом возрасте, раз уж родители не привили навык позитивного к себе отношения в детстве. Придется стать самому для себя и заботливым, любящим родителем, и в то же время ребенком, который будет учиться эту любовь принимать.

Очень важно не искать в родителях виноватых и не винить их во всех своих несчастьях, ведь они поступали так только лишь потому, что когда-то, возможно, в точности так же поступали и с ними. Поэтому, этап исцеления начинается с Прощения.

Возможно, немного легче восполнить, компенсировать недостаток родительской любви верующим людям, поскольку они обращаются к такому Источнику Безусловной Любви, который все покрывает и все исцеляет.

Любите и берегите себя.опубликовано econet

Автор Светлана Леонтьева

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