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Психологические яды: Нелюбовь к себе

Источник: b17.ru 18 февраля 2023 6334
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Любить, принимать себя можно научиться в любом возрасте, раз уж родители не привили навык позитивного  к себе отношения в детстве. Придется стать самому для себя и заботливым, любящим родителем, и в то же время ребенком, который будет учиться эту любовь принимать.

Психологические яды: Нелюбовь к себе

В этот раз хочется поднять тему тех душевных явлений, которые «отравляют» нашу жизнь, одни – в большей, другие  -  в меньшей степени. Назовем их «психологическими ядами». И начну с главного, основополагающего «яда», на котором, пожалуй,  замешаны многие из тех, которые еще будут перечислены, это Нелюбовь к себе. Как происходит интоксикация: в детском возрасте через родителей и других значимых лиц детства путем передачи ребенку установок и программ, имеющих в своей основе идею собственной малоценности, ненужности, ничтожности.

Нелюбовь к себе

Варианты:

  • Родители не умеют (не хотят) открыто проявлять, выражать свою любовь друг к другу и к ребенку.
  • Мама и (или) папа открыто демонстрируют свою неприязнь (ненависть) к супругу.
  • Нет эмоциональной включенности в жизнь, в потребности ребенка. До ребенка никому нет дела или общение сводится к ругани, критике, упрекам, замечаниям, чтению моралей, наказаниям, тычкам и подзатыльникам.
  • Родители в разводе и настраивают ребенка друг против друга.
  • В семье есть ребенок, которого больше любят, балуют.

Возможные высказывания родителей:

  • «В кого ты такой уродился?»
  • «У всех дети, как дети, а этот…»
  • «Уйди, чтобы я тебя не видел(а)!»
  • «Ты будешь такой же, как твой …»
  • «В нашем роду таких не было…»
  • «Вот я в твои годы…»
  • «Как ты мне надоел!»
  • «Яйцо курицу не учит»
  • «Если бы не ты, я бы…»
  • «Кому ты такой будешь нужен»

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Психологические яды: Нелюбовь к себе

Установки ребенка:

  • «Меня нельзя любить»,
  • «Я никому не нужен»,
  • «Я не имею права…»,
  • «Я мешаю»,
  • «Я приношу вред, несчастье, неприятности и т.д.»

Последствия: низкая самооценка, неуверенность в себе, склонность к зависимостям и зависимым отношениям, неумение проявлять и принимать любовь,  одиночество, чувство оторванности от людей, ощущение «чужой жизни», «не своего места», депрессии, суицидальные мысли.

Противоядие:

Если это ребенок, то все зависит от родителей, если, конечно, они осознают, какой вред наносят своим поведением своему собственному ребенку.

В том случае, если человек взрослый, и личность уже сформировалась, то его «лечение» – это его личная задача. Задача не на один день, и даже не на один год, но она выполнима.

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Любить, принимать себя можно научиться в любом возрасте, раз уж родители не привили навык позитивного  к себе отношения в детстве. Придется стать самому для себя и заботливым, любящим родителем, и в то же время ребенком, который будет учиться эту любовь принимать.

Очень важно не искать в родителях виноватых и не винить их во всех своих несчастьях, ведь они поступали так только лишь потому, что когда-то, возможно, в точности  так же поступали и с ними. Поэтому, этап исцеления начинается с Прощения.

Возможно, немного легче восполнить, компенсировать недостаток родительской любви верующим людям, поскольку они обращаются к такому Источнику Безусловной Любви, который все покрывает и все исцеляет.

Любите и берегите себя.опубликовано econet

Автор Светлана Леонтьева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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родители личность низкая самооценка психология

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