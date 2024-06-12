Психология денег. Три закона, которые нужно знать каждому

От чего зависит количество денег, которые у нас есть? Почему одни люди зарабатывают тяжелым трудом, а к другим деньги сами плывут в руки? Это связано с нашим подсознанием и энергетическим потенциалом. Страхи, созависимые отношения, зависть, обида отнимают у нас много энергии.
Любопытно, но некоторые продолжают думать, что деньги подчиняются каким-то особенным, секретным законам. А на самом деле они, как часть нашего мира, подчиняются его законам. И они, эти законы, весьма психологичны!
Пример. Вы получаете тридцать тысяч рублей в месяц, а вам для счастья нужно пятьдесят. Вы, разумеется, считаете, что это непорядок и не счастье.
А подсознание так не считает. Оно знает, что если вам дать пятьдесять тысяч рублей, то вы начнете их тратить с повышенным энтузиазмом.
Аппетиты возрастут. Деньги закончатся быстро. Вы начнете переживать уже на другую тему: "Деньги закончились, а я так ничего толкового и не купила".
А так вы получаете свои тридцать тысяч и худо-бедно справляетесь с ними. Вы знаете, что их хватит на то, чтобы заплатить за коммуналку, купить продукты и дать ребенку на питание в школу. Сверх этих расходов вы не выходите. Переживания есть. Но они не настолько сильны. Ум спокоен, душа - тоже.
Хотите, чтобы в вашу жизнь приходило бОльшее количество денег? Научитесь обращаться с теми деньгами, которыми обладаете сейчас. В идеале вы должны тратить меньше, чем зарабатываете и при этом иметь хорошее расположение духа.
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Подсознание не обманешь. Вы можете думать о себе всё, что угодно. Но иметь будете в соответствии с внутренними убеждениями. То самое библейское "По вере вашей и воздаться вам" на денежном языке означает следующее: "Вы будете иметь столькот денег, во сколько верите".
Верите в то, что достойны дохода в сто тысяч рублей? Именно столько будет и приходить в вашу жизнь. А вовсе не миллион долларов, который вы нашаманили на одном из последних денежном тренинге.
Нуждаетесь в деньгах? Значит на уровне подсознания вы верите в то, что ваш уровень, это уровень нужды.
Верите в то, что достойны дохода в миллион рублей? Именно такой доход вы будете иметь в настоящем времени. Не завтра и не через пять лет, а сегодня.
У веры, кстати, нет прошедшего и, тем более, будущего времени. Она "живет" настоящим.
Хотите жить завтра лучше, чем сегодня? Начните "прокачивать" свою веру сегодня!
Именно поэтому, самые богатыми люди, это не всегда самые умные и/или талантливые.
Энергия, это всегда эквивалент уровня личности. Если человек имеет повышенный уровень энергии, значит, он дан ему не просто так. Лидеры, спортсмены, победители, лауреаты и изобретатели, это обладатели высокого энергетического потенциала.
Это простенький закон, но про него почему-то многие забывают. Всё в нашем мире есть энергия, деньги не являются исключением.
Поэтому то, сколько вы имеете денег прямо пропорционально тому количеству энергии, которое есть у вас.
Желаете увеличить свой потенциал? Ваши страхи, переживания, незаконченные/созависимые отношения, зависть, обида и другие нехорошести забирают огромное количесто энергии. Найдите то, куда вы "сливаете" свою энергию и прекратите это делать.
И тогда вы сможете стать по-настоящему состоятельным человеком. Причем ваша состоятельность будет вам приятна.
У кого-то она будет исчисляться несколькими квартирами в собственности, а у кого-то домиком в деревне. Главное в этом будет то, что вы не будете нуждаться в деньгах.
Они у вас просто будут, а вы будете просто счастливыми! Чего нам всем и желаю!опубликовано econet
Автор Федосеева Ольга
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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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