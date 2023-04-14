Психология лишнего веса. Когда тело может начать действовать по своему усмотрению

Тело может начать действовать по своему усмотрению. Нарастить жировой слой, который защитит — от слишком тесного контакта, от боли, которую нам могут причинить близкие люди.

В некоторых клинических подходах лишний вес рассматривают как следствие пищевой зависимости — ставя ее в один ряд с алкогольной, игровой, наркотической зависимостью, трудоголизмом. Но психоаналитики часто связывают лишний вес с трудностями в установлении границ. Границы — широкое понятие, и психологи его страшно любят. Оно включает в себя и комфортную для вас физическую дистанцию с другими людьми, и умение защитить ее от вторжений, и то место в обществе, которое вы вправе, как вам кажется, занимать. И способность не допускать неприятных людей слишком близко, и умение не жертвовать своими интересами без крайней нужды.

Лишний вес и нарушенные границы

Никто не рождается с этими умениями, они формируются постепенно, с очень ранних лет. Единственная граница, с которой мы родились — это контур нашего собственного тела, наша кожа, да и она очень проницаема.

В каких случаях умение защищать себя и свое пространство окажется «дырявым»? Если у ребенка с детства личного пространства не было. С его желаниями никто никогда не считался, их просто не слышали, от них отмахивались. «Не придумывай, никто для тебя отдельно готовить не будет». «Ешь, когда все едят». «Пока не доешь, из-за стола не выйдешь». Это примеры про еду, но они могут быть про что угодно.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Например, мама, читающая личный дневник ребенка или его переписку. Дверь в «свою» комнату, которая всегда должна быть открыта. Побои родителей и любое физическое насилие. Орущая учительница в школе, когда застывшему от ужаса ребенку никто не скажет: нет, вот так с тобой обращаться нельзя.

Если близкие постоянно нарушают границы ребенка (психологические и физические), ребенок, в конце концов, примет это как норму жизни. Вода мокрая, небо синее, родители — вот такие. Но на очень глубоком уровне он продолжит испытывать боль от незащищенности, от слишком хрупких и прогибающихся границ.

Представьте, что вы идете в обуви на очень тонкой подошве по очень острым камням. И идти вам так не километр, не два, а примерно всю жизнь. Тогда тело может начать действовать по своему усмотрению. Нарастить жировой слой, который защитит — от слишком тесного контакта, от боли, которую нам могут причинить близкие люди. Защитить нашу нежность и чувствительность дополнительным жиром, спрятаться за ним. Линия границы, отделяющей нас от мира, становится широкой, как будто ее провели малярным роликом.

Распухшее тело не считается в нашем обществе «красивым», но древние программы, которые запускаются в нашем организме, вообще не оперируют эстетическими категориями. Им все равно — красиво или некрасиво. Большому телу безопаснее встречаться с другими предметами. И с другими людьми тоже. Большого человека никто не обидит.

Дополнительный бонус — хороший жировой слой, как амортизационная подушка, работает в обе стороны. Помогает не только легче переносить боль, но и гасить импульсы раздражения, злости, гнева, идущие изнутри. Возможно, отсюда происходит убеждение, что «толстые люди всегда добрые». Просто их гнев и злость — часто вполне справедливые и закономерные — гасятся, не успев проявиться. Уходят внутрь непереработанными. Приводят к психосоматическим болезням. Но это широкая тема.

Вернемся к ребенку, так и не узнавшему границ своего тела и своего места в жизни.

Причиной этого может быть и непоследовательность в семье — сегодня запрещалось то, что вчера разрешалось (не страшно, когда бабушка разрешает то, что запрещает папа, страшно, когда правила меняет один и тот же человек).

— сегодня запрещалось то, что вчера разрешалось (не страшно, когда бабушка разрешает то, что запрещает папа, страшно, когда правила меняет один и тот же человек). Или, когда мама с папой скандалили, ребенок становился для мамы главным человеком, его важность как будто раздувалась, а когда мирились или мама была занята — его могли вообще не замечать.

ребенок становился для мамы главным человеком, его важность как будто раздувалась, а когда мирились или мама была занята — его могли вообще не замечать. Или родители разводились, каждый устраивал свою личную жизнь, и ребенок буквально потерял свое место в семье и в мире.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Эмоций у такого ребенка много, но их очень трудно к прикрепить к слабому телу. Чувства буквально распирают изнутри. И тело, опять-таки, расширяется, распухает, набирает вес.

Некоторые психоаналитики полагают, что излишняя полнота — следствие того, как трудно человеку выдерживать собственные эмоции. Неясно, где границы нашего телесного «сосуда» и насколько он прочен. А весомое тело легче обнаружить в пространстве. Хотя его границы по-прежнему размыты — не случайно многие полные люди то поправляются, то худеют, все время как будто переходя из одного агрегатного состояния в другое.

Мы, как правило, и так-то не очень доверяем телесным сообщениям — как организм чувствует себя, холодно ему, жарко, устал ли, напряжен ли, не болит ли где. А под грузом полноты тело замирает, его сигналы едва слышны, и мы вообще перестаем их замечать. Так и живем по отдельности: голова и тело.

Конечно, неплохо бы их соединить. Расслышать свое тело. Но часто первое, что мы должны самим себе — это научиться себя защищать. От обид и оскорблений, от внутренних обвиняющих голосов. От насилия, физического и эмоционального. Потому что, когда из пространства уходит боль, в нем начинают происходить всякие чудеса.опубликовано econet

Автор Анастасия Рубцова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet