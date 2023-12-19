Психология цвета: Как мы реагируем на тот или иной цвет

У каждого человека есть любимые цвета. Их он выбирает в одежде, интерьере, аксессуарах. Как влияет на нас тот или иной цвет? Некоторые из них могут успокаивать и дарить душевное равновесие, другие - волнуют и будоражат. Вот основные цвета, которые сопровождают нас в повседневной жизни, и их характеристики.

Цвет сопровождает нас постоянно, на протяжении все жизни. Мы видим цвет, мы его чувствуем. И наше его восприятие определенным образом отражается на поведении. Как и почему рождаются реакции физической природы на красный, белый, черный, зеленый и другие цвета солнечного спектра? И можно ли из этого извлекать пользу для себя?

Восприятие цветов и поведение человека

Цвет играет невидимую, но очень важную роль в нашей повседневной жизни. Цвет одежды способствует подъему по служебной лестнице, он поможет отстоять свое мнение в споре. Цвета в интерьере вашего дома располагают или мешают теплой и мирной беседе. Цвет упаковки товара сообщает, что внутри лежит ценный, бьющийся предмет.

Горячие цвета - красный, оранжевый и желтый - имеют максимальную длину волны, а это предполагает больше затраченной энергии для их восприятия. Указанные цвета возбуждают мозг, учащают пульс и дыхание.

А холодные цвета, зеленые и голубые, являются коротковолновыми, и намного проще воспринимаются. Чувство успокоения, которое они вызывают, вызвано замедлением процесса метаболизма.

Кроме природной реакции, в восприятии того или иного цвета значение имеет прошлый опыт жизни человека. Мы привыкли считать, например, что розовый - специально для младенцев - девочек, а голубой – наоборот, для мальчишек, что белое подвенечное платье говорит о ее чистоте, что красный на перекрестке сигнализирует о том, что следует остановиться.

Цвет одежды говорит сам за себя. Как вам сотрудник сервисной службы в белоснежной или черной как ночь униформе? А доктор в кричаще-оранжевом галстуке?

Цвет одежды дарит уверенность в себе или, напротив, создает ощущение неловкости. Поэтому выбор стиля цветовой коммуникации необычайно важен. Это «работает» и в одежде, и в интерьере, и в рекламе, и во многих других сферах нашей жизни.

Так как цвет действует на наше подсознание и поведение, полезно выяснить, как и почему рождаются конкретные реакции на цвет.

Красный

Этот цвет буквально кричит об опасности, возбуждении, энергии, напоре и успехе. Такова и психологическая и физиологическая реакция на красный цвет. Он шокирует, поглощает внимание. Концентрация на красном провоцирует учащение пульса и подъем давления. Почему заведения быстрого питания используют в дизайне красный? Он стимулирует слюноотделение, что провоцирует ощущение голода и раздражает зрение, вынуждая обильно поесть и быстро покинуть заведение.

Благодаря активному влиянию на периферийную нервную систему этот цвет делает человека непоседливым и неутомимым. Владельцы казино обратили внимание, что, когда присутствует красный цвет, клиенты делают большее количество ставок, и по этой причине красный применяют в секторах с крупной игрой.

Красный дарит энергию и смелость. Именно поэтому политики (тем более перед выборами) носят красные галстуки. Красный провоцирует страсть и волнительные чувства. Вспомните про легендарные кварталы «красных фонарей». Дама в красном всегда воспринимается как яркая и неповторимая.

Красный как никакой другой цвет подходит для приковывания внимания к рекламе и предметам безопасности (красные огнетушители).

Желтый

Это наиболее счастливый цвет (согласно мнению психологов), он дарит счастье и хорошее настроение.

Аналогия с солнцем придает желтому свою ауру, означает мудрость, ум, воображение, спонтанность. Желтый моментально фиксируется головным мозгом, активируя его функции и нервную систему.

Желтый обладает высокой степенью видимости и благоприятен для четкого мышления.

В типографской сфере максимально различимым сочетанием выступает «черный шрифт - желтый фон» и данная цветовая комбинация максимально фиксируется в памяти. Поэтому желтый – цвет предостерегающих знаков на дороге и юридических документов.

Желтый выступает фаворитом в дизайне домашнего интерьера, наполняя помещения уютом и светом. Кроме того, данный цвет способствует хорошему аппетиту.

В небольших количествах желтый помогает создать благополучную атмосферу с дружеским общением, но длительное «общение» с лимонным оттенком провоцирует чрезмерное мозговое возбуждение и тревожность.

Оранжевый

Оранжевый благоприятно влияет на приток кислорода в головной мозг, активирует творческий потенциал. Данный цвет «рождается» при смешении красного с желтым, и обладает качествами указанных цветов. Он несет в себе энергию и жизненную силу красного и, по аналогии с желтым, дарит чувство счастья. Оранжевый будто бы подталкивает людей к спонтанности и удовольствиям.

Ярко-оранжевый способен максимально привлекать к себе внимание, по этой причине его используют на стройках и дорожные полицейские как предупреждающий цвет. Его можно часто увидеть на объявлениях о распродажах, ведь он ассоциируется с высоким качеством.

В спокойных тонах (цвет тыквы, осенних листьев) оранжевый напоминает нам об осени, прекрасном времени года. Цвет апельсина и хурмы изысканно привлекателен, предполагает элегантность, и, одновременно, экзотику (терракота). Терракотовый растиражирован в упаковках экзотической еды и пищевых продуктов для гурманов.

Ярко-оранжевый в быту не слишком популярен. Дизайнеры интерьеров используют его, скорее, как знаки препинания, акценты. Этого цвета в доме не должно быть слишком много.

Оранжевый хорошо «работает» в рекламе, в упаковке, так как привлекает к себе внимание.

Для домашнего интерьера более подходят персиковые тона. Они источают тепло и дарят чувство радушия; отраженный свет, падая на лицо, дарит коже нежный оттенок. Указанные оттенки удачно смотрятся и при дневном, и при техногенном освещении. Дизайнеры фешенебельных ресторанов выбирают сдержанный персиковый цвет.

В цветотерапии оранжевый имеет стимулирующий эффект, повышающий иммунную защиту, усиливающий сексуальное влечение. Данный цвет всегда применялся на знаменах и в символике для трансляции силы и успеха.

Зеленый

Вызывает ассоциации с жизнью и ростом, расслабляет и успокаивает. Не в пример прочим цветам спектра, он воспринимается сетчаткой глаза без рефракции. Зеленый имеет свойство успокаивать и освежать.

Чем более приглушен тон цвета, тем сильнее его успокаивающий эффект. Поэтому больничные стены красят в бледно-зеленый.

Оттенки зеленого несут различную смысловую нагрузку. Светло-зеленые тона вызывают ассоциации с весной и природой, юностью. Интенсивно-зеленый - цвет сильных и старых деревьев.

Зеленый привычен в офисах адвокатов и финансистов (цвет денег?). Оливковый символизирует власть, применяем в армии.

Зеленый популярен в домашнем интерьере. Зеленые гаммы всегда освежающие, они хороши на кухнях и в обеденных залах.

Бледно-зеленый более подходит для укромных мест дома, например, в ванных комнатах и спальнях. Зеленый несет в себе утонченность и намек на антисептическую чистоту, его практикуют в оформлении курортных центров.

Разные варианты зеленого используются на упаковках косметической продукции. Товары в зеленой упаковке вызывают мысль об экологии.

Голубой

Голубые тона необычайно привлекательны для глаза. Если долго смотреть на голубой, то частота пульса и дыхания снизится.

Людские ассоциации с голубым цветом позитивны. Голубой цвет (в различных вариациях) - это небо и море.

До того времени как в наш быт вошли холодильники, пищевые продукты хранили на кухнях и в кладовых. И указанные помещения окрашивали в кобальтовый цвет для того, чтобы отпугивать вредных насекомых, которые, не любят голубого.

Синий, морской цвет вызывает доверительность. В период предвыборной кампании политики, стремясь вызвать доверие у граждан, зачастую выбирают синие костюмы.

Оттенок морской волны вселяет уважение; форма военных и полицейских часто именно таких оттенков.

Темно-голубой предполагает высокий статус, устойчивость и уверенность.

В оформлении помещений темно-синий дарит жилому пространству истинно королевский облик. Голубой вызывает ассоциации со сладким, и его применяют на упаковках сахара и прочих сластей.

Серый

Наиболее верное определение серого - нейтральность. Серый не заявляет категорически о себе, он лоялен, бесстрастен, формален и источает достоинство.

В сером маловато тепла, что придает ему отстраненность и торжественность.

Серый непременно имеется в гардеробе делового человека.

Холодность, которую излучает серый, объясняет его использование при отделке офисов.

Серый вызывает ассоциации со зрелостью (седина в волосах).

Серый металлический предполагает технические инновации, его применяют при презентации продуктов высоких технологий.

В оформлении интерьеров темно-серый достаточно уныл. Светло-серый более приветлив. Оттенки серого используются в оформлении помещений, где можно спокойно отдохнуть.

Белый

Белый вызывает мысли о чистоте, невинности, добродетели и верности. Это цвет свадьбы.

Когда-то давно белые одежды говорили о богатстве.

Белый вызывает ассоциации с истиной и справедливостью. «Рыцарь в белом» придет на помощь...

Медицинские инструменты, как правило, имеют белый цвет, что акцентирует внимание на стерильности и чистоте.

Черный

Черный - самый авторитарный и всепоглощающий цвет. Он печально ассоциируется со смертью, трауром и тьмой. Черный привлекает людей, склонных к мистификациям и мрачным фантазиям. Он загадочен и кажется, что скрывает какую-то тайну.

Многие служащие охранных фирм, агенты имеют униформу черного цвета. Лимузины и правительственный транспорт тоже черного цвета.

В моде черный цвет непотопляем. Символом непревзойденного стиля не один десяток лет признано «маленькое черное платье» от великой Коко Шанель.

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На официальные приемы мужчины часто надевают черный галстук, чем подчеркивается серьезность мероприятия.

Розовый

Розовый вызывает приветливость, снижает накал злобности и агрессии.

Если смотреть на розовый, притупляется гнев и слабеет негативная энергия, по этой причине указанный цвет используют в исправительных учреждениях и школах для «сложных» детей. Розовый сам по себе очень пассивен, он имеет свойство успокаивать и снижать эмоциональный накал.

О специфике розового многозначительно скажет известная всем идиома — «розовые очки».

Если красный свидетельствует о темпераментной любви, то розовый шепчет о нежности, в частности, к маленькому ребенку. Не зря психологи рекомендуют применять розовый в детском интерьере.

Насыщенно-розовый несет в себе больше энергии, так как заключает в себе больше красного.

Желтовато-розовый применяется в оформлении упаковок косметических продуктов, так как он необычайно женственен и вызывает ассоциации с цветом лица.

Хромотерапия советует розовое лицам, которые испытывают проблемы с успокоением.

Коричневый

Коричневый позволяет «спуститься с небес на землю». Это природный цвет почвы и стволов деревьев, он пробуждает мысли о камине и уютном доме, ассоциируется с комфортом.

Тех, кто выбирает для себя коричневый, окружающие видят как надежных, трудолюбивых людей.

В домашнем декоре коричневый успешно нивелирует прочие цвета, он поразительно уместен в самой разной обстановке.

Спокойные оттенки коричневого используются в жилых комнатах, так как они формируют доброжелательную атмосферу.

Теперь вы знаете о секретах влияния цветов на ваше восприятие. Это может вам помочь более удачно организовать свою жизнь. Ведь цвет присутствует абсолютно во всем: начиная от гардероба, интерьера вашего дома и заканчивая стенами офиса, в котором, возможно, вы трудитесь. Если вы – легко возбудимый, неуравновешенный человек – выбирайте либо спокойные тона во всем, либо голубой, желтый и другие «оптимистичные цвета. Если в вашей жизни не хватает страсти, вам скучно, внесите в нее долю красного. Если вы стремитесь к сдержанной элегантности – то белый, серый и черный – ваши цвета. Экспериментируйте сними, комбинируйте и проявляйте фантазию.опубликовано econet

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