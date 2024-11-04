Психология желаний: бесплатно и на халяву

Стремление получать всё бесплатно характерно для людей, живущих в детской позиции. Такое может наблюдаться, если родители в детстве обделяли любовью или, наоборот, чрезмерно окружали вниманием своего ребенка. В результате вырабатывается ожидание, что в жизни появится волшебник, который будет проявлять заботу и давать всё даром.
От клиента поступил запрос на консультацию онлайн. Как правило, я беру минут 15, чтобы выявить запрос клиента, собрать информацию о проблеме. Обсуждаем стоимость, длительность консультации, договариваемся о дате и времени. В итоге - клиента все устраивает!
Утром человек подтверждает, что готов к консультации. Пишу номер карты для перевода денежных средств за консультацию. В ответ получаю письмо: «Мы можем дружить?» Объясняю, что с клиентами дружба невозможна.
Человек продолжает задавать вопросы, по сути пытаясь получить консультацию. Ещё раз уточняю, готов он сейчас оплатить и работать. Следует ответ: «В 18.00»
У меня возникает непонимание о чем идет речь, о переводе денег в 18.00 или переносе времени консультации.
«Ну, уделите мне 20 минут по видео бесплатно, мне хватит, чтобы решить проблему», - отвечает клиент.
Озвучиваю, что бесплатно не работаю. Запрос был не экстренной помощи, а проработки личностных особенностей. Человеку 27 лет, проблема возникла не вчера и не 5 лет назад, решить ее за 20 минут нереально, даже если бы я устроила день благотворительности.
Меня благополучно занесли в чёрный список.
Желание получить бесплатно и на халяву свойственно людям, живущим в детской позиции.
Причины формирования такой позиции:
Подобные случаи дисгармоничного воспитания вырабатывают ожидание, что в жизни появится волшебник: партнёр (мужа или жена), психолог, которые будут проявлять заботу, любить и давать всё даром. В такой детской позиции проявляется эгоизм, беспомощность, безответственность за свою жизнь.
Пытаясь получить халявным способом удовлетворение своих желаний, человек играет в игру: «Выиграл». «Я – герой», выигрываю, когда могу разжалобить, обхитрить, добиться своего. Человек с позицией «Выиграл» вовсе не хочет, чтобы кто-то проиграл, для него важно самому получить желаемое. Таким образом, человек подпитывает свою самооценку.
Человек, взаимодействующий из взрослой позиции, осознает, что договоренности и решения обоюдно выгодны и удовлетворяют обе стороны, он готов сотрудничеству. Бесплатно помощь можно получить: телефон доверия; сайты, на которых психологи проводят бесплатные демо-консультации. Также во многих городах есть служба психологической помощи населению. опубликовано econet
Автор Ирина Мальцева
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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