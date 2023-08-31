Психосоматические семьи. Когда болезнь приносит выгоду

Когда мы заболеваем неожиданно, это приносит нам неудобства: срывается долгожданная запланированная поездка на отдых, юбилей встречаешь с бокалом минералки в руках и т.д. Однако, если каждый перечисленный пример рассмотреть глубже, в разрезе психосоматики, то становится ясно, что в поездку с уже давно нежеланным мужем вовсе не хотелось ехать; юбилей, к которому очень старательно готовилась 3 месяца, уже на дух не переносишь, и именно поэтому «вдруг возник» гайморит, и пришлось пить антибиотики и т.д.

О психосоматике написано много книг и статей, в своей статье я хочу коснуться темы психосоматических семей, но вначале все же немного теории. Психосоматика (психосоматические заболевания) – это направление в медицине и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение ряда соматических (телесных) заболеваний (бронхиальной астмы, гипертонической болезни, язвенной болезни и т.д.). Наше тело реагирует на внешние происходящие с нами события иногда более откровенно, чем мы можем сами себе признаться.

Психосоматические семьи

В жизни мы заставляем себя делать то, чего нам на самом деле не хочется, общаться с людьми, которые нам неприятны, и продолжаем думать, что все нормально. «Просто» бронхиальная астма замучила, давление зашкаливает, нос не дышит, спина болит, а в остальном ведь все более-менее нормально.

Существует несколько теорий, объясняющих происхождение психосоматических заболеваний (далее — ПЗ). Согласно одной из них, ПЗ – являются следствием стресса, обусловленного длительно действующими и непреодолимыми психотравмами. Другая теория связывает возникновение ПЗ с внутренним конфликтом между одинаковыми по интенсивности, но разнонаправленными мотивами индивида. Согласно третьей теории, неразрешимый конфликт мотивов (как и неустранимый стресс) порождает в конечном итоге реакцию капитуляции, отказ от поискового поведения, что создает наиболее общую предпосылку к развитию ПЗ. Это проявляется в виде явной или маскированной депрессии.

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Параллельно хотелось бы рассмотреть психосоматические расстройства – нарушение функций внутренних органов и систем, возникновение и развитие которых в наибольшей степени связано с нервно-психическими факторами, переживанием острой или хронической психологической травмы, специфическими особенностями эмоционального реагирования личности. Изменения в психосоматической регуляции лежат в основе возникновения психосоматических болезней или психосоматозов.

В общем виде механизм возникновения может быть представлен следующим образом: психологический стрессовый фактор вызывает аффективное напряжение, активизирующее нейроэндокринную и вегетативную нервную систему с последующими изменениями в сосудистой системе и во внутренних органах. Первоначально эти изменения носят функциональный, обратимый характер, однако при продолжительном и частом повторении они могут стать органическими, необратимыми.

Как говорил Сократ,

если кто-то ищет здоровье, спроси его сперва, готов ли он расстаться со всеми причинами своей болезни. Только тогда ты сможешь ему помочь.

Люди глотают килограммы таблеток, но не становятся здоровее. Одна болезнь может плавно трансформироваться в другую, третью, а затем обостряется первая, пока не будет найдена и ликвидирована истинная причина этих болезней.

У многих болезней есть скрытые причины, недоступные для понимания с первого взгляда. Правда в том, что зачастую люди категорически не хотят узнавать причину своего заболевания, так как получают от болезни выгоду, которая намного приятнее, чем огорчение от сознания болезни.

Выгода эта выражается заботой о болеющем человеке, участием в его жизни, вниманием, трепетным к нему отношением – он же БОЛЕН, организацией его досуга и некритичным бесконфликтным отношением как к болеющему, так и ко всем членам семьи. Обычно, в доме, где живет такой больной (взрослый или ребенок), царит особенная атмосфера. И называются такие семьи – психосоматическими (по классификации структуры семьи Минухина, Фишмана).

Психологи выделяют несколько характеристик психосоматической семьи: сверхвключенность родителей в жизненные проблемы ребенка; сверхчувствительность каждого члена семьи к дистрессам другого; низкая способность менять правила взаимодействия при меняющихся обстоятельствах; тенденция избегать выражения несогласия и открытого обсуждения конфликтов (соответственно возрастает риск возникновения внутренних конфликтов); болеющий ребенок или взрослый играют роль стабилизатора в скрытом супружеском конфликте.

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Например, рассмотрим отношения в семье, где бронхиальной астмой болеет ребенок (реальный случай). В такой семье уделяется многолетнее сверхвнимание ребенку, за него, в основном мамой, решаются любые проблемы, якобы «посвящается» ему жизнь. Отношения между родителями являются натянутыми уже многие годы, накопленные претензии родителей друг к другу не предъявляются, они живут и стараются якобы для ребенка – папа зарабатывает, мама возит по больницам, водит по кружкам и т.д.

Такое семейное взаимодействие вынуждает ребенка болеть бронхиальной астмой. Вздохнуть свободно он не может, принимать решения самостоятельно не может, высказывать свои желания и свое критическое мнение не может. Его болезнь дает всем возможность бесконфликтно сохранять семью и не разрешать накопленные межличностные конфликты.

Психосоматические семьи – это семьи не только с больным ребенком, болеть может и взрослый.

Хочу показать это на примере одной семьи. Привожу в пример недавний телефонный разговор. Публикую его с согласия клиентки.

Телефонный звонок. В трубке слышу приятный бодрый голос женщины лет 30-35, на заднем фоне крики и возгласы детей, периодически клиентка прерывается, чтобы их утихомирить:

— Здравствуйте, я хочу привести на прием к вам свою маму.

— По какому поводу?

— У мамы депрессия.

— Как долго она продолжается? Употребляет ли мама какие-либо препараты? Посещала ли врачей?

— 2 года назад у мамы случился инсульт, и после этого она стала себя плохо чувствовать. Я отвела ее к психиатру, и он назначил ей антидепрессанты. Она их регулярно принимает. Мама была руководителем крупного предприятия, ушла на пенсию несколько лет назад, и начались болезни.

— Как вы думаете, есть ли у вашей мамы желание получить психологическую помощь и что-то менять в своей жизни или ее все устраивает в теперешней ситуации?

Наступает продолжительное молчание.

— Вы знаете, наверное, ей не захочется что-то менять, — отвечает клиентка после продолжительной паузы и продолжает очень возбужденно, — но у нее же депрессия! Она все время жалуется на свое здоровье! У нее все время что-то болит! Она как маленький ребенок стала.

Слышно как дети громко кричат в комнате, женщина отвлекается на то, чтобы их успокоить. В ее голосе и тоне я слышу раздражение и усталость.

— Скажите, если бы вам предложили сейчас стать маленьким ребенком, у которого не будет забот и хлопот, о котором будут заботиться, развлекать, играть с ним, уделять внимание. Вы бы отказались?

— Нет (вдумчиво). Я бы согласилась. Я бы очень этого хотела.

— Как вы думаете, ваша мама согласится что-то менять, если она как маленький ребенок?

— Нет… Так она и не хочет наверняка.

— Когда мама ведет себя как маленький ребенок, находится в депрессии, постоянно жалуется на здоровье, что в этот момент происходит с вами?

— Я устала. У меня маленькие дети. Но я все время должна еще заботиться и о ней. Развлекать ее, общаться с ней, ездить к ней. Она живет на большом расстоянии от нас. Мне очень тяжело.

— Кто тогда нуждается в психологической помощи?

— Я…

Эта женщина еще звонила мне по поводу мамы, но сама на консультацию пока так и не пришла и, насколько я понимаю, не придет. Очень тяжело менять что-то в семейной системе, когда механизмы функционирования уже налажены и отработаны многими годами. Почему? Потому что, как говорит семейный психотерапевт С. Минухин,

«когда предмет жалоб – психосоматическая проблема у одного из членов семьи, для структуры семьи характерна чрезмерная заботливость. Такая семья, по-видимому, функционирует лучше всего в тот момент, когда кто-то в ней болен. К особенностям подобных семей относятся излишнее стремление оберегать друг друга, чрезмерная сосредоточенность членов семьи друг на друге, неспособность к разрешению конфликтов и огромная затрата усилий на поддержание мира или избегание конфликтов и крайняя жесткость структуры».

Не сложно понять, что депрессия с прицепом психосоматических болезней маме позвонившей мне женщины очень нужна. Нужна, чтобы получать ту заботу и внимание, которые ей, ушедшему на пенсию руководителю предприятия, сейчас так необходимы. Поэтому НАДО БОЛЕТЬ, чтобы видеть чаще многодетную, имеющую отдельную семью дочь, чтобы чувствовать нужность и заботу, чтобы не встречаться с одиночеством и мыслями о старости и смерти.

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Психотерапия могла бы помочь осознать истинные причины заболевания и изменить отношение к ним, открыть пути — как жить дальше, не страшась и не прячась за болезни. Только вот желания что-то кардинально менять у мамы, у ее дочери, у родителей больного ребенка отсутствует.

Ведь все, о чем металось, в психосоматических семьях получено, пусть и ценой собственного здоровья или здоровья ребенка.опубликовано econet

Литература:

«Семейная терапия», Малкина-Пых И.Г., М.2006

«Психологический словарь» под ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского, 1990

Светлана Рипка

Иллюстрации ©Aykut Aydoğdu

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