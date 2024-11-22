Психосоматика иммунитета

Функции иммунитета и психики аналогичны в том, что они выстраивают для нас защиту от негативных внешних воздействий. И укрепить иммунную систему с психологической точки зрения можно, повернувшись на свою сторону, действуя за себя, в свою пользу, доверяя самоощущению и ощущению внешней угрозы. Важно помнить, что именно в состоянии стресса мы становимся уязвимыми перед болезнями.

Я давно, уже несколько лет, исследую тему укрепления иммунитета и его психосоматики, наблюдаю за собой и за другими людьми, исследуя ближайшее прошлое, предшествующее болезни. Что предшествует тому, что мы заболеваем простудами и гриппами, и тем более, как получается, что иногда простуда бывает с осложнением с бронхит или пневмонию?

Уход в простуду связан с резким падением уровня безопасности

Я пока не знаю ни одного научного исследования на тему психосоматики иммунитета, если вы знаете - поделитесь со мной. Здесь я хочу поделиться своими наблюдениями и размышлениями. Тема особенно актуальна в связи с пандемией, и мне кажется очень важным - укреплять внутренние опоры и поддерживать себя психологически.

Я замечаю, что уход в простуду обычно связан с резким падением уровня безопасности и пошатнувшегося взгляда на мир и своего права быть.

И я замечаю несколько модификаций:

1. Столкновение с «бесчеловечным» отношением и сомнения в праве на удовлетворение своих базовых потребностей и стыд «за то, что есть».

Например, серьезный конфликт на работе и страх «меня уволят», и ощущение «я умру с голоду». Или - фрустрация базовых моральных основ, например, когда начальник высказывает жёсткую критику на тему необходимости в удовлетворении базовых потребностей - пообедать, сходить в туалет, желание жить свою жизнь и уходить с работы вовремя, необходимость отпроситься с работы, чтобы заботиться о болеющих родителях или даже кошке или отвести ребенка к врачу.

Т.е. Когда нас очень жестко критикуют просто за то, что мы живые, и нас волнует что-то кроме работы. Причина не в начальнике, а в том, «куда» нам это попало, и какую рану задело. Ведь необязательно начальник здесь - жуткий социопат, иногда у нас есть какая-то травматичная история на эту тему, и малейшая критика просто ее актуализирует. Если мы начинаем сомневаться в своем праве быть такими, какие есть - иммунитет падает и простуда гарантирована.

Здесь важно действовать быстро, годится даже простейший аутотренинг:

Он не прав. Я в порядке. Я могу себя защитить. Все в порядке. Я имею право быть собой и жить свою жизнь. Я справляюсь и надежно себя защищаю.

Важно восстановить пошатнувшуюся опору любым способом. Если хочется жаловаться - жаловаться. Например, позвонить подруге и предупредить, что Вам очень хочется пожаловаться на произошедшее, и попросить вас выслушать, тем самым позаботиться о ее границах и получить разрешение. Если такая подруга - это вы, то необходимо слушать и не спорить, соглашаться «Да - это он не прав, а ты молодец».

Или хотя бы выйти на нейтральную территорию, подышать, важно сделать что-то, что поможет быстро снова почувствовать землю под ногами, не дать себе остаться в состоянии «ушедшей земли из-под ног».

Если вы начинаете сомневаться в адекватности таких реакций и действий, пытаться искать Истину, пытаться найти рациональное зерно в такой критике, осуждаете себя за «детское» поведение - это не то, что нужно сейчас. Ранен «внутренний ребенок», и реакция «детская» - это так, но это не то, что Вам поможет в этой ситуации. Вы можете подумать и все взвесить «по-взрослому» потом, когда вернете себе ощущение опоры. Если Вас «вышибло» - то важно просто вернуться к ощущению опоры. Это наипервейшая задача.

2. Насилие над собой.

Например, человеку очень страшно решиться на какие-то перемены в своей жизни, вся психика сопротивляется этому, а он берет и делает какое-то действие, противоречащее его принципам и его самоощущению. Нашему телу не важно, насколько полезное и конструктивное это действие. Иммунитет начинает срабатывать, когда мы идем через насилие над собой, и не готовы к перемене. В такой ситуации мы расшатываем базовое доверие к себе, как бы начинаем играть против себя. И это очень символично. Иммунитет - это ведь целый комплекс внутрителесных механизмов, направленных на защиту организма от внешних угроз. И если мы сами себе становимся угрозой, действуем против себя, - он срабатывает. В такой ситуации важно взять паузу и «притормозить», справиться с внутренней суетливостью

И снова - вернуть себе ощущение опоры любым способом, придумать себе успокаивающую «мантру» и поверить в нее, например:

Все в порядке. Мне не обязательно делать это сейчас. У меня есть время. И у меня есть выбор. Я себе важнее. Мне нужно подготовиться и я даю себе столько времени, сколько необходимо, пока страх не утихнет, и мне не станет поспокойнее.

Таким образом, я делаю вывод, что:

Психосоматика иммунитета - это появление внутри психики интроективной (проглоченной извне без переработки) структуры, которая действует «против себя». Иммунитет начинает срабатывать тогда, когда человек поверил какому-то очень вредному внешнему убеждению-внушению и начал играть против себя. И укрепить иммунитет с психологической точки зрения можно, осознав это, и вернуться на свою сторону, быть за себя, играть за себя, доверять себе и своему самоощущению и доверять своему ощущению внешней угрозы и своего права и возможности от нее защититься.

Не пытаться играть с собой играть в игру «а вдруг он прав». Об этом можно подумать потом, когда ощущение опоры будет восстановлено. Здесь мне кажется очень поддерживающим принцип «нелюбовь не бывает права». Подумать о мотивах другого, который зачем-то выбивает ваши опоры - ну ведь не про любовь они, верно? По крайней мере, не в этой конкретной ситуации, которая выбила «почву из-под ног».

Самое главное, что здесь можно сделать для укрепления иммунитета с психологической точки зрения - это верить в свою способность себя защитить и свое право себя защищать и быть "за себя", быть внимательным ко все внешним, подрывающим веру в себя, внушениям, и избавляться от них. Взять ответственность за внутреннее ощущение опоры и поддержания чувства безопасности.

Если есть четкое внутреннее ощущение "Я надежно себя защищаю и я за себя" - никакая простуда и вирус становятся не страшны.опубликовано econet

Автор Ольга Смирнова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet