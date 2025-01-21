Психосоматика. Откуда ноги растут? Или вся правда о хроническом стрессе

Организм устроен так, что реагирует на стрессовую ситуацию выбросом определенных гормонов. А что происходит, когда "опасность миновала"? Наша тревожность не позволяет полностью расслабиться и забыть стресс. Мы начинаем прокручивать в голове негативные сценарии, мусолить мрачные мысли, строить "апокалиптические" прогнозы.

А вы знаете, какой у нас главный человеческий изъян? Это умение вызывать стресс-реакцию по малейшему поводу или даже тогда, когда внешние обстоятельства не соответствуют этому. И если, включив стресс-реакцию, мы не в состояние ее выключить, то наша нервная система начинает работать в режиме хронического стресса. О чем это я?

Жизнь в режиме хронического стресса

Чтобы понять, что значит жить в режиме хронического стресса, достаточно просто представить себе любое теплокровное животное.

Например, мы наблюдаем за пасущейся козочкой, она расслаблена и вся ее нервная система настроена на переваривание получаемой пищи. Но вдруг она видит хищника. В этот момент ее нервная система включает режим реакции на стресс: «бей или беги», а режим переваривания пищи наоборот отключается.

Чтобы козочка смогла спастись, ее тело меняет химический состав, заставляя активно работать надпочечники, выбрасывая в кровь гормоны стресса, которые способствуют появлению мощной энергии. С помощью этой энергии у козочки есть шансы на спасение.

И когда опасность остаётся позади, ее нервная система вновь переключается в режим отдыха. Теперь козочка снова может пастись и без вреда для организма переваривать пищу.

Ну а что же происходит с человеком, после того, как опасность миновала? Догадываетесь? - человек продолжает ситуацию стресса активно прокручивать в своей голове. Хорошо, если на это ушло всего несколько часов, но чаще, на это может уйти и день и два.

Таким образом, нервная система и вся химия организма работают, как будто опасность ещё не миновала.

И как вы думаете, чем грозит такая мобилизация всех наших энергетических ресурсов?

Итак, главный наш человеческий изъян, это способность проживать одну и ту же стрессовую ситуацию многократно, прикручивая ее в голове раз за разом.

А для нашей автономной вегетативной нервной системы совсем не важно, эта стрессовая ситуация уже случилась, или мы только ее ожидаем.

И очень часто люди с паническими атаками сообщают, что в их жизни все хорошо и спокойно, но ПА случаются все чаще и чаще.

Так почему же?

Если узнать мысли такого человека, то это просто генератор сплошных плохих прогнозов и переживаний.

А значит, человек независимо от того, стресс у него реальный или воображаемый, получает от своей нервной системы все необходимые для этого физиологические и гормональные изменения.

И если эти реакции становятся затяжными и разбалансировка организма становится нормой, то у нас начинают проявляться самые разные недуги.

У кого, что тонко, то и рвётся: заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистые заболевания, головные боли, мигрени, ревматоидные артриты, бронхоспазмы и различные вегетативные сбои, такие как ПА.

Автор Белостоцкая Галина

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