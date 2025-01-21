Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Психосоматика. Откуда ноги растут? Или вся правда о хроническом стрессе

Психосоматика. Откуда ноги растут? Или вся правда о хроническом стрессе

Автор: b17.ru 21 января 2025 6684
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Организм устроен так, что реагирует на стрессовую ситуацию выбросом определенных гормонов. А что происходит, когда "опасность миновала"? Наша тревожность не позволяет полностью расслабиться и забыть стресс. Мы начинаем прокручивать в голове негативные сценарии, мусолить мрачные мысли, строить "апокалиптические" прогнозы.

Психосоматика. Откуда ноги растут? Или вся правда о хроническом стрессе

А вы знаете, какой у нас главный человеческий изъян? Это умение вызывать стресс-реакцию по малейшему поводу или даже тогда, когда внешние обстоятельства не соответствуют этому. И если, включив стресс-реакцию, мы не в состояние ее выключить, то наша нервная система начинает работать в режиме хронического стресса. О чем это я?

Жизнь в режиме хронического стресса

Чтобы понять, что значит жить в режиме хронического стресса, достаточно просто представить себе любое теплокровное животное.

Например, мы наблюдаем за пасущейся козочкой, она расслаблена и вся ее нервная система настроена на переваривание получаемой пищи. Но вдруг она видит хищника. В этот момент ее нервная система включает режим реакции на стресс: «бей или беги», а режим переваривания пищи наоборот отключается.

Чтобы козочка смогла спастись, ее тело меняет химический состав, заставляя активно работать надпочечники, выбрасывая в кровь гормоны стресса, которые способствуют появлению мощной энергии. С помощью этой энергии у козочки есть шансы на спасение.

И когда опасность остаётся позади, ее нервная система вновь переключается в режим отдыха. Теперь козочка снова может пастись и без вреда для организма переваривать пищу.

Ну а что же происходит с человеком, после того, как опасность миновала? Догадываетесь? - человек продолжает ситуацию стресса активно прокручивать в своей голове. Хорошо, если на это ушло всего несколько часов, но чаще, на это может уйти и день и два.

Таким образом, нервная система и вся химия организма работают, как будто опасность ещё не миновала.

И как вы думаете, чем грозит такая мобилизация всех наших энергетических ресурсов?

Психосоматика. Откуда ноги растут? Или вся правда о хроническом стрессе

Итак, главный наш человеческий изъян, это способность проживать одну и ту же стрессовую ситуацию многократно, прикручивая ее в голове раз за разом.

А для нашей автономной вегетативной нервной системы совсем не важно, эта стрессовая ситуация уже случилась, или мы только ее ожидаем.

И очень часто люди с паническими атаками сообщают, что в их жизни все хорошо и спокойно, но ПА случаются все чаще и чаще.

Так почему же?

Если узнать мысли такого человека, то это просто генератор сплошных плохих прогнозов и переживаний.

А значит, человек независимо от того, стресс у него реальный или воображаемый, получает от своей нервной системы все необходимые для этого физиологические и гормональные изменения.

И если эти реакции становятся затяжными и разбалансировка организма становится нормой, то у нас начинают проявляться самые разные недуги.

У кого, что тонко, то и рвётся: заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистые заболевания, головные боли, мигрени, ревматоидные артриты, бронхоспазмы и различные вегетативные сбои, такие как ПА.

Автор Белостоцкая Галина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология Белостоцкая Галина психосоматика надпочечники стресс нервная система ресурс энергия

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Пока мы думаем, как убить время, время убивает нас. Альфонс Алле
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.