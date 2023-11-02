Психосоматика страха

От инстинкта самосохранения до невроза - один шаг? Почему кратковременный СТРАХ может стать основой тревожности, и как запрограммировать себя на счастье. О практике для определения собственных телесных страхов.

Страх — естественная реакция на опасность, помогающая выживать всем существам, которые могут его испытывать. Он очень сильно мобилизует ресурсы организма, что с одной стороны позволяет получить преимущество в виде кратковременного прилива сил, а с другой стороны истощает, как любой допинг. Говоря о психосоматике страха, следует различать страх кратковременный, и страх, испытываемый на протяжении значительного промежутка времени. Реакция организма на эти два вида переживаний существенно различается.

Страх, психика и тело

Психосоматическим ответом на внезапную опасность является переживание сильного страха и мощный выброс адреналина надпочечниками. Именно этот гормон, который метафорически называют гормоном страха, и определяет специфическое действие страха на организм.

Адреналин влияет на человека на нескольких уровнях, представляя реальную угрозу людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Он заставляет менять ситуацию, искать выход из создавшегося положения, мобилизовать ресурсы, и, конечно, спасаться бегством. Субъективно время сжимается, позволяя быстрее двигаться и думать. Из чисто соматических эффектов наблюдается увеличение силы мышечных сокращений, тахикардия, учащенное дыхание, пересыхание слизистых оболочек рта, тремор.

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Если опасность и, следовательно, страх возникают на короткое время, и ситуация повторяется не слишком часто, то такие адреналиновые всплески проходят практически бесследно. В случае регулярного появления серьезной опасности с повышением уровня адреналина ускоряется общий износ организма, то есть, фактически, ускоряется процесс старения.

Гораздо масштабнее и серьезнее действует на организм страх, постоянно переживаемый на протяжении более или менее длительного периода времени. Если страх, как реакция на внезапную опасность, помогает человеку выжить, то жизнь в постоянном страхе несет значительно меньшую полезную нагрузку, при этом вызывая более глубокие и длительные негативные эффекты. Опять же, играет роль соотношение между силой эмоции и временем, в течение которого она испытывается.

Еще более длительно переживаемый страх влечет менее драматические, но еще более укорененные психосоматические эффекты. Прежде всего он будет проявляться в мышечных зажимах. Главным образом это касается воротниковой зоны и области таза. Испытывая опасность, человек инстинктивно закрывает наиболее уязвимые участки тела. В такие моменты он склонен вжимать голову в плечи, поднимать плечи, сжимать ноги и прикрывать руками области гениталий и живота. Если чувство страха присутствует постоянно, то формируется характерная «зажатая» фигура. Причем если ожидание агрессии носит сексуальный характер (это особенно часто бывает у женщин), есть тенденция плотно сжимать ноги. Если же угроза больше видится в насмешке или осуждении, то поднимаются плечи и опускается голова.

Менее выраженный, но постоянный страх дает скорее неспецифические эффекты, характерные для стресса любой природы. Соответственно он меньше виден во внешнем облике. Такое бывает, например, при постоянном ожидании ухудшения экономической или политической ситуации в стране, нависающей угрозы лишиться работы, при страхе за ребенка или за неуклонно ухудшающееся здоровье престарелого родственника. Такой страх прежде всего вызывает дисфорию — стойкое ухудшение настроения. Дисфория дополняется раздражительностью, погруженностью в свои мысли, невозможностью сосредоточиться на текущих проблемах, требующих решения. Такое состояние со временем может перерасти в полноценную депрессию.

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На поздних этапах действия постоянно переживаемого страха сталкиваются с неврозами, когда происходит замена страдания психологического страданием физическим. В какой-то степени это приносит облегчение путем устранения неопределенности и получением возможности сосредоточиться на чем-то осязаемом, хоть и неприятном. Нередки также случаи «ухода в болезнь», при которых физически заболевший человек получает официальную возможность устраниться от решения беспокоящей проблемы.

По материалам "Психосоматика страха. Автор: Валентин Рыков"

Практика "Телесная карта страхов"

Вам понадобится чистый лист бумаги и инструменты для рисования (не но фломастеры и ручки). Нарисуйте Ваше тело, можно схематически. Закрыв глаза, попытайтесь ощутить свое тело. Сделайте вдох, затем спокойный выдох. Побудьте немного в темноте закрытых век. Чувствуете ли Вы напряжение? Комфортно ли Вам? Ощущаете ли Вы тепло?

Продолжая ощущать свое тело, спросите себя: "Где в моем теле живет страх?". Отметьте на рисунке места, в которых живет страх. Таких участков может быть несколько, где-то страх человека выражен больше, где-то меньше – можно выразить это при помощи цветов.

Телесная карта страхов человека: где спрятались переживания:

Ноги. Боль в ногах может говорить о страхе потери стабильности и опоры. Человек не чувствует уверенности в завтрашнем дне.

Таз. Проблемы в области таза говорят о страхах человека в сексуальной сфере. Этим страхом провоцируется развитие различных заболеваний, а также он препятствует получению оргазма у женщин.

Живот. Дискомфорт в этой области обусловлен страхом человека за жизнь. Может быть ситуация угрозы для жизни была и не реальной, но даже когда опасность проходит для Бессознательного она остается актуальной. В связи с этим не удается достичь полноценного расслабления и ощутить себя в безопасности.

Район диафрагмы, включая желудок и солнечное сплетение. В этой зоне обосновались социальные страхи. Страх человека – быть отвергнутым обществом.

Грудная клетка. В этой зоне на карте страхов отражается страх человека перед одиночеством, человек боится быть отверженным как личность.

Руки. Через эту часть тела выражается страх человека перед контактом с миром. Зачастую люди, которые скрывают этот страх, выбирают профессию, где не нужно общаться с окружающими. Проблемы с кистями указывают на проблемах с коммуникацией. Правая кисть свидетельствует о страхе мужчин, а левая – женщин.

Спина. Дискомфорт в этой области свидетельствует о том, что человек боится предстать несовершенным, не оправдав ожидания окружающих. Зачастую с такой проблемой сталкиваются перфекционисты.Что касается плеч, то они символизируют ответственность и силу. Боль в этой области связана со страхом человека оказаться слабым или не справиться с ответственностью.

Шея. Частые ангины, ощущение сжатия и першение преследует людей, которым трудно выражать свои чувства. Постоянное напряжение в шее возникает из-за того, каждый раз, когда чувства хотят выйти наружу, шея сжимается и удерживает их внутри.

Лицо. На телесной карте страхов лицо символизирует боязнь "потерять лицо". Такие люди нуждаются в любви и одобрении, поэтому чтобы всем угодить им приходится постоянно носить маски.

Глаза. Страх реальности поражает один из основных каналов восприятия. Человек отказывается видеть правду, что выливается в проблемы со зрением.

Эмоции нельзя держать в себе, именно тайные страхи и являются причиной большинства заболеваний. Справившись со своими внутренними переживаниями Вы сможете избавиться от проблем со здоровьем.опубликовано econet

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