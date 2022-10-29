ПСИХОТРАВМА: Теника проработки «ПАРКУР»

У вас есть какая-то психотравма в прошлом и вы не знаете или не можете с ней справиться и по сей день? У вас есть некая "нерешаемая" проблема, которая заставляет биться как рыба об лед? Ответ кроется в вашем же собственном подсознании, а ключ к нему - в этой статье от психолога Софи Лемус.

Будущее — в настоящем, но будущее — и в прошлом.

Анатоль Франсуа Тибо

«Да как же его изменишь?», - спросите вы, прочитав название статьи. «Оно ведь прошло! А кто прошлое помянет, …». Все так. Но не всегда. Вспоминать прошлое ради того, чтобы посожалеть, погоревать, что, мол, «тогда было хорошо! А сейчас плохо» – я считаю занятием пустым. А вот пересмотреть что-то, и что-то изменить – дело другое.

Как проработать психотравму: техника "Паркур"

Вдумайтесь в эпиграф: «Будущее — в настоящем, но будущее — и в прошлом.» Первая часть сомнений не вызывает: будущее - в настоящем, т.к. мы можем планировать и закладываем сегодня фундамент завтрашнего дня своими мыслями, словами, поступками. А вот вторая часть: будущее – в прошлом, вполне может вызвать недоумение.

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Или другая цитата, которую так любит Сергей Викторович Ковалев (R): «Вся жизнь впереди, только хвост позади». Так вот этот самый хвост мы тащим за собой, и наши «аэродинамические свойства» в пространстве Жизни он отнюдь не улучшает!

Что подразумевается под «хвостом»?

негативные убеждения («Я не достойна быть счастливой!», «Я умру один, больной, в нищете»)

психотравмы, т.е. «вред, нанесённый психическому здоровью человека в результате … остроэмоциональных, стрессовых воздействий на его психику» (википедия), иными словами «перелом психики»;

решения, которые мы приняли осознанно или бессознательно в результате психотравмы или просто негативного события («Мне причинили боль, поэтому я закроюсь и никого больше не впущу в свой внутренний мир». Неудивительно, что потом человек долго решает проблемы с общением);

заключения, выводы о себе самом, о других, мире, Боге, которые мы сделали в результате, опять же, негативно окрашенного события.

Согласитесь, что сложно прибыть в светлое будущее, если считаешь себя каким-то не таким, веришь во что-то не то, принял решения, которые принимать не стоило, и в соответствии со всей этой «братией» живешь… Да, событие произошло в прошлом и там осталось навсегда, но отголоски его мы слышим и по сей день и это мешает жить полноценно.

Но есть и хорошая новость: это тоже можно изменить. Как?

Техника ПАРКУР.

Описание.

Возьмите 6 чистых листов бумаги, лучше А4. (Листы в конце придется выбросить, т.к. на них остается энергетика того, с чем работаете)

1. Сформулируйте кратко свою проблему.

2. Найдите в комнате точку на полу, в которой проблема наиболее выражена (точка 1).

Т.е. подключаем пространственный код. При этом можно походить по комнате, как бы «нащупывая» в пространстве это место. А, может быть, вас сразу потянет туда и не придется искать. Если возникают сложности в поиске этой точки, можете двигаться спиной вперед закрытыми глазами, задействуя зрение бессознательного. Нашли.

3. Определите, где у вас будущее, а где – прошлое.

Обычно будущее впереди, прошлое – сзади. Но лучше проверьте себя: подумайте о предстоящем любимом празднике, который, как компас, укажет вам на ваше будущее. Или подумайте о прошедшем Дне Рождения, и взгляд и/или тело сами развернутся в сторону прошлого.

4. Кладем лист бумаги, надписываем: «Проблема».

Встаем на лист и замеряем: на сколько баллов от 0 до 10 проблема вас беспокоит или на сколько верите в то, что ее реально решить.

5. Стоя на листе или сойдя с него (как чувствуется), найдите (как вы уже умеете) в пространстве точку 2: Альтернатива.

Альтернатива – это ваша цель, ваш запрос, чего вы хотите вместо проблемы. Пример: болезнь – здоровье. Она где-то в отдаленном или не очень, но будущем, т.е. впереди.

Надпишите новый (второй) чистый лист и положите его на пол, куда он просится.

6. Встаньте на лист «Альтернатива», проверьте ощущения.

Здесь вы не должны чувствовать проблему, здесь должно быть так, как вам будет, когда достигните цели, т.е. хорошо!

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7. Вышли. Посмотрели на того себя, который стоит на листе «Альтернатива». Он УЖЕ достиг цели.

Посмотрите внимательно, где в его теле те ресурсы, которые помогли ему? Обычно они как бы подсвечиваются. Иногда это просто шары, а иногда в виде предметов. Запомните или запишите то, что увидели.

Например: желтый круг в голове - целеустремленность, зеленый цилиндр в груди – уверенность, малиновая звезда в животе – поддержка семьи.

8. Находим точку 3: Результат. Это то, как изменится ваша жизнь, когда вы достигнете цели.

Например, вы занимаетесь спортом (если до этого у вас болела спина или ноги), проводите время со своей половинкой (если до этого были одиноки), т.е. результат – это то, РАДИ чего вы хотите достичь цели.

Маркируем точку листом бумаги, надписываем «Результат», заходим, проверяем, выходим, смотрим, где в теле вашего «двойника ресурсы, запоминаем/записываем. Пример: радуга в груди – радость.

9. Встаем в точку 1: «Проблема».

Этот лист вы положили самым первым. Вспомнили о своей проблеме, актуализировали её, для этого можно просто озвучить ее. Стоим спиной к прошлому.

10. Теперь самое главное: медленно идя спиной назад в прошлое по линии жизни как бы «нащупываем» еще три точки.

Можно сделать это в предложенной ниже последовательности (Р, К, У), а можно спросить себя: что я хочу найти в первую очередь? Р/К/У?

Что это за точки:

11. Решение.

То решение, которое Вы (сознательно или подсознательно) приняли после того, как произошло то самое негативное событие.

Ребенок (даже младенец) видит скандал и делает вывод (подсознательно): «семья – это крики, бой посуды и синяки… Мне оно надо? Да нет, не особо.» И живет бобылём или старой девой, чтобы оградить себя от неприятностей.

Находим, ощущаем, озвучиваем (записываем), надписываем лист (маркер), кладём на пол.

12. Критический инцидент.

Это некая психотравма или другое негативное событие, приведшее в результате к проблеме. Так, для человека, обратившегося с проблемой: «Не ладятся отношения с противоположным полом», критическим инцидентов вполне может быть развод или скандал его родителей, изнасилование или не слишком счастливая первая любовь. Нашли эту точку, надписали лист, положили.

Не рекомендую задерживаться здесь из праздного любопытства. Иногда такое всплывает, что лучше не вспоминать, а позволить своей заботливой психике продолжать не помнить (психическая защита сработала и человек забыл).

Ваша задача сейчас всего лишь нащупать эту точку и все. Если очень хочется, + умеете делать МГД, + не склонны поддаваться эмоциям, то под свою ответственность можете заглянуть, но это необязательно, техника итак прекрасно работает!

Бессознательно мудрое. Если стоит, оно само без вашей просьбы покажет то событие в этой точке. Если не показывает – значит, на то есть уважительные причины.

13. Убеждение.

Как вы уже знаете, убеждения – это та штука, которая как магнит притягивает в нашу жизнь то, во что вы верите.

Опять же, не всегда сознательно верите. Пример: мужчина обанкротился. На словах он может утверждать, что любит деньги, но когда-то его предков раскулачили, он это помнит (даже если это было в прошлых жизнях!

Помнит его душа, если хотите, и оберегает себя от опасности быть убитым или лишиться родных... А на словах все замечательно, и он не видит психологических причин банкротства и вообще не видит смысла обращаться к психологу.

Итак, вы находите точку, где у вас возникло убеждение, приведшее к критическому инциденту.

Да, как ни странно, вы могли когда-то принять убеждение, что страдать – благородно или «Я не достоин быть счастливым», а иногда и вовсе: «Я не достоин жить». ВЫ уже чувствуете связь? Между Р, К и У?

Давайте я приведу еще один пример:

Женщина обратилась со страхом вождения автомобиля. Это проблем (точка П)

В процессе работы она нашла точку К (критический инцидент), в которой бессознательное показало ей аварию. После аварии она автоматически принимает решение: «водит машину – самоубийство! Я больше никогда не сяду за руль!»

А убеждение у нее было: «Я не достойна жить», таким образом, включилась программа самоуничтожения посредством аварии. Убеждение могло возникнуть (как часто бывает), когда маме клиента/клиентки врачи диагностировали угрозу выкидыша, и она всерьез засомневалась: а нужен ли мне это ребенок? А может она и без угрозы не была готова к такой новости… Ребенок (плод/морула, мне все равно как вы это назовете!) все чувствует, я уверена, причем небезосновательно. И что он в этот момент «думает»: я не нужен маме, а мама для меня - весь мир, значит, я не нужен этому миру, а тогда зачем мне рождаться и, тем более, зачем жить, если даже меня все-таки родят? Я не достоин жить, раз никому не нужен.» Как вы думаете, он будет здоровым? Конечно, нет! Он будет болеть и болеть без конца, будет попадать во всякие неприятности и т.д.

И как бы вы проработали это? Дали бы ему совет?..

ИНП позволяет проработать даже то, чего человек не понимает. Потому что корни наших проблем зачастую лежат в сфере бессознательного.

Нашли точку, озвучили убеждение (записали), надписали и положили маркер.

14. Спросите себя: что в первую очередь хочется изменить?

Можете в произвольном порядке, а можете так: У, К, Р, то есть последовательно.

15. Как изменить? Ресурсированием.

Именно для этого нам и нужны точки 2 и 3 («Альтернатива» и «Результат»). Берете свои записи: где, какой ресурс, и по очереди вносите каждый из этих ресурсов в точки «Убеждение», «Критический инцидент», «Решение».

Как вносим: например, в «Убеждение». Встаем рядом с листом и видим на нем того себя, который когда-то поверил во что-то неэкологичное. Сколько вам там лет? Обычно совсем немного. Если это ребенок, то, как правило, очень помогает его приласкать, успокоить, обнять, как живого, это уже само по себе полезный ресурс.

Теперь в точке за несколько минут до того, как он примет убеждение, любым способом мягко передаете образу ресурсы. Можете также сказать ему следующие слова:

Привет, мой хороший. На самом деле я – это выросший ты. Так что поверь – я к тебе расположен дружелюбно и хочу помочь тебе. Очень скоро, буквально через пару минут ты поверишь в то, что подпортит тебе жизнь через какое-то время… Чтобы этого не произошло, вот тебе уверенность, поддержка близких, целеустремленность, радость (ресурсы из точек «А» и «Р»)…

И наблюдаете: что с ним происходит? Чего еще просит? Иногда он начинает взрослеть, что считается хорошим признаком.

16. Когда почувствуете «готово!», можете встать на место образа, ассоциироваться с ним и произнести то убеждение, которое теперь вместо негативного.

Устраивает?

17. Если да – проходим по линии жизни дальше, в следующую точку и ресурсируем ее аналогично.

Если в точке «Критический инцидент» есть и другие участники – ресурсируем и их. Ресурс выбирайте интуитивно.

В первый раз, когда вы только «нащупали» эту точку в пространстве, вы испытали неприятные эмоции, то теперь там должно ощущаться гораздо лучше.

18. Обязательно после ресурсирования решения проверьте, чтобы оно заменилось на намерение действовать иначе, экологично!

Без частиц «не» или «без».

19. Также можно ресурсировать и саму проблему и снова замерить насколько теперь она вас беспокоит?

Балл, скорее всего, понизился. Или если замеряли по обратной шкале – то насколько теперь верите, что проблема решаема? (балл после техники повысился).

Подведем итоги по алгоритму: нашли 6 точек: П, А, Р (результат), Р (решение), К, У (решение).

В точках А и Рез находите ресурсы и переносите их во все остальные точки в любой последовательности.

Проходите по линии жизни до настоящего момента, т.е. до точки Проблема и замеряете.

В этой технике масса нюансов и вариантов исполнения, но эта статья поможет вам:

понять суть, и многие ваши вопросы отпадут сами собой. Ведь часто люди не столько хотят решить проблему, сколько хотят понять «почему?»

Ведь часто люди не столько хотят решить проблему, сколько хотят понять «почему?» решить вашу проблему, причем не поверхностно, а на глубинном уровне. Неудивительно, что при грамотном выполнении техники «паркур» улучшения наступают не только по части той проблемы, с которой Вы работали, но и во многих смежных сферах жизни: здоровье, деньги, взаимоотношения, любовь, секс, работа, самореализация… Ведь все взаимосвязано, человек - сложная система. И стоит усовершенствовать один ее элемент, как по капиллярному эффекту наступают улучшения во всей системе.

Название техники неспроста созвучно с пришедшим из Франции «прямым курсом» (parkour) – «искусством рационального перемещения и преодоления препятствий».

Приведу цитату из википедии, судите сами, похоже или нет:

«Главной идеей паркура является выраженный Давидом Беллем (читай: «С. Ковалев»? (R) ) принцип «нет границ, есть лишь препятствия, и любое препятствие можно преодолеть». Основные ограничения в паркуре накладываются тремя его аксиомами: Безопасность, Эффективность, Простота», в отличие от фрирана (free run), где ради эстетики может страдать эффективность.

Паркур — это способность передвигаться в любых обстоятельствах на любом рельефе. Это искусство свободно перемещаться сквозь окружающее пространство. Паркур … создан для помощи людям.

Сам Давид Белль расширяет понятие паркура до философии, иного образа мышления и взгляда на мир. Это, в конечном счёте, позволяет по-другому смотреть на окружающее пространство, воспринимая «весь мир как тренировочную площадку», не создавая самому себе границ; мысленно превращать в голове обычные преграды в препятствия и находить способы их преодоления, не только на тренировке, но и везде в повседневной жизни.» (с, википедия)

Разве это не об ИНП (R)? Прямо слово в слово!опубликовано econet.ru.

В статье использованы материалы семинаров и книг Ковалева С.В. (R)

Автор Софи Лемус

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