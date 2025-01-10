Сегодня распространено мнение, что в сложный период полезно отпустить ситуацию, не плыть против течения. В некоторых случаях это верная стратегия. Но многие события все-таки требуют нашего вмешательства или пристального контроля. Как фатализм может нам навредить?

В нашей жизни происходит множество событий, которые имеют разный контраст и при этом оказывают глубокое воздействие на каждого человека по-своему. О чем пойдет разговор сегодня?

Будет как будет

Например, получил научный сотрудник заслуженную долгожданную награду. Кто-то принимает это даже как должное и реагирует весьма сдержанно. А для кого-то это событие является настоящим сюрпризом и служит поводом стать намного счастливее. Один радуется, другой гордится. Вот вся разница. Есть и другой пример.

Кто-то потерял кошелек. Один человек бьется в истерике, второй берет себя в руки и начинает поиски личной вещи. Если потеря не нашлась, один владелец впадает в депрессию, а другой принимает и отпускает случившееся, отбрасывает негатив и спокойно живет дальше. И этот вариант намного лучше первого.

Но вот в чем вопрос. Можно ли все так просто отпустить и продолжить жить в прежнем режиме? Каждый волен делать свой выбор, опираясь на свои потребности и возможности. Отпустить ситуацию или пустить на самотек – две разные вещи.

Может случиться так, что при отсутствии ваших действий, ситуация во многом может стать хуже и опаснее. В случае неизбежности вариант «Отпустить» имеет место быть. При варианте, где можно еще внести коррективы, рекомендуется действовать и не уповать на то, что за вас это кто-то сделает или само по себе рассосется.

Многие утверждают, что от судьбы не уйдешь. Да. Случаются такие вещи, которые мало от нас зависят. Но это не повод спускать все на тормозах и ждать, что все разрешиться и без вашего непосредственного участия. Действуйте, чтобы потом не пришлось жалеть о своей безынициативности и безучастности.

Пускать на все на самотек - не самый лучший выход. Поступив таким образом, вы можете только усугубить ситуацию и добавить себе еще больше проблем. Если событие требует вашего незамедлительного вмешательства или пристального контроля с вашей стороны – не игнорируйте это условие. Подкладывать свинью другому может каждый. И это не мудрено. А вот подкладывать ее самому себе – не лучший выход из ситуации.

Автор Савенко Андрей

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