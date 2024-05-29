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Пусть прошлое остается позади

Источник: zen.yandex.ru 29 мая 2024 6606
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У каждого человека есть воспоминания, о которых хотелось бы забыть навсегда. Как сделать так, чтобы былые стыд, печаль и разочарования навсегда остались в прошлом и не тревожили нас? Можно просто шагнуть вперёд. Поставить цель и начать двигаться к ней.

Пусть прошлое остается позади

Мучительное прошлое мешает жить. Гадкие воспоминания отравляют настроение и радость жизни. Все хорошо! Но стоит вспомнить плохое, и настроение моментально портится.

Противное прошлое как синий мусорный контейнер. Надо шагнуть вперёд

Поделюсь наблюдением:

я взошла на гору; какая красота расстилается передо мною! Горы вдали; изумрудные леса и янтарные поля простираются до горизонта. Синяя лента реки неспешно бежит меж цветущих берегов. И так далее. Дальше тургеневское описание невероятной красоты можно пропустить. Я в школе всегда пропускала длинноты.

Ну вот, а на склоне передо мной стоит мусорный контейнер. Аккуратный такой. Нет, молодцы, конечно, сотрудники санатория, что поставили этот новенький ярко-синий контейнер. Это отлично. Но куда ни направишь свой взор, глядя на невероятную красоту долины внизу, - синий контейнер очень заметен. Мешает.

Так я прошла вперёд и впереди контейнера встала. Он за спиной остался. И ничто не мешало больше насладиться изумрудной красотой прекрасного пейзажа…

Пусть прошлое остается позади

Это я вот к чему. Иногда достаточно просто оставить прошлое позади. Сделать шаг или два вперёд. Начать двигаться, поставить цель и пойти к ней. И запретить себе оглядываться на мусорный бак. В нем нет ничего интересного!

И прошлое перестанет портить картину мира. Оно никуда не делось, конечно. Но можно жить дальше и радоваться новому дню. Если заставить себя не оглядываться и не проверять: на месте ли помойка?

Она на месте. Просто смотреть на неё не надо. Это вполне по силам психически здоровому человеку. Решать, куда смотреть и куда шагать.

Надо как-то постараться и обойти синий помойный контейнер. Нужный и полезный. Но надо сделать несколько шагов вперёд, чтобы не испортить себе жизнь. Прошлое позади. А настоящее - вот оно, перед нами…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология кирьянова анна прошлое воспоминания настроение цель

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