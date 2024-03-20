Работа с Внутренним Ребенком в эмоционально-образной терапии

Новые возможности эмоционально-образной терапии при коррекции проблем, связанных с нарушениями Эго-состояния Внутреннего Ребенка. Указывается спектр проблем, решение которых при данном подходе упрощается. Приводятся примеры работы из практики автора, указываются конкретные приемы, с помощью которых достигаются быстрые и одновременно устойчивые результаты.

Понятие Внутреннего Ребенка (ВР) пришло к нам из теории транзактного анализа Э.Берна. Каждый человек в каждый момент времени находится в состоянии Родителя, Взрослого или Ребенка, и так он проявляет себя по отношению к другим людям. Но Внутренний Ребенок это то, каким ребенком человек является для самого себя. Он не виден окружающим, но выражает важнейшие проблемы самоотношения личности. ВР счастлив или несчастлив в зависимости от того, как к нему относится сама личность, и как он относится к личности в целом, а также к самому себе.

Внутренний Ребенок это то, каким ребенком человек является для самого себя

Именно эмоциональное состояние Внутреннего Ребенка определяет основной эмоциональный тон личности, ощущение непосредственного счастья или, наоборот, депрессии, уверенности в себе или собственной никчемности и т.д. ВР может мстить за что-то самому индивиду, дарить ему удачу или поражение, вести его к определенному образу жизни и предопределять выбор работы, друзей, спутника жизни или отношение к собственным детям.

Состояние ВР создается определенными условиями жизни в детстве, прежде всего тем, как к ребенку относились его родители, какие вербальные и невербальные «предписания» он получил от них, как он их понял, и какие решения на их основании принял. Однажды созданные состояния сохраняются во взрослом состоянии «по умолчанию» и взрослый человек обычно не осознает того, как они порождают его хронические эмоции, формы поведения и стратегию жизни. ВР сохраняет основные способы адаптации, избранные индивидом в детстве и отвечает за базовые цели и мотивы.

Теперь несколько слов о методе. Эмоционально-образная терапия (ЭОТ) является сравнительно новым направлением психотерапии, развиваемым автором статьи примерно с 1990 года, она имеет много общего с гештальттерапией и символдрамой, но обладает самостоятельными чертами и особенностями, позволяющими многие задачи решать быстро и эффективно. Пожалуй, наиболее важной для этого метода терапии является создаваемая в ходе работы связь между актуально испытываемыми эмоциями и их образным выражением.

Для этого клиенту предлагается подробно описать свои переживания в проблемной ситуации, найти их физические корреляты (где в теле и как он их ощущает), после чего его просят представить, как выглядят эти чувства, если бы они находились перед ним, например, на стуле, или внутри тела. При этом терапевт просит клиента не задумываться долго, а создавать образы быстро и спонтанно, «первое, что придет в голову».

Оказалось, что возникающие в этом случае образы (чаще зрительные, но могут быть слуховые, кинестетические и даже обонятельные) содержат в себе много дополнительной информации о проблематике клиента. Они создаются его бессознательным, также как образы сновидений, толкованию которых большое значение придавал Зигмунд Фрейд.

Кроме того, опираясь на созданные образы, можно не только быстро вести аналитический процесс, но и способствовать коррекции исходной проблемы, применяя те или иные приемы взаимодействия клиента с образами, так как будто они являются реальными сущностями. Можно сказать, что это метод непосредственного диалога с бессознательным миром индивида.

Решение проблемы должно быть не механическим, но соответствовать истинному смыслу, выявленного эмоционального конфликта.

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В этой статье мы хотели бы осветить те эффекты, которые возникают при сочетании метода ЭОТ с теоретическими положениями транзактного анализа, описывающими состояние ВР. Для многих психологов ВР остается либо метафорой, либо чисто логическим конструктом, о нем можно говорить, рассуждать, но нельзя «пощупать».

Внутреннего ребенка обычно нельзя непосредственно наблюдать, он проявляется только в том случае, когда клиент переходит в это состояние (в терминах психоанализа, происходит регрессия) и проявляет детские реакции и чувства.

он проявляется только в том случае, когда клиент переходит в это состояние (в терминах психоанализа, происходит регрессия) и проявляет детские реакции и чувства. В случае же применения ЭОТ он проявляется очень ярко и непосредственно, с ним можно вести диалог и устанавливать новые отношения, решать его эмоциональные проблемы, так как будто он является отдельной сущностью, оставаясь одновременно частью клиента. В нашей практике он скорее оказывается частью личности, чем Эго-состоянием.

Большой опыт работы с подобными случаями позволяет нам сделать ряд обобщений и подсказать другим психологам-практикам решение многих проблем, которые порой представляются совершенно тупиковыми. Поэтому мы опишем основные закономерности работы с ВР в стиле ЭОТ и предложим некоторые приемы для решения ряда стандартных ситуаций, опираясь на примеры из собственной практики. Удобнее всего начать именно с примера, позволяющего сделать некоторые выводы и указать на важные технические стороны работы. Все примеры, естественно, даются в сокращенном варианте, с сохранением основной канвы работы.

Основные закономерности работы с ВР в стиле ЭОТ и некоторые приемы для решения ряда стандартных ситуаций

Пример 1. «Противная крыса»

На семинаре студентка выразила желание решить свою проблему. Она жаловалась на частое ощущение внутреннего бессилия, апатию, но главным симптомом она считала «страх живота». То есть в ее животе таились какие-то неприятные ощущения, похожие на чувство напряжения, на страх, они особенно усиливались, если кто-то прикасался к ее животу, даже, если это был ее друг. Она боролась с этим чувством, для этого даже сделала себе прокол в области пупка для кольца, но ничто ей не помогало. Еще ее мучили мысли о том, сможет ли она родить в будущем детей (пока что она еще не была замужем, ей было 20 лет). Назовем ее Катей.

Я предложил ей представить образ этого «страха живота» на стуле перед собой. Она тут же сказала, что это противная грязная крыса с длинным хвостом. Крыса хотела что-то съесть внутри ее живота.

- Н.Л.: Спроси ее, зачем она это делает?

- К.: Чтобы меня совсем не стало...

- Н.Л.: А зачем нужно, чтобы тебя не стало?

- К.: Просто она хочет, чтобы я не существовала...

- Н.Л.: Почему?

- К.: Потому что я лишняя, ненужная...

Комментарий. Очевидно, что «крыса» выражала скрытое чувство отношения девушки к самой себе, чаще всего оно возникает под влиянием родительских слов или действий. Осталось узнать, как это случилось…

- Н.Л.: Скажи, с каких пор и почему ты чувствуешь себя ненужной?

- К.: Всегда. Потому что мои родители не хотели меня рожать, я была незапланированным ребенком, и мама собиралась сделать аборт. Я была последним ребенком, лишним, у них уже были дети, им больше не было нужно. Тем более что я родилась, когда у них было очень трудное время, денег было мало. Потом, правда, меня все полюбили, и сейчас любят, очень любят, и папа и мама. Но все равно, я все время стараюсь им как-то угодить, понравиться, чтобы оправдать, что ли, свое существование.

- Н.Л.: (Обращаясь к студенческой аудитории). В теории это называется «миф рождения», я рассказывал вам в лекциях. Ребенок берет на себя вину за свое рождение «не вовремя» или за «неправильное рождение», в результате у него обычно возникает депрессия и скрытое суицидальное намерение. По сути, ты уже сказала о своем желании не существовать...

- К.: Как не стыдно признать, но это есть. Одновременно я понимаю, что это неправильно.

- Н.Л.: Ты бы хотела избавиться от этой аутоагрессии, воплощенной в образе крысы?

- К.: Да, конечно! Но я не знаю как…

- Н.Л.: В таком случае, я предлагаю тебе сказать этой крысе, что ты больше не будешь ее уничтожать, прогонять, отвергать. Скажи ей, что она хорошая, что ты ее принимаешь такой, какая она есть, и она тебе нужна.

Комментарий. К этому моменту стало совершенно очевидным, что образ крысы воплощает в себе сразу две важнейших эмоциональных проблемы Кати.

Во-первых, поскольку крыса противная, то она реализует отрицательное отношение девушки к самой себе, ее ощущение себя лишней, ненужной. Она же является образом ВР.

Во-вторых, эта крыса делает в животе девушки то, что не сделала мать Кати, то есть уничтожает ее, делает аборт, это явный перенос. Понятно, что отсюда происходит и страх Кати, что она не сможет родить своих детей.

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Поскольку ведущей является проблема самоотвержения, то предложение Н.Л. направлено на преодоление этой эмоциональной фиксации. Я не стал объяснять этого Кате, чтобы не упустить темп и не вызвать сопротивления. В сознании Кати, это «крыса» ее ненавидит, поэтому у нее самой нет сопротивления в проявлении добрых чувств к «крысе», но на самом деле при этом она принимает саму себя, возвращает себе чувство нужности.

- К.: Вслух или про себя?

- Н.Л.: Лучше про себя... Но рассказывай мне, что происходит с крысой по мере того, как ты ей это сообщаешь.

- К.: (Какое- то время сосредоточенно работает). Крыса уменьшается.

- Н.Л.: А тебе становится лучше или хуже? В животе?..

- К.: Лучше...

- Н.Л.: Тогда продолжай говорить ей то же самое...

- К.: (Работает какое-то время). Вместо крысы теперь возник щенок.

- Н.Л.: Он тебе нравится?

- К.: Очень симпатичный.

- Н.Л.: О! Как у тебя засветились глаза! Как ты себя чувствуешь?

- К.: (Смущенно, но счастливо улыбаясь). Очень хорошо. Почему-то мне даже жарко стало, как будто в меня вошло какое-то тепло.

Комментарий. Возвращается теплое отношение к себе, которое сказывается даже на физиологическом уровне.

- Н.Л.: Тебе нравится этот щенок? Ты согласна принять его навсегда, как часть своей личности?

- К.: Да, конечно!..

- Н.Л.: Какие ощущения в области живота?

- К.: Отлично! Напряжения нет. Приятные чувства.

- Н.Л.: Представь, что кто-то прикасается к твоему животу, например, молодой человек...

Комментарий. Это проверка реальности изменений с помощью воображаемой критической ситуации.

- К.: (Смущенно). Все отлично, ничего отрицательного не возникает.

- Н.Л.: Ты согласна, чтобы эти изменения остались с тобой навсегда?

- К.: Разумеется, полностью согласна.

Комментарий. Искреннего согласия клиента достаточно для закрепления результатов. Теперь объяснения возможны, они не вызовут сопротивления.

- Н.Л.: Теперь я тебе объясню, что произошло, если ты не против... В результате ощущения себя лишней и ненужной произошло отвержение внутреннего ребенка. Ребенок автоматически стал выполнять бессознательное желание самоуничтожения, аборта. Поэтому ребенок превратился в отвратительную агрессивную крысу, нападавшую на твой живот, а живот инстинктивно напрягался. Поэтому у тебя возникали сомнения в том, что ты сможешь родить детей. Теперь, когда ты приняла своего ребенка, то он стал твоим другом, аутоагрессия прекратилась, напряжение в животе исчезло. Вот собственно и все... Если у тебя есть сомнения в результате или вопросы, то я готов продолжить...

- К.: Нет, все понятно. Мне очень хорошо, я знаю, что так же будет и дальше… Я обращалась к другому терапевту и была полностью разочарована. Большое спасибо, я даже не верила, что это возможно

- Н.Л.: Что же, отлично, на этом сеанс закончен.

Примерно через две недели я спросил ее, как она себя чувствует, и получил подтверждение, что все по-прежнему хорошо.

Комментарий. Весь сеанс занял 15-20 минут, была решена краеугольная для всей дальнейшей жизни Кати проблема. Проблема была связана с ее неприятием самой себя, она знала, что родители любят ее, поэтому не было необходимости проводить работу на изменение ее прошлого. В смысле прошлого отношения родителей к ее рождению. Подобный подход усложнил бы работу и сделал бы изменения эмоционального мира Кати более затруднительными, если вообще возможными.

Из этого сеанса можно сделать несколько выводов, которые подтверждаются и другими случаями.

1. Образ состояния ВР проявляется само, спонтанно, в ответ на предложение представить образ обсуждаемого чувства. Мы никогда не говорим: «Представьте образ Внутреннего Ребенка!» Состояние ВР часто выражено в символической форме, которая соответствует эмоциональному отношению клиента к себе как к ребенку.

2. Действия образа ВР соответствуют детским решениям клиента, а эмоции клиента – реакции на это решение. «Крыса» осуществляла аборт, а девушка испытывала страх внутри живота. «Плохой» ребенок ведет себя плохо, причиняет боль и создает проблемы самому индивиду.

3. Образ ведет себя как живое существо и меняется в зависимости от мысленных действий клиента и, выражаемых им чувств.

4. «Правильное» изменение отношения клиента к себе как к ребенку ведет к позитивному изменению образа ВР, по этим изменениям можно отслеживать результативность терапевтических действий.

5. Когда ВР полностью становится «хорошим», это отражается на психосоматическом состоянии клиента, отрицательные симптомы исчезают, вместо этого возникают яркие положительные переживания, наиболее адекватно выражаемые словом «счастье». Результаты терапии проявляются прямо здесь и теперь.

6. Если проверка воображаемой критической ситуацией подтверждает результат, можно быть уверенным в итоге сеанса.

7. Можно сказать, что основная задача состоит в том, чтобы клиент стал хорошим родителем самому себе, в ЭОТ это достигается путем парадоксального проявления добрых чувств к «нападающему» ребенку.

Приведем еще один яркий пример, по смыслу аналогичный предыдущему.

Пример 2. «Порча»

Ко мне пришел на консультацию мужчина примерно 40 лет. Он считал, что страдает от порчи, лечился у многих экстрасенсов и истратил на это огромное количество денег. Я спросил его, а как он чувствует свою порчу?

- Да она меня всего истерзала, всю грудь мне изнутри разорвала…

- На что она похожа?

- Это ужасный дракон, со страшными зубами и когтями, он терзает меня и мучает…

- Послушайтесь меня, я потом Вам объясню. Положите мысленно руку на голову этому дракону, погладьте его и скажите ему: «Я знаю, ты хороший!»

Мужчина сделал это и с удивлением сказал, что дракон заплакал! Я рекомендовал ему продолжать гладить дракона и повторять ему, что он хороший. Через некоторое время дракон превратился в маленького мальчика…

Как выяснилось, мужчина всегда чувствовал, что мама его не любила. Он даже спросил ее несколько лет назад: «Мама, почему ты меня никогда не любила?» Она ответила: «Прости сынок, меня тоже в детстве не любили, у меня образовалось ледяное сердце, я не могу тебя любить». С тем он и ушел…

Я объяснил ему, что драконом был его Внутренний Ребенок, который сам страдал и тем самым мучил его. Он должен был полюбить этого ребенка, взять на себя заботу о нем, стать ему настоящим родителем. Когда он сделал это, то от его «порчи» не осталось и следа, более того, у него закружилась голова от счастья и он, фигурально выражаясь, «улетел на крыльях».

Однако, конечно, на этом история не закончилась, он приходил еще, и повторилась по сути та же работа. Не всегда работа с ВР происходит одноактно, она может требовать повторения, тщательной проработки, хотя причина страданий очень проста: мама не любила в детстве. Но исправить это трудно, к тому же прикасаться к этому больно, легче пойти к экстрасенсу. Тем более что индивид не догадывается, что его страдания связаны с эмоциональным состоянием ВР, хотя буквально «ходит рядом с истиной».

ВР может появляться и в образе солнышка, и котенка, и чертенка, и сломанной куклы, и медузы, и пирата, и дракона, большого мягкого камня и т.д. Даже в образе деревянной катушки, на которую намотана толстая веревка! Когда веревка была размотана, а катушке дана энергия, то она превратилась сначала в Буратино, а затем в ребенка, затем в образ самого клиента. Веревка, как выяснилось, символизировала связанность молодого человека авторитарным воспитанием отца, в результате которого он был унижен и «одеревенел».

Различных образов в практике встречается так много, что возникает вопрос: как вовремя понять, что данный образ символизирует именно ВР, а не нечто иное?

1. Образ, символизирующий ВР, проявляет черты характера, поведение и эмоции, свойственные детям.

2. Обычно он излучает из себя энергию, непосредственные переживания и активность. Он может быть страдающим от каких-то сил, подавляющих его энергию (обычно родительские фигуры), но во всех случаях он явно занимает центральное место в обсуждаемой проблематике.

3. Цели, достижения которых «добивается» образ, иррациональны и соответствуют типичным детским потребностям и адаптациям. Например, он может добиваться внимания или быть злым из-за недостатка любви, может быть неконтактным, механическим, изолированным, обиженным и т.д.

4. Для выяснения истины можно задавать соответствующие вопросы, ответы на которые получает от образа клиент. Те или иные действия по отношению к образу (например, погладить) и соответствующие слова вызывают изменения образа, его реакции, которые раскрывают его истинный смысл.

Также можно предложить клиенту пересесть на стул, занимаемый образом и рассказать о своих мыслях и переживаниях от имени образа.

Поясним эти принципы с помощью еще двух примеров.

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Пример 3. «Скалы и солнышко»

На семинаре студентка рассказала, что с 8-го класса страдает от постоянных головных болей. Прослышав про ЭОТ, они с подругой решили справиться с головной болью. Она представляла свой мозг, ей казалось, он был черного цвета. По совету подруги, она стала перекрашивать его в различные цвета, успеха это не принесло, поскольку это был механический способ. Голова ее болела и в данный момент.

Внутренне улыбнувшись над наивностью студенток, я предложил девушке описать, как болит ее голова. Она сказала, что как будто что-то «лезет наружу» из головы, это как скала, которая хочет вырваться и расколоться на две половины. Этот образ уже дал мне важную информацию, образ скалы символизирует родителя, который давит на ребенка своим авторитетом.

По моему совету девушка позволила скале выйти из головы наружу, при этом две половины скалы раздвинулись. Ничего не объясняя студентке, я предложил ей представить нечто, что сдавливают эти две половины скалы. Между ними находилось маленькое солнышко, что, конечно, соответствовало образу ребенка. Я попросил студентку дать как можно больше энергии этому солнышку (прием энергитизации). Она сделала это, и постепенно две части скалы совсем разошлись, а потом и вовсе растаяли, а солнышко засияло ярким светом. Глаза девушки тоже засияли, и с удивлением она подтвердила, что боль прошла полностью.

Тогда я высказал предположение, что с 8-го класса родители основательно стали на нее давить. Девушка подтвердила, что это правда, тогда умер ее отец, по поводу чего она переживает до сих пор, а мама с бабушкой, действительно крепко «взялись» за ее голову, чтобы она «не дурила». Теперь совсем стало ясно, почему у скалы было две половины, это были мама и бабушка.

Пример 4. «Шаловливый чертенок»

Работа проходила в гештальтгруппе. Молодая женщина заявила, что много лет страдает сезонной аллергией, особенно на холоде: у нее чешутся нос и глаза, она постоянно чихает, глаза краснеют.

Я предложил ей вспомнить эти ощущения, ведь в помещении они отсутствовали, и представить, что они находятся на стуле перед ней, и спросил: «На что они похожи? Первое, что пришло в голову, то и ладно...»

Она буквально захохотала и сказала, что это какой-то чертенок, который щекочет ей в носу. Выяснилось, что он делал это, чтобы с ним поиграли, обратили бы на него внимание. Сразу стало понятно, что это образ ее ВР, который хочет играть, но почему-то воспринимается ею как плохой (чертенок).

Легко выяснилось, что в детстве ей запрещалось быть ребенком в полном смысле слова. Она всегда была серьезной и правильной, она не могла играть как другие, она должна была делать правильные дела. Она даже ни разу не испачкалась за все детство. До сих пор она была убеждена, что взрослые - это правильные и положительные люди, а дети – какие-то неправильные. Поэтому она вытеснила своего шаловливого «чертенка».

Естественно, я предложил ей принять этого «хулиганистого» ребенка, поиграть с ним, и разрешить ему играть столько, сколько ему хочется... Ей было очень трудно это сделать. Она чувствовала, что играть нельзя. Этому мешали родительские предписания, которые мы «сгрузили» на другой стул. Ее правая нога «почему-то» дергалась, но она сдерживала ее левой. Я спросил, что хочет сделать ее нога? Она ответила, что это неприлично… Она долго отказывалась это сделать! Но все-таки, потом она хорошенько пнула ногой стул с родительскими запретами! После этого она смогла подружиться и играть с «чертенком». Тут же что-то стало происходить с ее носом, как будто в него откуда-то потекло тепло, и это было приятно...

Сформулируем еще несколько принципов:

5. ВР не всегда появляется в символической форме, не так уж редко клиент сразу видит перед собой ребенка, в котором узнает самого себя маленького. Например, мужчина увидел перед собой голого мальчика лет полутора, все тело которого было красным от гнева. Он злился на самого мужчину, за то, что «из-за него» его не любили. По совету терапевта, мужчина позволил ВР выразить всю свою злость до конца, выслушал его внимательно, а когда тот закончил, при этом цвет тела образа стал нормальным, мужчина обнял ребенка и принял как часть своей личности. Тут же его собственная диафрагма (где накапливается сдержанный гнев) расслабилась, и живот сам по себе стал ритмично совершать дыхательные движения.

6. При пролонгированной работе образы ВР могу появляться вновь и вновь, и каждый раз они будут разными, выражая различные эмоциональные проблемы ребенка, различные травмы и адаптации.

7. Возраст представляемого ребенка соответствует возрасту клиента, когда тот пережил ключевую для затронутой темы психологическую травму. Например, девушка видит грустную трехлетнюю девочку, а когда ей было три года, отец ушел из семьи.

8. Надо отличать, когда клиент представляет не ВР, а другого ребенка, с которым у него связаны те или иные переживания. Например, незамужняя женщина может представить ребенка, которого она хотела бы иметь или умершего ребенка и т.д. Такой образ отличается тем, что клиент не воспринимает его как часть личности, а также тем, что не образ страдает, злится и т.д., а сам клиент переживает по поводу образа. Следует выявить конкретные обстоятельства жизни, которые имеют отношение к этим переживаниям.

Приведем пример такого случая.

Пример. 5 «Ребенок – мужчина»

На занятиях мастер-класса девушка заявила, что у нее очень болит живот. Образ боли был совершенно неожиданным – грудной ребенок! Причем этот ребенок был спокойным, здоровым, нейтральным он никак не мог вызывать боли. Он явно не подходил на роль образа ВР… Гипотез было множество, но, чтобы выявить скрытый смысл образа, я предложил девушке сказать этому ребенку, что она разрешает ему проявить весь свой скрытый потенциал. В ужасе девушка отшатнулась: «Он превратился в огромного злобного мужчину с красными глазами и длинными когтями на руках!»

Тогда я догадался (!) и спросил, не было ли у нее недавно конфликта с каким-либо мужчиной? Вот тут у нее произошел инсайт! Она призналась, что к ней воспылал любовными чувствами солидный мужчина, от которого она в большой степени зависела по работе. Она не хотела этих отношений, но боялась ему прямо отказать.

Я предложил ей проиграть в воображении свое объяснение с этим образом мужчины (в эксперименте она ничем не рисковала). Она честно и корректно объяснила свои чувства страшному образу, в результате чего глаза образа стали нормального цвета, когти убрались и мужчина ушел. Девушка сказала, что теперь она сможет объясниться и с тем реальным мужчиной. К ее изумлению боль в ее животе тут же полностью прошла!

Через две недели она рассказала, что действительно сумела объясниться с мужчиной, он ее понял, отказался от своих претензий, и никаких неприятностей у нее не произошло.

Эта история показывает, что надо быть внимательным к истинному смыслу образа, а не принимать все сразу «за чистую монету».

Вопрос второй: а как изменить сложившийся эмоциональный стереотип Внутреннего Ребенка, если именно он создает нежелательные для клиента психологические и психосоматические симптомы?

Частных приемов много, но основной прием один:

Клиенту рекомендуется проявить к образу добрые чувства, погладить его и сказать ему слова прямо противоположные по смыслу тем предписаниям, которые вызвали исходную проблему. Например, клиенту предлагается сказать образу ВР, что он больше не будет его отвергать, изолировать, критиковать, унижать и т.д.

погладить его и сказать ему слова прямо противоположные по смыслу тем предписаниям, которые вызвали исходную проблему. Например, клиенту предлагается сказать образу ВР, что он больше не будет его отвергать, изолировать, критиковать, унижать и т.д. Также ему предлагается сказать, что отныне он разрешает ВР быть уверенным, сильным, любимым, успешным и т.д.

сильным, любимым, успешным и т.д. Клиенту можно предложить взять на себя ответственность за здоровье, счастье и успешность ребенка, взять на себя заботу о нем, можно сказать стать ему заботливым родителем.

Нельзя только поддаваться чувству жалости, поскольку это соответствует шантажным чувствам ребенка. Чем больше жалости, тем несчастней будет становиться образ ВР, а с ним и сам клиент. Вопреки соблазну, клиента следует однозначно инструктировать, чтобы он отказался жалеть «несчастный» образ, а вместо этого разрешил ему стать здоровым, сильным и самостоятельным.

Также может быть полезным дать ВР выразить все переполняющие его негативные чувства, выслушать все его претензии.

В некоторых случаях, клиенту полезно осознать, что это его собственный ВР, и это он сам «довел его до жизни такой». Родители повлияли в детстве, но теперь они уже не при чем. Это помогает клиенту искренне отменить свое негативное отношение к ВР и ненужные уже способы детских адаптаций (например, самоизоляцию).

Могут также применяться: метод энергитизации, парадоксального разрешения, контрпредписания и другие.

Вопрос третий: для каких типов психологических проблем наиболее характерна тематика внутреннего ребенка?

Как говорится: «Мы все родом из детства…» Поэтому тема ВР встречается и при депрессиях и фобиях, и в случае навязчивостей, и в случае психосоматических заболеваний, и при алкоголизме и наркомании и т.д., да практически при любых психических нарушениях. Психолог- практик может столкнуться с этой темой, работая с любой психологической проблемой. Может быть, она не столь актуальна в случае ПТСР, изнасилования, переживания горя, потери и других, сходных тем, хотя и это не всегда верно.

Многие «бытовые» и «прикладные» темы, которые при традиционном психологическом подходе оказываются чрезвычайно трудно разрешимыми, в логике ВР&ЭОТ могут быть решены буквально за полчаса. В качестве примера приведу проблему, мучительную для миллионов родителей, студентов и школьников: «Не могу заставить себя учиться…»

На самом деле эта проблема основана на конфликте между Внутренним Ребенком и Внутренним Родителем. В детстве ребенка принуждали делать уроки, это было неприятно, и он выработал стандартный способ адаптации к давлению родителей под названием «Промедление». Теперь он предоставлен самому себе, но жалуется: «Буквально за волосы тащу себя к столу, чтобы заниматься, но чем сильнее тащу – тем дальше я от стола! В итоге я сажусь заниматься в 10 часов вечера накануне экзамена… Всю ночь готовлюсь, с больной головой иду на экзамен, сдаю на тройку… Что делать!?» Он внутри себя разделился на репрессивного Родителя и упрямого Ребенка и действует как фантастическое двухголовое животное «Тяни-Толкай», больше затрачивая времени и сил на преодоление собственного сопротивления, чем на работу.

Основной рецепт решения этой проблемы в ЭОТ прост, но парадоксален. Прежде всего, клиент должен представить ту часть своей личности, которая не хочет учиться, то есть ВР. Затем…

- О, это такая Маша, которая лежит на диване, на голове у нее наушники, она слушает прикольную музыку… Пьет джин-тоник, курит тонкую сигаретку… и ничего не желает делать!

- Скажи ей, пожалуйста: «Маша, можешь сколько угодно лежать на диване, «гонять балду», слушать прикольную музыку, пить джин-тоник, курить сигаретки и не учиться. Я тебе разрешаю».

- Нет, я так не могу ей сказать! Вы что!?

- Ну, для эксперимента, посмотрим, что будет…

- Вслух!?

- Лучше про себя, но как хочешь… Только рассказывай мне, что происходит с той Машей.

- (Сосредоточенно работает). Ой, этого не может быть! (Смеется). Она вскочила с дивана, сорвала с головы наушники, вылила джин-тоник, затушила сигаретку и пошла к столу, заниматься! Нет, я этого не понимаю…

То есть первый шаг состоит в том, что клиент перестает на себя давить и разрешает своему внутреннему ребенку делать то, что тот хочет, и не делать того, что раньше заставлял его делать. Парадоксальный результат состоит в том, что ребенок начинает учиться или работать, если только разрешение сопротивляться (потому что упрямство ребенка – это лишь его сопротивление авторитарному воспитанию) дано ему вполне искренне.

После того (и только после того), как освобожденный ребенок начинает вести себя нормально, то есть учиться, следует проработать и образ внутреннего родителя, который его критиковал и заставлял. Этому родителю рекомендуется снять с себя ответственность, перестать беспокоиться и разрешается жить легко и весело. Иногда образ родителя сливается с образом ребенка и превращается в одного Взрослого…

Клиенту необходимо подробно объяснять всю логику работы или другими способами снимать его сопротивление. Потом, как и обычно, результат проверяется на воображаемой ситуации и закрепляется. С удивлением студенты констатируют, что после одного такого сеанса они уже перестают «тянуть кота за хвост», им становится легко сесть за учебу, если же они устали, то спокойно могут отложить работу на завтра, но действительно выполнят ее на следующий день, как и обещали себе вчера. Таких случаев – множество.

Приведу еще поучительный пример работы с мамой, которая сталкивалась с трудностями при обучении дочери.

Пример 6. «Учение-мучение»

На тренинге в Волгограде молодая женщина поставила такую задачу: она не могла найти общего языка с дочерью при приготовлении уроков. Она давила на девочку, кричала на нее, от этого чувствовала себя ужасно, но не могла остановиться. Толку от этого не было, кончалось все слезами и с той и другой стороны.

Сначала я предложил ей посоветоваться с окружающими женщинами. Советчиков нашлось много. Как и ожидалось, советы не привели ни к какому решению, хотя эта фаза продолжалась довольно долго. Психологический тупик благодаря этому стал очевидней, заодно женщины смогли убедиться в непродуктивности бытовой терапии.

Тогда я предложил воспроизвести сцену обучения дочери здесь и теперь. Женщина стояла над стулом, где в ее воображении сидела дочь. Та явно не понимала домашнего задания. Я посоветовал ей говорить фразы то от своего имени, то от имени дочери, соответственно стоя или садясь на стул. Начала она так: (Раздраженным тоном). «Ну, что ты тут не понимаешь!? Вот сказуемое, вот подлежащее… Ты же учила правило!»

- Сядьте на стул и представьте, что Вы – дочь. Скажите, что Вы чувствуете в роли дочери?

- Я ничего не понимаю, мысли путаются, мама на меня давит… (Жалобно). Я не помню…

- (Встает). Вечно ты ничего ты не помнишь! Сколько раз можно одно и тоже повторять !?

- (Садится). У меня слезы на глаза наворачиваются. Я вообще ничего не понимаю. В голове туман…

И т.д.

Конфликт разыгрывался на наших глазах, и чем больше давила мама, тем меньше понимала дочь, ее сознание буквально отключалось, мама все больше раздражалась, ей тоже становилось плохо. Выхода, казалось, не было. Я предложил маме начать разговор заново, но по-другому. Она не могла ничего придумать.

Тогда я порекомендовал ей начать так: «Ну, давай вместе разберемся, что тут непонятного?..» (Критикующий и давящий родитель превращается в заботливого). Повторился диалог, но совершенно с другими результатами.

Оказалось, что у дочери сразу прояснилось в голове, у мамы тоже, и они быстро нашли общий язык. Все были поражены. Многие мамы из присутствующих плакали, поскольку у них были сходные проблемы.

Но главное произошло потом, еще ведь не было работы с ВР. Мама, довольная, села в общий круг, но через минуту ей стало вдруг физически плохо, она побледнела и была близка к обмороку. Пришлось срочно вызывать ее опять на «горячий» стул. Она сказала, что, как только села в общий круг, увидела перед собой собственную мать, стоящую над ней с ремнем. Она чувствовала ужасное унижение. Я предложил представить это чувство перед собой на стуле. Им оказался образ маленькой, как Дюймовочка, девочки. Я спросил, может ли она растить эту девочку, давая ей энергию, силы. Ответив утвердительно, она стала это делать. Девочка постепенно росла и скоро сравнялась ростом с клиенткой, принявшей эту девочку в себя как часть своей личности. После этого я попросил ее снова взглянуть на свою мать. Реакция была удивительной: «Мне все равно. Пусть стоит. Я чувствую, что она ничего не может мне сделать».

Комментарий. Наверное, понятно, что прием основан на идее преодоления состояния униженности внутреннего ребенка методом энергитизации образа с последующей идентификацией с ним. Понятно также, что педагогическая беспомощность женщины была основана на ее же психологической проблеме, происходящей из ее собственного детства.

На следующий день, придя на тренинг, она благодарила меня за достигнутый результат. Она проснулась в прекрасном настроении, у нее было много энергии, чувство радости и полета, отношения с дочерью полностью наладились.

Думаю, нет надобности убеждать читателя, насколько актуальна и в то же время трудна для коррекции, изложенная выше «маленькая» проблема. ЭОТ в сочетании с концепцией Э.Берна позволяют достигать на этом пути вдохновляющих результатов.

Целью данной статьи было показать новые возможности ЭОТ, которые еще не обсуждались в печати, поделиться с коллегами теми идеями, которые позволяют решать некоторые наболевшие проблемы быстрым, простым и изящным способом. К сожалению, изложить все приемы и тонкости работы с проблемами ВР этим методом невозможно в одной публикации.опубликовано econet

Автор Николай Линде

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